Activité du T1 2026 : Maintien de la croissance locative à périmètre constant (+ 1,9%) et poursuite de la stratégie d’arbitrage

Activité du T1 2026 :
Maintien de la croissance locative à périmètre constant (+ 1,9%)
Poursuite de la stratégie d’arbitrage
Paris, le 15 avril 2026
INEA (ISIN : FR0010341032), acteur majeur de l'immobilier d'entreprise en régions et leader du green building, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre, clos le 31 mars 2026.
RESILIENCE DES REVENUS
Sur les trois premiers mois de l’année, les revenus locatifs d’INEA à périmètre constant progressent de 1,9%, notamment sous l’effet de l’indexation.
A périmètre non constant, l’effet des cessions réalisées en 2025 explique l’essentiel de l’évolution de -2,3%.
Enfin, le ralentissement de l’activité locative, dans un marché encore complexe caractérisé par la rareté des grandes demandes, se traduit par la diminution des écritures comptables d’étalement des franchises de loyers (norme IFRS 16), avec un impact de -2,8%.
Au global, le chiffre d’affaires s’élève à 20,2 M€, enregistrant un recul limité (-3,2 %) sur la période, ce qui illustre la solidité et la qualité du patrimoine d’INEA dans le contexte actuel.
|En M€
|31/03/26
|31/03/25
|Variation
|Périmètre constant
|19,3
|18,9
|+0,4
|1,9%
|Périmètre non constant
|0,9
|1,4
|-0,5
|-2,3%
|Nouvelles livraisons
|0,9
|1,0
|-0,1
|-0,3%
|Actifs cédés
|-
|0,4
|-0,4
|-2,0%
|Impact IFRS 16
|0,0
|0,6
|-0,6
|-2,8%
|Revenus locatifs bruts consolidé (IFRS)
|20,2
|20,9
|-0,7
|-3,2 %
POURSUITE DU PROGRAMME D’ARBITRAGE
La Société poursuit sa politique d’arbitrages annoncée en 2025, basée sur une stratégie opportuniste et adaptée au marché actuel.
Elle vendra ainsi demain l’une de ses lignes historiques, un bâtiment de messagerie de 3.290 m² situé à Wittelsheim dans l’Est, pour un montant de 2,2 M€.
Elle a également signé deux nouvelles promesses de vente pour un montant total de 4,6 M€ :
- l’une portant sur l’immeuble de bureau Eureka à Reims, d’une surface de 2.085 m² ;
- l’autre portant sur un plateau de 523 m² de l’immeuble Tripolis à Lille, entamant ainsi sa vente à la découpe auprès d’utilisateurs.
Au total, le volume d’immeubles sous promesses de vente est à ce jour de 10,3 M€, incluant la plateforme logistique Staci 1, déjà sous promesse au 31 décembre 2025.
***************
Agenda financier 2026
- 20 mai : Assemblée générale 2026
- 9 juillet : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2026
- 23 juillet : Résultats semestriels 2026
- 14 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026
A propos d’INEA
Créée en mars 2005, INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles tertiaires neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics et se positionne comme l’un des leaders du Green Building en France.
Au 31 décembre 2025, son patrimoine est constitué de 82 sites immobiliers représentant une surface locative totale de près de 463 000 m² et une valeur de 1 210 M€ droits compris, offrant un rendement potentiel de 7,5 %.
Plus d’information : www.fonciere-inea.com
|Compartiment B Euronext Paris - ISIN : FR0010341032
Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP
Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France
Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share
Contacts Société et Relations presse :
INEA
Philippe Rosio
Président Directeur général
Tél. : +33 (0)1 42 86 64 46
p.rosio@fonciere-inea.com
Karine Dachary
Directrice générale adjointe
Tél : +33 (0)1 42 86 64 43
k.dachary@fonciere-inea.com
PUBLICIS CONSULTANTS
Theresa Vu
Tel : + 33 6 60 38 86 38
theresa.vu@publicisconsultants.com
Pièce jointe