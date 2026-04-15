AliveCor bringt das KI-gestützte Kardia 12L in Europa auf den Markt: Das weltweit erste tragbare 12-Kanal-EKG mit einzigartigem Ein-Kabel-Design

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AliveCor, der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter Kardiologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne) für das Kardia™ 12L Elektrokardiogramm-System (EKG) mit KAI™ 12L KI-Technologie erhalten hat. Kardia 12L ist das weltweit erste KI-gestützte, tragbare 12-Kanal-EKG-System mit einem einzigartigen Ein-Kabel-Design für medizinisches Fachpersonal. Das auf KAI 12L basierende System ermöglicht eine schnellere und einfachere Erkennung von 35 Herzerkrankungen, darunter akuter Myokardinfarkt (MI) und die häufigsten Formen der Herzischämie.

„Die Erlangung der CE-Kennzeichnung für das Kardia 12L ist ein entscheidender Moment in unserer Strategie, die globale Präsenz von AliveCor auszubauen“, sagt Simona Esposito, Senior Vice President of Sales, Global Markets bei AliveCor. „Unsere Priorität ist es, diese lebensrettende Technologie so vielen Klinikern wie möglich zugänglich zu machen, insbesondere in Umgebungen, in denen herkömmliche, sperrige EKG-Wagen einfach nicht praktikabel sind. Durch die Vereinfachung der Hardware, ohne dabei die diagnostische Tiefe zu beeinträchtigen, verbessern wir grundlegend den Zugang zu hochwertiger Herzversorgung und reduzieren die Belastung durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der EU.“

Technische Spezifikationen und Funktionen von Kardia 12L

Kardia 12L ist die tragbare, KI-gestützte 12-Kanal-EKG-Lösung, deren Messungen und EKG-Interpretation mit Standard-12-Kanal-EKG-Lösungen klinisch vergleichbar sind – und das direkt am Behandlungsort. Es ermöglicht die schnelle Erfassung vollständiger EKG-Daten und sorgt für ein besseres Patientenerlebnis.

35 Herzdiagnosen: KAI 12L ist die erste KI seiner Art, die lebensbedrohliche Herzerkrankungen mit einem reduzierten Elektrodensatz erkennt und ein umfassendes Spektrum an Erkrankungen identifizieren kann. Dies umfasst 14 Arrhythmien und 21 Morphologien, darunter schwerwiegende Erkrankungen wie akuter Myokardinfarkt und die häufigsten Formen der Herzischämie.

KAI 12L ist die erste KI seiner Art, die lebensbedrohliche Herzerkrankungen mit einem reduzierten Elektrodensatz erkennt und ein umfassendes Spektrum an Erkrankungen identifizieren kann. Dies umfasst 14 Arrhythmien und 21 Morphologien, darunter schwerwiegende Erkrankungen wie akuter Myokardinfarkt und die häufigsten Formen der Herzischämie. Schnelle Erkennung: Das System wurde speziell entwickelt, um den Zugang zu genauen Herzdaten in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens sowie der Akutversorgung zu erweitern und ermöglicht die schnelle Erkennung lebensbedrohlicher Zustände wie Herzinfarkt.

Das System wurde speziell entwickelt, um den Zugang zu genauen Herzdaten in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens sowie der Akutversorgung zu erweitern und ermöglicht die schnelle Erkennung lebensbedrohlicher Zustände wie Herzinfarkt. Betriebliche Effizienz: Das Gerät wiegt nur 0,13 kg und ist batteriebetrieben, sodass es von medizinischem Fachpersonal in der Primärversorgung, in Notfallambulanzen, Apotheken, zuhause und in ländlichen Kliniken eingesetzt werden kann, wo herkömmliche EKG-Geräte aufgrund ihrer Größe und Komplexität unpraktisch sein können.

Das Gerät wiegt nur 0,13 kg und ist batteriebetrieben, sodass es von medizinischem Fachpersonal in der Primärversorgung, in Notfallambulanzen, Apotheken, zuhause und in ländlichen Kliniken eingesetzt werden kann, wo herkömmliche EKG-Geräte aufgrund ihrer Größe und Komplexität unpraktisch sein können. Verbessertes Patienten- und Arzterlebnis: Die vereinfachte Fünf-Elektroden-Anordnung macht die Untersuchung für die Patienten weniger invasiv, da sie sich während der Messung nicht vollständig entkleiden müssen, und ermöglicht in der Regel eine schnellere Datenerfassung. Klinische Studien haben gezeigt, dass sich die EKG-Aufnahmezeit im Vergleich zu Standard-12-Kanal-Setups um fast 30 % reduzieren lässt.

„In einem schnelllebigen klinischen Umfeld zählt jede Sekunde, aber wir dürfen die Genauigkeit nicht der Geschwindigkeit opfern“, sagt Dr. Alejandro Barbagelata, Adjunct Assistant Professor für Medizin und Kardiologie an der Duke University. „Kardia 12L bietet eine einzigartige Kombination aus Portabilität sowie diagnostischer Tiefe und ermöglicht es medizinischem Fachpersonal, fundierte Behandlungsentscheidungen zu treffen. Durch die Optimierung des Erfassungsprozesses können Ärzte lebensbedrohliche Zustände wie einen Herzinfarkt viel schneller erkennen, was insgesamt zu besseren Patientenergebnissen führt.“

Seit der FDA-Zulassung und der anschließenden Markteinführung in den Vereinigten Staaten im Juni 2024 wird Kardia 12L weltweit zunehmend eingesetzt, unter anderem in Indien, Australien, Neuseeland, Vietnam und Kanada. Das System wird von Ärzten auf der ganzen Welt zur Erfassung kritischer Herzdaten bei Zehntausenden von Patienten verwendet. Besonders hervorzuheben ist, dass das System über 4.000 Fälle von Myokardinfarkt und Ischämie erkannt hat und so lebensrettende Maßnahmen für diejenigen ermöglicht hat, die diese am dringendsten benötigen.

Dieser Start erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die Europäische Union ihr Engagement im Kampf gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen – die häufigste Todesursache in Europa – durch ihren EU-Plan zur Herz-Kreislauf-Gesundheit bekräftigt, der Früherkennung, Prävention und einen verbesserten Zugang zur Versorgung priorisiert.

Kardia 12L wird zunächst für Gesundheitsdienstleister in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien verfügbar sein und bald auch in weiteren europäischen Ländern auf den Markt kommen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://alivecor.com/uk/products/kardia12l .

Häufig gestellte Fragen

Wo ist das Kardia 12L EKG-System in Europa erhältlich?

Das Kardia 12L EKG-System wird zunächst für Gesundheitsdienstleister in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien verfügbar sein, gefolgt von weiteren europäischen Ländern in Kürze. Zuvor wurde das System mit dem CE-Zeichen versehen, wodurch der Vertrieb im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum ermöglicht wird.

Wie schneidet Kardia 12L im Vergleich zu herkömmlichen EKG-Geräten ab?

Im Gegensatz zu herkömmlichen EKG-Geräten, die zehn Ableitungen und sperrige Hardware benötigen, verwendet das Kardia 12L ein einzigartiges Design mit einem einzigen Kabel und fünf Elektroden. Es ist taschengroß, batteriebetrieben und nutzt KI zur Erkennung von 35 Herzerkrankungen, wodurch es deutlich portabler und schneller in einer Vielzahl von Gesundheitseinrichtungen sowie Akutsituationen eingesetzt werden kann, darunter Hausarztpraxen und Notfallambulanzen, mobile Kliniken, Apotheken, Hausbesuche von medizinischem Fachpersonal und andere unterversorgte oder ländliche Orte.

Wie viele und welche Herzerkrankungen kann das Kardia 12L erkennen?

Das mit KAI 12L KI arbeitende System ist für die Erkennung von 35 Herzerkrankungen zugelassen, darunter 14 Arrhythmien (wie Vorhofflimmern und Vorhofbigeminie) und 21 Morphologien.

Ist für die Kardia 12L eine spezielle Schulung des medizinischen Personals erforderlich?

Nein. Das Gerät erfordert nur ein minimales, eigenständiges Training. Die vereinfachte Fünf-Elektroden-Anordnung ist intuitiver als die standardmäßige 10-Kanal-Konfiguration, wodurch das Risiko einer Elektrodenvertauschung verringert und die für die Patientenvorbereitung benötigte Zeit verkürzt werden kann.

Ist das Kardia 12L EKG-System für den Heimgebrauch bestimmt?

Das Kardia 12L ist für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal in klinischen Umgebungen wie Krankenhäusern, Notfallambulanzen, Hausarztpraxen, Landarztpraxen und Apotheken sowie bei Hausbesuchen durch medizinisches Fachpersonal bestimmt.

Über AliveCor

AliveCor, Inc., der führende Anbieter von FDA-zugelassenen persönlichen Elektrokardiogramm-Geräten (EKG), revolutioniert die Kardiologie mit seinen KI-Lösungen in medizinischer Qualität. Das Unternehmen wurde in die erste TIME World's Top Health Tech Companies 2025-Liste aufgenommen – eine Anerkennung seines Engagements für die Bereitstellung innovativer Geräte und Dienstleistungen, die Patienten und Ärzte mit personalisierten, umsetzbaren Herzdaten ausstatten. Mit über 350 Millionen aufgezeichneten EKGs sind die Kardia-Geräte des Unternehmens die klinisch am besten validierten persönlichen EKGs der Welt und können sechs der häufigsten Herzrhythmusstörungen in nur 30 Sekunden aus der Ferne erkennen. Das neueste Produkt des Unternehmens, das Kardia 12L EKG-System, welches von KAI 12L betrieben wird und für die Erkennung von 39 Herzerkrankungen zugelassen ist (wobei die Verfügbarkeit der Bestimmung je nach Region variiert), wurde ausschließlich für den Einsatz durch medizinische Fachkräfte entwickelt. Die Unternehmensplattform von AliveCor ermöglicht es Drittanbietern, die Herzerkrankungen ihrer Patienten und Kunden einfach mithilfe modernster Tools zu verwalten, welche eine unkomplizierte Front-End- und Back-End-Integration in die Technologien von AliveCor bieten. Dadurch werden Versorgungslücken geschlossen und das Behandlungserlebnis für Patienten in verschiedenen Krankheitsbereichen verbessert. AliveCor ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen mit Hauptsitz im kalifornischen Mountain View. Weitere Informationen finden Sie unter alivecor.com und folgen Sie uns auf LinkedIn , X , Instagram und Facebook .

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Morgan Mathis

Direktorin Unternehmenskommunikation, AliveCor

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