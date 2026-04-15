Lancement par AliveCor du Kardia 12L alimenté par l’IA en Europe : le premier ECG portable à 12 dérivations au monde, doté d’une conception inédite à câble unique

MOUNTAIN VIEW, Californie, 15 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AliveCor, leader mondial de la cardiologie alimentée par l’intelligence artificielle, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu la certification CE (Conformité Européenne) pour son système d’électrocardiogramme (ECG) Kardia™ 12L, qui intègre la technologie d’intelligence artificielle KAI™ 12L. Le Kardia 12L est le premier système d’ECG portable à 12 dérivations au monde doté d’une intelligence artificielle. Il se distingue par sa conception inédite à câble unique, destinée aux professionnels de santé. Le système doté de KAI 12L détecte plus rapidement et facilement 35 pathologies cardiaques, notamment l’infarctus aigu du myocarde (IM) et les formes les plus courantes d’ischémie cardiaque.

« L’obtention de la certification CE pour le Kardia 12L est un jalon décisif dans notre stratégie visant à étendre la présence mondiale d’AliveCor », a déclaré Simona Esposito, vice-présidente senior des ventes pour les marchés mondiaux chez AliveCor. « Notre priorité est de mettre cette technologie vitale à la disposition du plus grand nombre possible de professionnels de santé, en particulier dans les environnements où les chariots pour ECG traditionnels, encombrants, ne sont tout simplement pas adaptés. En simplifiant le matériel sans pour autant diminuer la précision des diagnostics, nous améliorons considérablement l’accès à des soins cardiaques de qualité et allégeons le fardeau des maladies cardiovasculaires au sein de l’UE. »

Caractéristiques techniques et fonctionnalités du Kardia 12L

Le Kardia 12L est un ECG portable à 12 dérivations guidé par l’IA dont les mesures et l’interprétation des résultats sont très similaires à celles des ECG à 12 dérivations classiques. Les mesures sont prises directement au chevet du patient, ce qui permet d’acquérir rapidement des informations ECG complètes et offre une meilleure expérience au patient.

35 diagnostics cardiaques : le KAI 12L est le premier assistant intelligent de sa catégorie capable de détecter des troubles cardiaques potentiellement mortels à l’aide d’un ensemble réduit de dérivations et de recenser un large éventail de pathologies. Cela comprend 14 arythmies et 21 troubles morphologiques, parmi lesquels figurent des pathologies graves, telles que l’infarctus aigu du myocarde et les formes les plus courantes d’ischémie cardiaque.

le KAI 12L est le premier assistant intelligent de sa catégorie capable de détecter des troubles cardiaques potentiellement mortels à l’aide d’un ensemble réduit de dérivations et de recenser un large éventail de pathologies. Cela comprend 14 arythmies et 21 troubles morphologiques, parmi lesquels figurent des pathologies graves, telles que l’infarctus aigu du myocarde et les formes les plus courantes d’ischémie cardiaque. Détection rapide : Spécialement conçu pour élargir l’accès à des données cardiaques précises dans différents environnements de soins de santé et de soins aigus, le système permet l’identification rapide de pathologies potentiellement mortelles, telles que la crise cardiaque.

Spécialement conçu pour élargir l’accès à des données cardiaques précises dans différents environnements de soins de santé et de soins aigus, le système permet l’identification rapide de pathologies potentiellement mortelles, telles que la crise cardiaque. Efficacité opérationnelle : L’appareil ne pèse que 0,13 kg et fonctionne sur batterie, ce qui permet aux professionnels de santé de l’utiliser dans les établissements de soins primaires, les services d’urgence, les pharmacies, à domicile et dans les cliniques rurales, où les ECG traditionnels peuvent s’avérer peu commodes en raison de leur taille et de leur complexité.

L’appareil ne pèse que 0,13 kg et fonctionne sur batterie, ce qui permet aux professionnels de santé de l’utiliser dans les établissements de soins primaires, les services d’urgence, les pharmacies, à domicile et dans les cliniques rurales, où les ECG traditionnels peuvent s’avérer peu commodes en raison de leur taille et de leur complexité. Amélioration de l’expérience des patients et des cliniciens : La configuration simplifiée à cinq électrodes rend l’examen moins invasif pour les patients, qui n’ont pas besoin de se déshabiller complètement pendant les mesures, et assure généralement une acquisition plus rapide des données. Des études ont montré une réduction de près de 30 % du temps d’acquisition des données par l’ECG par rapport aux configurations standard à 12 dérivations.

« Dans un environnement clinique où tout va très vite, chaque seconde compte, mais nous ne pouvons pas sacrifier la précision à la rapidité », a déclaré le Dr Alejandro Barbagelata, professeur adjoint de médecine et de cardiologie à l’université Duke. « Le Kardia 12L offre une combinaison unique de portabilité et de précision diagnostique, ce qui aide les professionnels de soins de santé à prendre des décisions éclairées. En simplifiant le processus d’acquisition des données, le dispositif permet aux cliniciens d’identifier beaucoup plus rapidement les troubles potentiellement mortels tels que l’IM, ce qui se traduit par une amélioration générale des résultats pour les patients. »

Depuis son autorisation par la FDA et son lancement aux États-Unis en juin 2024, le Kardia 12L connaît un succès croissant à l’échelle mondiale, notamment en Inde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Vietnam et au Canada. Les cliniciens du monde entier ont adopté le système et recueilli les données cardiaques essentielles de dizaines de milliers de patients. Le système a notamment permis la détection de plus de 4 000 cas d’IM et d’ischémie, ce qui a donné lieu à des soins vitaux dispensés aux patients qui en avaient le plus besoin.

Ce lancement intervient à un moment crucial, alors que l’Union européenne renforce ses initiatives de lutte contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité en Europe, par le biais de son Plan européen pour la santé cardiovasculaire, qui met l’accent sur le dépistage précoce, la prévention et l’amélioration de l’accès aux soins.

Dans un premier temps, le Kardia 12L sera mis à la disposition des professionnels de santé en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. Il sera ensuite lancé bientôt dans d’autres pays européens. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://alivecor.com/uk/products/kardia12l .

Questions fréquemment posées

Où puis-je me procurer l’ECG Kardia 12L en Europe ?

Dans un premier temps, le système d’ECG Kardia 12L sera mis à la disposition des professionnels de santé en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. Il sera ensuite lancé bientôt dans d’autres pays européens. Cette annonce fait suite à l’obtention récente de la certification CE, qui permet sa commercialisation dans l’Espace économique européen.

En quoi le Kardia 12L se distingue-t-il des chariots pour ECG traditionnels ?

Contrairement aux chariots pour ECG traditionnels qui nécessitent 10 dérivations et un matériel encombrant, le Kardia 12L repose sur une conception unique à câble unique et cinq électrodes. Dans un format de poche et équipé de piles, cet appareil utilise l’intelligence artificielle pour détecter 35 paramètres cardiaques, ce qui le rend nettement plus facile à transporter et à déployer dans différents types d’environnements de santé et de soins aigus, notamment les cabinets de médecine générale et d’urgence, les cliniques mobiles et les pharmacies, ainsi que lors des visites à domicile effectuées par des professionnels de santé et dans d’autres contextes ruraux ou mal desservis.

Combien et quels types de troubles cardiaques le Kardia 12L peut-il détecter ?

Grâce à la technologie KAI 12L AI, le système est homologué pour détecter 35 paramètres cardiaques, dont 14 arythmies (telles que la fibrillation auriculaire et le bigéminisme) et 21 troubles morphologiques.

Le Kardia 12L nécessite-t-il une formation spécifique pour les professionnels de santé ?

Non. L’utilisation de l’appareil ne nécessite qu’une formation autonome minimale. Son positionnement simplifié à cinq électrodes est plus intuitif que celui des configurations standard à dix dérivations, ce qui réduit le risque d’inversion des dérivations et raccourcit le temps nécessaire à la préparation du patient.

Le système ECG Kardia 12L est-il destiné à un usage domestique ?

Le Kardia 12L est destiné à être utilisé par des professionnels de santé dans des environnements cliniques, notamment les hôpitaux, les centres de soins d’urgence, les cabinets de médecine générale et les cliniques rurales, ainsi que lors de visites en pharmacie et à domicile effectuées par un professionnel de santé.

À propos d’AliveCor

AliveCor, Inc., leader dans le domaine des appareils d’électrocardiogramme (ECG) à usage personnel homologués par la FDA, révolutionne la cardiologie grâce à ses solutions d’intelligence artificielle de qualité médicale. L’entreprise figure dans la première édition du classement « TIME World’s Top Health Tech Companies 2025 » (Classement TIME des plus grandes entreprises de technologies médicales au monde), ce qui souligne son engagement à fournir des appareils et des services innovants permettant aux patients et aux médecins de disposer de données cardiaques personnalisées et exploitables. Avec plus de 350 millions d’ECG enregistrés, les appareils Kardia sont les ECG personnels les plus largement validés au monde par des cliniciens. Ils permettent de détecter à distance six des arythmies cardiaques les plus courantes en seulement 30 secondes. Le dernier produit de la société, à savoir le système d’ECG Kardia 12L, qui s’appuie sur la technologie KAI 12L et est homologué pour détecter 39 pathologies cardiaques (la disponibilité de ces diagnostics pouvant varier selon les régions), a été conçu exclusivement pour être utilisé par les professionnels de santé. La plateforme d’entreprise d’AliveCor aide les prestataires tiers à gérer les troubles cardiaques de leurs patients et clients à l’aide d’outils de pointe qui facilitent l’intégration, tant au niveau de l’interface utilisateur que des systèmes d’arrière-plan, avec les technologies d’AliveCor. Elle comble ainsi les lacunes en matière de soins et améliore l’expérience thérapeutique des patients dans divers domaines pathologiques. AliveCor est une société privée dont le siège social est sis à Mountain View, en Californie. Pour en savoir plus, consultez le site alivecor.com et suivez-nous sur LinkedIn , X , Instagram et Facebook .

Contact presse

Morgan Mathis

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