Bombardier célèbre le premier avion Global 8000 de son client de longue date Vista

Vista a pris possession de son premier avion Global 8000 au centre de service Bombardier de Londres-Biggin Hil

Le Global 8000 de Bombardier est l’avion civil le plus rapide depuis le Concorde, avec une vitesse maximale à l’avant-garde de l’industrie de Mach 0,95, une distance franchissable de 8 000 milles marins (NM) et l’altitude en cabine la plus basse en production dans l’aviation d’affaires, à seulement 2 691 pi(1), ce qui en fait l’avion d’affaires par excellence





MONTRÉAL, 15 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a célébré aujourd’hui la prise de possession par l’exploitant de flotte Vista, un client de longue date, de son premier avion Global 8000 au centre de service Bombardier de Londres-Biggin Hill. Grâce à cette nouveauté, les clients de Vista pourront bientôt profiter de la meilleure expérience qui soit dans le domaine de l’aviation d’affaires.

Cette introduction marque le début de la mise à niveau des avions Global 7500 actuellement en service chez Vista, à une cadence prévue de deux appareils par mois, ce qui permettra aux 18 avions de la flotte d’être exploités en tant que jets Global 8000 d’ici la fin de l’année.

Avec une distance franchissable de 8 000 NM et une vitesse maximale de Mach 0,95(1), l’avion Bombardier Global 8000 permettra aux clients de Vista d’atteindre leurs destinations plus rapidement et dans un confort inégalé. Cet avion offre l’espace de cabine le plus généreux de sa catégorie ainsi que des caractéristiques distinctives, comme l’altitude en cabine la plus basse en production dans l’aviation d’affaires, assurant aux passagers un confort exceptionnel tout au long de leur voyage afin qu’ils arrivent à destination reposés, revigorés et prêts à poursuivre leurs activités.

« L’avion Global 8000 se distingue comme un modèle sans compromis, offrant une vitesse inégalée, un confort exceptionnel et des performances sur piste de premier ordre », a souligné Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « Grâce à l’ajout de l’avion Global 8000 à sa flotte, Vista offrira à ses clients ce qui se fait de mieux dans l’industrie. »

« Cette nouveauté marque une autre étape importante dans l’engagement constant de Vista à exploiter la flotte la plus moderne de l’aviation privée », a déclaré Thomas Flohr, fondateur et président de Vista. « Pour nos membres, une vitesse accrue et une distance franchissable étendue se traduisent directement par des avantages concrets, tels que la possibilité d’atteindre leur destination plus rapidement ou de voyager plus efficacement grâce à des vols directs. Alors que de plus en plus de membres voyagent plus loin et plus fréquemment, ces capacités nous permettent d’offrir une plus grande flexibilité tout en conservant la constance et la qualité de service qui font la particularité de Vista. »

La prise de possession par Vista de son premier avion Global 8000 suit de près une annonce majeure entre les deux entreprises. Le 11 février 2026, Vista et ses entités sous contrôle commun ont annoncé une commande ferme de 40 avions d’affaires Challenger 3500, assortie d’options d’achat pour 120 avions supplémentaires, renforçant ainsi encore davantage le lien particulier qui unit les deux entreprises.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com .

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com . Suivez-nous sur X @Bombardier.

À propos de Vista

Vista Global Holding Limited (Vista) est le leader mondial de l’aviation d’affaires, fournissant des services de vols d’affaires à travers le monde grâce à son réseau de filiales et à une équipe de plus de 4 000 experts. Groupe international dont le siège social est situé à Dubaï, Vista intègre un portefeuille unique d’entreprises afin d’offrir des services sans actifs couvrant tous les aspects clés de l’aviation d’affaires, notamment une couverture mondiale garantie et sur demande, des solutions d’abonnement et d’adhésion, ainsi que des services de négociation et de gestion.

Innovant dans le secteur depuis 20 ans grâce à des investissements continus dans les talents, la technologie et les infrastructures, Vista a pour mission de fournir les services de vol les plus avancés au meilleur prix, à tout moment et partout dans le monde.

La vaste expertise de Vista dans le secteur lui permet de fournir des solutions et des technologies complètes de bout en bout pour répondre aux besoins des clients de l’aviation d’affaires dans le monde entier. Ces services sont proposés par l’intermédiaire de ses marques vedettes, notamment VistaJet et XO.

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(1) Toutes les spécifications et données sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions, comparativement aux avions commerciaux et d’affaires actuellement en service.

Bombardier, Challenger 3500, Global, Global 7500 et Global 8000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.

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