La fraude de première partie augmente dans un contexte de pressions économiques

Les cas de fraude de première partie ont augmenté de 31 % par rapport à l’année précédente, les pressions les plus fortes touchant les secteurs des cartes de crédit, des services bancaires et des jeunes consommateurs

Tendances en matière de fraude Pouls du marché d’Equifax Canada

TORONTO, 15 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les données sur les tendances et les perspectives en matière de fraude Pouls du marché d’Equifax Canada ont révélé un basculement important vers la fraude de première partie, qui consiste à faire, de manière délibérée, de fausses déclarations sur ses renseignements financiers. Les taux de fraude de première partie au Canada ont augmenté de 31 % en glissement annuel entre le T4 2024 et le T4 2025. Ces taux étaient plus élevés en Ontario et en Alberta, ainsi que plus prononcés chez les jeunes dans l’ensemble du pays.

Les résultats indiquent un changement dans le risque lié à la fraude. En effet, si la fraude commise par des tiers reste une menace majeure, une part croissante du risque est maintenant attribuable aux demandeurs qui utilisent leur propre identité tout en fournissant des renseignements financiers faux, incohérents ou exagérés.

« L’augmentation préoccupante des activités de fraude de première partie est une tendance qu’aucun prêteur ne peut se permettre d’ignorer », a déclaré Carl Davies, chef de la fraude et de l’identité à Equifax Canada. « Quoique les attaques traditionnelles menées par des tiers restent courantes, nous observons également de plus en plus de cas où les consommateurs semblent manipuler leurs propres renseignements pour obtenir l’accès à des produits de crédit ou bancaires. »

Cartes de crédit : hausse marquée des cas de fraude de première partie

Une augmentation des cas de fraude de première partie par carte de crédit met en évidence un changement inquiétant dans le comportement des consommateurs. Ce type de fraude a presque doublé d’une année à l’autre, en passant de 0,08 % au T4 2024 à 0,15 % au T4 2025, parallèlement à une augmentation des défauts de paiement dans cette catégorie.

Equifax a constaté que la soumission de données contradictoires ou incohérentes par les demandeurs est devenue la principale forme de fraude de première partie dans le secteur des cartes de crédit, représentant 59 % des cas de fraude de première partie au T4 2024 et 77 % au T4 2025. C’est en Ontario que l’exposition régionale était la plus élevée, les pertes de crédit liées à la fraude dans le secteur atteignant jusqu’à 123 millions de dollars.



Services bancaires et dépôts : augmentation de la falsification des renseignements financiers

Une tendance semblable se dessine dans le secteur des services bancaires et des dépôts. Le taux de tentatives de fraude commise par des tiers a diminué dans cette catégorie, passant de 0,45 % au T4 2024 à 0,32 % au T4 2025, tandis que le taux de cas de fraude de première partie est passé de 0,51 % à 0,68 % au cours de la même période.

La nature de ce type de fraude évolue également. Les cas de falsification des renseignements financiers dans le secteur des services bancaires et des dépôts ont augmenté considérablement, représentant 1,5 % des cas de fraude de première partie au T4 2024 et 21 % au T4 2025, tandis que le taux de cas d’abus liés aux comptes est passé de 14 % à 24 %.

« Les technologies basées sur l’IA permettent de détecter les documents et les identités falsifiés », a ajouté M. Davies. « À mesure que les tactiques de fraude évoluent, Equifax offre des outils fiables optimisés par l’IA qui peuvent aider les prêteurs à détecter à la fois les attaques menées par des tiers et les signes qu’un demandeur présente sa situation financière de manière inexacte. »

Prêts hypothécaires et prêts automobiles : pertes cachées dans un contexte de baisse des taux

Dans l’ensemble, les taux de fraude liée aux demandes de prêt hypothécaire et automobile ont évolué en sens inverse : la fraude automobile a diminué de 19,4 % en glissement annuel, et la fraude hypothécaire de 12,5 %. Cependant, les données montrent que les pertes potentielles liées aux cas présumés de fraude au sein des portefeuilles de créances en souffrance restent importantes.

Elles ont également montré que les consommateurs âgés de 26 à 45 ans étaient à l’origine de la plupart des demandes de prêt hypothécaire présumées frauduleuses, tandis que ceux âgés de 35 ans et moins étaient à l’origine de la part la plus importante des pertes de crédit liées à la fraude dans les soldes en souffrance du secteur automobile.

Les produits tels que FraudeQI d’Equifax Canada permettent aux entreprises d’atténuer les risques en temps réel et de prévenir les pertes futures liées à la fraude. Cette plateforme de prévention de la fraude basée sur l’infonuagique est optimisée par des analyses avancées et des sources de données riches. Elle tire parti de la puissance du consortium de l’Échange FraudeQI d’Equifax, le plus grand échange de renseignements sur les fraudes connues au Canada, qui comprend des données multisectorielles sur la fraude provenant de grandes banques, d’institutions financières, des secteurs des télécommunications et automobile, et d’autres organisations. Les plateformes de prévention de la fraude d’Equifax ont aidé les organisations à prévenir des pertes liées à la fraude d’environ 3 milliards de dollars par an.

À propos d’Equifax

À Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une confiance accrue. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par près de 15 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.ca .

Pour nous joindre :

Andrew Findlater

SELECT Public Relations

afindlater@selectpr.ca

647 444-1197