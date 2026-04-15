PÖRSSITIEDOTE

15.4.2026 klo 14.00

Harvia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 15.4.2026

Harvia Oyj:n tänään 15.4.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2025. Yhtiökokous hyväksyi neuvoa-antavassa äänestyksessä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,77 euroa osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,39 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 24.4.2026.

Toinen erä, 0,38 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2026. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 15.10.2026 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 19.10.2026 ja osingon maksupäivä 26.10.2026.

Hallitus ja tilintarkastaja sekä kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Catharina Stackelberg-Hammarén, Petri Castrén, Anders Holmén, Hille Korhonen, Markus Lengauer ja Olli Liitola sekä uudeksi jäseneksi Martin Richter.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa ja hallituksen jäsenille 3 500 euroa. Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot maksetaan kokouspalkkioina seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle 1 400 euroa per kokous ja muille jäsenille 900 euroa per kokous.

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä 40 prosenttia maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä muodostuvaan hintaan hankittavina yhtiön osakkeina tai osakeannilla ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Yhtiö vastaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvistä kaupankäyntikuluista sekä varainsiirtoverosta. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, tai palkkion maksaminen osakkeina osoittautuisi käytännössä kohtuuttoman hankalaksi, palkkio maksetaan rahana.

Nimitystoimikunta oli suosittanut, että hallituksen jäsen ei luovuta vuonna 2026 hallituksen jäsenyyden perusteella palkkiona maksettavia osakkeita ennen kuin niiden saantopäivästä on kulunut kaksi vuotta.

Valiokuntapalkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan erillinen kokouspalkkio 900 euroa kokoukselta, jos jäsen saapuu Suomeen erikseen kokouksen vuoksi. Palkkio maksetaan rahana. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta kokouspalkkiota.

Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Groop. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin ehdollisesti kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT, KHT Johan Groop. Kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. Valinta tulee voimaan vain, jos yhtiöllä on tilikauden 2026 lopussa voimassa olevan lainsäädännön nojalla velvollisuus laatia kestävyysraportti tilikaudelta 2026 ja hankkia sille varmennus.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 934 711 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen mukaan hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa yhtiön osakkeenomistajien 8.4.2025 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 869 423 osaketta. Annettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, hallituspalkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.harviagroup.com 29.4.2026 alkaen.

HARVIA OYJ

Lisätietoja

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja, puh. 040 5056 080

Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 5050 440

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2025 oli 198,9 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

