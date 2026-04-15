Ressources Kobo annonce la clôture du placement privé sans intermédiaire d’un produit brut de 5,5 millions de dollars ainsi que le mandat confié à Atrium Research

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QUÉBEC, 15 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Kobo Inc. (« Kobo » ou la « société ») (TSX.V : KRI) est heureuse d’annoncer la clôture de son placement privé sans intermédiaire, précédemment annoncé, d’actions ordinaires de la société (« actions ordinaires »), pour un produit brut de 5 528 882,89 $ (le « placement »). Dans le cadre du placement, 16 504 128 actions ordinaires ont été émises au prix de 0,335 $ par action ordinaire.

Funde Investment Open-ended Fund Company - Funde Investment Chang Ying No.1 Fund (« Funde ») a participé au placement en tant qu’investisseur principal pour un montant de 4,53 millions de dollars. Après la réalisation du placement, Funde détient en propriété véritable 13 519 053 actions ordinaires, qui représentent environ 9,99 % des actions ordinaires émises et en circulation. Dans le cadre de l’investissement de Funde, la société a accordé à Funde le droit de maintenir son niveau de participation dans la Société en cas d’émission de certains titres de capitaux propres de la société, tant que Funde détient, directement ou indirectement, au moins 9 % des actions ordinaires émises et en circulation.

M. Edward Gosselin, chef de la direction et administrateur de Kobo, a déclaré : « Nous sommes très heureux de la clôture de notre financement suite à l’intérêt du marché pour la reconnaissance du potentiel de développement de notre projet aurifère Kossou, dont nous détenons 100 % des parts. Le produit de ce financement nous permettra de continuer à faire progresser le projet aurifère de Kossou grâce à la poursuite des forages, alors que nous travaillons à l’établissement d’une première estimation des ressources. Parallèlement, nous nous préparons à débuter le forage à Kotobi, où nous avons déjà cerné plusieurs cibles aurifères prioritaires qui soutiennent de nouvelles perspectives de croissance. Au-delà de ces projets, la société continue également de se concentrer sur la constitution d’un portefeuille d’occasions de croissance en Côte d’Ivoire grâce à une exploration rigoureuse et à l’évaluation de nouveaux terrains. Notre objectif est de continuer à étendre la portée de nos systèmes minéralisés en suivant une voie précise vers la définition des ressources, tout en évaluant les occasions aurifères à valeur ajoutée dans le pays. Il a ajouté : Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer l’investissement de Funde en tant qu’actionnaire important à long terme de Kobo. Cet investissement reflète non seulement leur confiance dans notre vision du projet aurifère Kossou, mais signifie également le début d’une relation mutuellement bénéfique visant à faire progresser notre portefeuille de projets avec la possibilité d’explorer de nouvelles perspectives. »

La société a l’intention d’affecter le produit net qu’elle tirera du placement à la poursuite des activités de forage et d’exploration en cours dans le cadre du projet aurifère de Kossou (« Kossou »), au lancement des travaux de forage sur le permis de Kotobi et aux fins générales de l’entreprise et au fonds de roulement.

Les actions ordinaires ont été émises aux termes de la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés conformément au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus. Les actions ordinaires émises dans le cadre du placement sont assujetties à une période de détention obligatoire jusqu’au 15 août 2026, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Dans le cadre du placement, la société a rémunéré DiscoveryPro Mining Ltd en lui versant une commission en espèces totalisant 201 155,31 $.

Les actions ordinaires n’ont pas été inscrites ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un État des États-Unis, et ne peuvent être offertes ni vendues à des personnes aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis (aux sens donnés à United States et à U.S. Person dans la Loi de 1933), ni pour leur compte ou à leur profit à moins d’être inscrites aux termes de la Loi de 1933 et de toute législation en valeurs mobilières d’un État des États-Unis ou conformément à une dispense de ces exigences d’inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat des titres mentionnés dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient qualifiés ou inscrits en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.

Mandat d’Atrium Research

La société est également heureuse d’annoncer qu’elle a retenu les services d’Atrium Research Corporation (« Atrium Research »), une société de recherche parrainée par des entreprises de premier plan. Atrium Research fournira des services de recherche à Kobo afin de l’aider à présenter son argumentaire d’investissement en publiant divers rapports de recherche sur Kobo basés sur des informations publiques, des données sectorielles et des discussions avec la direction. Atrium Research organisera également des entrevues enregistrées avec l’équipe de direction de Kobo. En contrepartie des services fournis, la société versera à Atrium Research une contrepartie en espèces de 9 600 $ par trimestre, à compter du 1er avril 2026, pour une durée initiale de 24 mois se terminant le 31 mars 2028. À la fin du terme, l’entente sera automatiquement renouvelée sur une base trimestrielle, à moins qu’elle ne soit résiliée par l’une ou l’autre des parties. Cet engagement est assujetti à l’approbation de la TSXV.

Atrium Research et la société sont des parties indépendantes, et ni Atrium ni aucun de ses initiés n’a d’intérêt, direct ou indirect, dans Kobo ou ses titres, ni aucun droit ou intention d’acquérir un tel intérêt.

À propos d’Atrium Research

Atrium Research fournit des recherches de qualité institutionnelle parrainées par des entreprises sur des titres de capitaux propres publics en Amérique du Nord. Sa philosophie d’investissement adopte une perspective de 3 à 5 ans sur les actions actuellement négligées par le marché. Son processus de recherche met l’accent sur la compréhension des principaux indicateurs de performance pour chaque entreprise spécifique, des équipes de gestion fiables et une analyse approfondie de la valorisation. Atrium Research est entièrement détenue et exploitée par ses cofondateurs, Ben Pirie et Nicholas Cortellucci.

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo est une société d’exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère prometteuse en Côte d’Ivoire, l’un des districts aurifères les plus prolifiques et développés d’Afrique de l’Ouest, et qui compte plusieurs mines d’or de plusieurs millions d’onces d’or. Le projet aurifère de Kossou, qui appartient exclusivement à la société, est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale, Yamoussoukro, et est adjacent à l’une des plus grandes mines d’or de la région dotée d’installations de traitement de premier plan.

Avec plus de 41 000 mètres de forage au diamant, près de 5 887 mètres de forage à circulation inverse (RC) et plus de 7 100 mètres de tranchées réalisés depuis 2023, Kobo a réalisé des progrès importants dans la définition de l’ampleur et du potentiel de son projet aurifère de Kossou. L’exploration s’est concentrée sur de multiples cibles hautement prioritaires sur une distance longitudinale de plus de 9 km d’anomalies géochimiques très prometteuses pour l’or dans le sol, le forage confirmant une minéralisation importante dans la zone Jagger, la zone Road Cut et la zone Kadie. La dernière phase de forage a permis d’affiner davantage les contrôles structuraux de la minéralisation aurifère, préparant ainsi le terrain pour la prochaine phase d’exploration systématique et de développement des ressources.

Au-delà de Kossou, la société poursuit l’exploration de son permis de Kotobi et étend activement sa position foncière en Côte d’Ivoire avec des terrains prometteurs, conformément à sa vision stratégique de croissance à long terme dans le pays. Kobo reste déterminée à cerner et à développer de nouvelles possibilités pour améliorer son portefeuille d’exploration dans cette région aurifère très prometteuse de l’Afrique de l’Ouest. Kobo offre aux investisseurs la combinaison prometteuse de perspectives aurifères de haute qualité sous la direction d’une équipe chevronnée dotée d’une expérience dans le pays.

Les actions ordinaires de Kobo se négocient à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « KRI ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Edward Gosselin

Chef de la direction et administrateur

1-418-609-3587

ir@kobores.com

Twitter : @KoboResources | LinkedIn : Kobo Resources Inc.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS DES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N’ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU À L’EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs :

Le présent communiqué peut contenir des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés, à l’exception des énoncés de fait historique, sont des énoncés prospectifs. Un énoncé qui porte sur des discussions à l’égard des prévisions, des attentes, des estimations, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas forcément toujours, des termes comme « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « projeté », « prévisions », « estimations », « attentes » ou « a l’intention de » ou des variations de ces termes, ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ») ne sont pas des énoncés de fait historique et peuvent être des énoncés prospectifs, y compris les énoncés relatifs au placement, notamment l’emploi du produit tiré de ce dernier, aux programmes d’exploration de la société, aux estimations des ressources minérales et au calendrier prévu à cet égard, aux services devant être fournis par Atrium Research, à l’obtention de l’approbation de la TSXV ainsi qu’aux occasions de la société en général. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées raisonnables à la date du présent communiqué de presse, comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter : des incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les risques inhérents associés à l’exploration et à l’aménagement de terrains miniers; les frais et dépenses imprévus; le retard ou l’incapacité à obtenir les approbations du conseil d’administration, des actionnaires ou réglementaires, et d’autres facteurs de risque énumérés de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les lecteurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse. Kobo n’assume aucune obligation ni responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs relatifs aux estimations, aux opinions, aux projections ou aux autres facteurs, sauf si la loi l’exige.