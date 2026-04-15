Volatus Aerospace conclut un contrat de formation pluriannuel avec le gouvernement allié à l'OTAN

MONTRÉAL, 15 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSX : FLT) (OTCQX : TAKOF) (Francfort : ABB. F) (« Volatus » ou la « Compagnie »), une entreprise aérospatiale et de défense mondiale contrôlée par le Canada, fournissant des systèmes intégrés sans équipage, du renseignement aérien et des services opérationnels critiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu un contrat pluriannuel pour offrir une formation spécialisée à un ministère gouvernemental allié à l'OTAN.

Le contrat a une durée initiale de deux ans, avec des options de renouvellement pouvant porter l'engagement total à environ 2,1 millions de dollars canadiens en valeur agrégée, sous réserve de l'exercice de ces options. Le prix a été obtenu par un processus d'approvisionnement compétitif dans le cadre gouvernemental établi.

Selon l'accord, Volatus concevera, développera et offrira un portefeuille de programmes de formation avancée adaptés au personnel de sécurité et d'application de la loi. La portée comprend le développement de programmes, l'enseignement et le transfert de capacités alignés sur les exigences opérationnelles dans des environnements réglementés et critiques pour la mission.

Ce contrat renforce la position de Volatus en tant que fournisseur de services intégrés de formation et de conseil dans le secteur de la défense et de la sécurité. Cela reflète également le rôle croissant de la société dans le soutien aux gouvernements alliés dans le développement de capacités opérationnelles souveraines grâce à des systèmes de formation structurés et au transfert de connaissances.

L'engagement s'appuie sur la plateforme plus large de Volatus, qui intègre formation, opérations et développement technologique pour soutenir le déploiement et l'adoption de systèmes autonomes et non habités. En tirant parti de ce modèle intégré, l'entreprise est capable de fournir des solutions de formation évolutives et reproductibles, alignées sur des cas d'utilisation opérationnels réels.

Le contrat appuie également la stratégie de Volatus visant à étendre sa présence internationale tout en contribuant à l'exportation des capacités aérospatiales et de défense canadiennes vers les marchés alliés. Cette approche est conforme aux principes de la stratégie industrielle de défense en évolution du Canada, incluant le renforcement des capacités nationales tout en soutenant l'interopérabilité et le renforcement des capacités entre les nations alliées.

« Ce prix reflète l'évolution continue de Volatus Aerospace en tant que partenaire de confiance auprès des acteurs gouvernementaux et de la défense », a déclaré Glen Lynch , chef de la direction de Volatus Aerospace. « Notre capacité à offrir des programmes de formation intégrés, soutenus par l'expérience opérationnelle et le développement technologique, nous positionne pour soutenir le développement des capacités à long terme de nos partenaires. La structure pluriannuelle de cet accord offre de la visibilité tout en renforçant le rôle de la formation comme élément fondamental dans l'adoption de systèmes aériens avancés. »

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus Aerospace Inc. est une entreprise aérospatiale et de défense mondiale contrôlée par le Canada, offrant des systèmes intégrés sans équipage, du renseignement aérien et des services opérationnels critiques pour la mission. L'entreprise fournit des systèmes aériens sans pilote, des services de renseignement aérien, des logiciels d'autonomie et des solutions de formation avancées soutenant les infrastructures civiles, la sécurité publique et les marchés de la défense.

Grâce à sa plateforme intégrée — combinant fabrication, opérations, formation et développement technologique — Volatus Aerospace permet l'adoption et la mise à l'échelle de systèmes autonomes tout en soutenant le développement des capacités aérospatiales souveraines au Canada et sur les marchés connexes.

L'entreprise exploite une plateforme mondiale soutenant les opérations de drones, la formation des pilotes, la vente d'équipements et les services de données tout en continuant d'élargir ses capacités en autonomie, opérations à distance et technologies aériennes de nouvelle génération.

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