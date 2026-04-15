PÖRSSITIEDOTE

15.4.2026 klo 15:00

HARVIA OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 15.4.2026

Catharina Stackelberg-Hammarén valittiin Harvia Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Markus Lengauer hallituksen varapuheenjohtajaksi kokouksessa, joka pidettiin tänään Harvia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi keskuudestaan Petri Castrénin (puheenjohtaja), Hille Korhosen, Markus Lengauerin ja Martin Richterin.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi keskuudestaan Catharina Stackelberg-Hammarénin (puheenjohtaja), Anders Holménin ja Olli Liitolan.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista listayhtiöiden hallinnointikoodin 2025 mukaisesti. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

HARVIA OYJ

HALLITUS

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2025 oli 198,9 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

