ControlUp erzielt erstmals über 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz (ARR)

SAN FRANCISCO, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ControlUp, Anbieter einer Plattform für autonomes Endpointmanagement (Autonomous Endpoint Management, AEM), die Digital-Employee-Experience-(DEX)-Funktionalitäten mit agentischer KI kombiniert, hat offiziell mehr als 100 Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrendem Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) erzielt. Damit wird das Unternehmen jetzt mit über einer Milliarde US-Dollar bewertet und erlangt den Einhorn-Status. Die Zahlen spiegeln die Weiterentwicklung von ControlUp vom DEX-Vorreiter hin zum Pionier im Bereich Autonomous Endpoint Management wider. Der Einsatz agentischer KI schafft die Basis dafür, dass IT-Umgebungen sich mithilfe in Echtzeit gesammelter Daten im Störungsfall automatisch und ohne manuelle Eingriffe selbst wiederherstellen. Dies markiert einen entscheidenden Wendepunkt für den IT-Betrieb in modernen Unternehmen.

Das Unternehmen in Zahlen

Fehlerbehebungen: Über alle weltweit installierten ControlUp-Instanzen hinweg werden wöchentlich mehr als 14 Millionen Fehler automatisch behoben. Das verringert den manuellen IT-Aufwand.

Über alle weltweit installierten ControlUp-Instanzen hinweg werden wöchentlich mehr als 14 Millionen Fehler automatisch behoben. Das verringert den manuellen IT-Aufwand. Plattformmigration: Von sechs Millionen Endgeräten wurden bereits mehr als eine Million auf ControlUp ONE umgestellt. Die konsolidierte Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle ControlUp-Lösungen unter einer einzigen Lizenz auf jedem Technologie-Stack einzusetzen.

Von sechs Millionen Endgeräten wurden bereits mehr als eine Million auf umgestellt. Die konsolidierte Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle ControlUp-Lösungen unter einer einzigen Lizenz auf jedem Technologie-Stack einzusetzen. Wachstum: Seit der Markteinführung im Januar 2025 verzeichnet ControlUp ONE ein Wachstum von 37 Prozent.

Seit der Markteinführung im Januar 2025 verzeichnet ControlUp ONE ein Wachstum von 37 Prozent. Compliance: Auf über 1,5 Millionen Endgeräten kommt ControlUp for Compliance zum Einsatz, um die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien ohne zusätzlichen Aufwand zu automatisieren.

Auf über 1,5 Millionen Endgeräten kommt zum Einsatz, um die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien ohne zusätzlichen Aufwand zu automatisieren. Enterprise-Segment: Mehr als 50 Prozent des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) stammt von Unternehmenskunden mit mehr als 7.000 Arbeitsplätzen.

Mehr als 50 Prozent des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) stammt von Unternehmenskunden mit mehr als 7.000 Arbeitsplätzen. Channelgeschäft: Partner-initiierte Deal-Registrierungen nahmen im Jahresvergleich um 133 Prozent zu.

Partner-initiierte Deal-Registrierungen nahmen im Jahresvergleich um 133 Prozent zu. Community: Mehr als 3.000 Mitglieder aus über 50 Ländern teilen ihr Wissen, um Autonomous Endpoint Management (AEM)-Best-Practices voranzutreiben.



Wachstumstreiber

Weiterentwicklung der Plattform : Physische Endgeräte, virtuelle Desktops, Anwendungen und Sicherheitsfunktionen lassen sich mit einer einzigen Plattform unabhängig vom eingesetzten Technologie-Stack übergreifend verwalten. ControlUp ONE ermöglicht IT-Mitarbeitern, den digitalen Arbeitsplatz zu überwachen und auftretende Fehler unmittelbar zu beheben. Live Remote Management erweitert den Funktionsumfang um direktes Endgerätemanagement und Fehlerbehebung in Echtzeit.

: Physische Endgeräte, virtuelle Desktops, Anwendungen und Sicherheitsfunktionen lassen sich mit einer einzigen Plattform unabhängig vom eingesetzten Technologie-Stack übergreifend verwalten. ermöglicht IT-Mitarbeitern, den digitalen Arbeitsplatz zu überwachen und auftretende Fehler unmittelbar zu beheben. erweitert den Funktionsumfang um direktes Endgerätemanagement und Fehlerbehebung in Echtzeit. Ausbau des Angebots: Einführung neuer für konkrete Anwendungsfälle entwickelter Lösungen. DaaS IQ optimiert die Verwaltung von Azure Virtual Desktop (AVD)-Umgebungen. ControlUp Migrate for Windows 365 vereinfacht und automatisiert Migrationsprozesse. ControlUp for Frontline Workers erweitert die Überwachung auf Android-Geräte und schließt damit eine Monitoring-Lücke. Mit dem Einsatz der Lösungen lassen sich Kosten optimieren, Arbeitsabläufe zusammenführen und Echtzeit-Einblicke gewinnen. Diese Lösungen läuten ein neues Kapitel im autonomen Arbeitsplatzmanagement ein.

Einführung neuer für konkrete Anwendungsfälle entwickelter Lösungen. optimiert die Verwaltung von Azure Virtual Desktop (AVD)-Umgebungen. vereinfacht und automatisiert Migrationsprozesse. erweitert die Überwachung auf Android-Geräte und schließt damit eine Monitoring-Lücke. Mit dem Einsatz der Lösungen lassen sich Kosten optimieren, Arbeitsabläufe zusammenführen und Echtzeit-Einblicke gewinnen. Diese Lösungen läuten ein neues Kapitel im autonomen Arbeitsplatzmanagement ein. Integration agentischer KI : Einführung von ControlUp Pulse AI, einer Plattform, die den IT-Betrieb effizienter gestaltet. Hierfür werden Daten aus verschiedenen IT-Umgebungen verknüpft, um den Aufwand für die manuelle Fehlerbehebung zu verringern und autonome Maßnahmen zu ermöglichen.

: Einführung von ControlUp Pulse AI, einer Plattform, die den IT-Betrieb effizienter gestaltet. Hierfür werden Daten aus verschiedenen IT-Umgebungen verknüpft, um den Aufwand für die manuelle Fehlerbehebung zu verringern und autonome Maßnahmen zu ermöglichen. Strategische Akquisitionen : Die Übernahme von Unipath , einer KI-gestützten Sicherheitsautomatisierungs- und SOAR-Plattform, erweitert die bereits vorhandenen Automatisierungsfunktionen um ein agentenbasiertes KI-Framework.

: Die , einer KI-gestützten Sicherheitsautomatisierungs- und SOAR-Plattform, erweitert die bereits vorhandenen Automatisierungsfunktionen um ein agentenbasiertes KI-Framework. Wachsende Partnerlandschaft : Der Abschluss weiterer weltweiter Distributionsabkommen und strategischer Allianzen mit auf End-User-Computing spezialisierten Partnern, die modernste Technologien, fundierte Schulungen und zuverlässigen Support bieten, stärkt ControlUps Reichweite und Kundennutzen.

: Der Abschluss weiterer weltweiter Distributionsabkommen und strategischer Allianzen mit auf End-User-Computing spezialisierten Partnern, die modernste Technologien, fundierte Schulungen und zuverlässigen Support bieten, stärkt ControlUps Reichweite und Kundennutzen. Internationale Expansion: In den vergangenen zwölf Monaten hat sich ControlUp zu einer weltweit aufgestellten Organisation mit Mitarbeitenden in Nordamerika, EMEA und APAC entwickelt. Das wachsende, multikulturelle Team spiegelt das Engagement des Herstellers wider, Unternehmen rund um den Globus zu unterstützen und Innovation über Kulturen und Märkte hinweg zu fördern.

In den vergangenen zwölf Monaten hat sich ControlUp zu einer weltweit aufgestellten Organisation mit Mitarbeitenden in Nordamerika, EMEA und APAC entwickelt. Das wachsende, multikulturelle Team spiegelt das Engagement des Herstellers wider, Unternehmen rund um den Globus zu unterstützen und Innovation über Kulturen und Märkte hinweg zu fördern. Praxisnahe Innovation : Die ins Leben gerufene ControlUp Innovation Guild entwickelt auf Basis des Feedbacks aus der Community praxistaugliche Lösungen, mit denen sich realen IT-Herausforderungen begegnen lässt. Dabei konzentriert sie sich darauf, schnell konkrete Ergebnisse zu erzielen und ergänzt die ControlUp ONE-Plattform fortlaufend um zusätzliche Tools, Skripte und Dashboards, die IT-Teams dabei unterstützen, in kürzerer Zeit mehr zu erreichen.

: Die ins Leben gerufene entwickelt auf Basis des Feedbacks aus der Community praxistaugliche Lösungen, mit denen sich realen IT-Herausforderungen begegnen lässt. Dabei konzentriert sie sich darauf, schnell konkrete Ergebnisse zu erzielen und ergänzt die ControlUp ONE-Plattform fortlaufend um zusätzliche Tools, Skripte und Dashboards, die IT-Teams dabei unterstützen, in kürzerer Zeit mehr zu erreichen. Branchenweite Anerkennung: Im zweiten Jahr in Folge als “Leader” im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für Digital Employee Experience Management Tools eingestuft. Ausschlaggebend waren vor allem „die Vollständigkeit der Vision“ und die „Fähigkeit zur Umsetzung“. Zudem als Customers’ Choice im Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer für Digital Employee Experience Management Tools aufgeführt. ControlUp erhält dort die beste Gesamtbewertung unter allen erwähnten Anbietern (4,8 von 5 Sternen), die Weiterempfehlungsbereitschaft seitens verifizierter Kunden liegt bei 94 Prozent.

Zitate

„Einen wiederkehrenden Jahresumsatz von 100 Millionen US-Dollar zu erzielen, ist mehr als nur ein wichtiger Meilenstein auf unserem Wachstumsweg. Es ist der beste Beleg dafür, dass ControlUp maßgebend für einen grundlegenden Wandel in der IT ist. Unsere führende Position in der Kategorie DEX hat verdeutlicht, welchen Einfluss Technologie auf Mitarbeitende hat und uns wertvolle Einblicke in deren digitale Arbeitsumgebung verschafft. Unsere Ausrichtung hin zu AEM verbindet diese Erkenntnisse mit KI-gestützter Automatisierung. So schaffen wir die Grundlage für einen vorausschauenden, sich selbst wiederherstellenden IT-Betrieb, in dem Technologie für Menschen arbeitet und nicht gegen sie.“

Jed Ayres, CEO, ControlUp

„ControlUp steht an der Spitze eines bedeutenden Wandels: weg davon, Mitarbeitererlebnisse nur zu messen, hin zu deren autonomem Management. Durch die Verbindung seiner führenden Rolle im Bereich DEX mit agentischer KI hilft ControlUp Unternehmen sicherzustellen, dass alle Endpoints dauerhaft auf höchstem Niveau arbeiten und sich die IT gleichzeitig Schritt für Schritt in Richtung echter Autonomie entwickelt. AEM markiert damit einen grundlegenden Wandel im IT-Betrieb. Bei JVP investieren wir – und investieren erneut – in Unternehmen, die neue Kategorien prägen. ControlUps Innovationskraft, Führungsrolle und Dynamik prädestinieren das Unternehmen dazu, die nächste Ära des autonomen IT-Betriebs anzuführen, und wir sind stolz darauf, diesen Weg gemeinsam mit K1 zu unterstützen.“

Dr. Erel Margalit, Chairman of ControlUp’s Board of Directors & Gründer von JVP

Partnerstimme

„Unsere Partnerschaft mit ControlUp ermöglicht es uns, unseren Kunden in einer zunehmend komplexen hybriden Arbeitswelt einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten. Wir unterstützen Unternehmen mit unserer Expertise und der DEX-Plattform von ControlUp dabei, die digitale Mitarbeitererfahrung zu verbessern und gleichzeitig IT-Kosten und -Komplexität zu senken. Dieser Meilenstein spiegelt die enorme Dynamik wider, die wir gemeinsam im DEX- und Modern-Management-Markt beobachten.“

Kyle Davis, Head of the Office of the CTO and Leader of Services UK&I, CDW.

Weitere Informationen

[Video-Botschaft Jed Ayres, CEO ControlUp] Wachstumsstrategie, Vision, nächste Schritte

Über ControlUp

ControlUp setzt mit Autonomous Endpoint Management (AEM) neue Maßstäbe im modernen Arbeitsplatzmanagement. Die Plattform des Unternehmens vereint DEX und agentische KI in einer zentralen Lösung und überführt den IT-Betrieb von reaktiver Fehlerbehebung in einen zunehmend autonomen Betrieb. Durch Echtzeit-Signale, KI-gestützte Entscheidungen und automatisierte Fehlerbehebung hilft ControlUp der IT, Probleme zu lösen, bevor sie Mitarbeitende beeinträchtigen, den IT-Betrieb zu vereinfachen und Einzellösungen in einer Plattform zu bündeln. So entsteht eine IT-Umgebung, die sich eigenständig wiederherstellt und sich selbst in großem Maßstab zuverlässig betreiben lässt. Mit ControlUp arbeitet die IT intelligenter, die Mitarbeitenden bleiben produktiv und der digitale Arbeitsplatz läuft reibungslos. Weitere Informationen: https://www.controlup.com/de/.