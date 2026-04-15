La présidente et chef de la direction de CPA Canada désignée présidente de la Global Accounting Alliance

TORONTO, 15 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Global Accounting Alliance (GAA), qui représente les principales organisations comptables du monde, a élu sa nouvelle présidente : il s’agit de Pamela Steer, présidente et chef de la direction de Comptables professionnels agréés du Canada.

Cette annonce souligne le rôle clé de CPA Canada dans les discussions à l’échelle internationale et l’importance d’une collaboration étroite entre les différentes organisations comptables nationales dans l’élaboration de normes et de pratiques mondiales.

« Pamela se distingue par son leadership reconnu mondialement et son engagement indéfectible envers la collaboration internationale », soutient Jim Knafo, président et chef de la direction de la GAA.

« Sa nomination arrive à un moment charnière pour la profession, alors que nous unissons nos efforts d’un pays à l’autre pour faire preuve de proactivité face aux changements et pour servir l’intérêt public. »

Pamela Steer, qui a remporté le Prix du directeur financier canadien de l’année en 2019, assurera la poursuite des démarches de transmission d’informations, de coopération et de défense des intérêts de la GAA, à l’heure où la profession et l’économie mondiale traversent une phase décisive.

« Ce mandat témoigne de l’influence croissante de CPA Canada sur l’échiquier mondial », observe Pamela Steer, qui a d’ailleurs récemment annoncé le renouvellement d’une série d’accords de reconnaissance mutuelle avec des homologues internationaux de premier plan.

« Notre engagement à l’international favorise un échange mutuellement avantageux : il permet de faire rayonner le savoir-faire de la profession canadienne et enrichit nos pratiques, ici, de nouvelles perspectives, de sorte que nos membres demeurent à l’avant-garde des enjeux émergents et des pratiques de pointe. »

La Global Accounting Alliance

Tribune pour des organisations comptables mondiales de premier plan, la Global Accounting Alliance (GAA) a pour raison d’être de promouvoir des services professionnels de haute qualité, de défendre l’intérêt public et de favoriser la collaboration sur les questions comptables touchant la profession partout dans le monde.

À propos de CPA Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) est l’une des organisations comptables les plus influentes au monde. Organisation non réglementaire composée de membres CPA individuels, CPA Canada soutient la profession et représente les CPA canadiens au pays et à l’étranger.

Au pays, CPA Canada agit dans l’intérêt public pour faire la promotion de la transparence des marchés des capitaux, prépare les CPA aux défis posés par un monde des affaires en évolution constante au moyen d’indications détaillées et de programmes de formation complets, et contribue à l’élaboration de normes et de politiques. À l’étranger, elle travaille conjointement avec des organisations internationales pour renforcer la profession comptable partout dans le monde.

Organisation professionnelle nationale, CPA Canada négocie et maintient des accords qui rehaussent la valeur et la réputation du titre canadien de CPA sur la scène mondiale et qui renforcent l’unité de la profession canadienne.

CPA Canada travaille au nom de la profession comptable canadienne. Elle agit dans l’intérêt public en faisant la promotion de la transparence, en préparant les CPA aux défis posés par un monde des affaires en évolution constante et en contribuant à l’élaboration de politiques comptables et financières à l’échelle tant nationale que mondiale.

Communications avec les médias

Sunny Freeman, directrice, Communications stratégiques et marketing, CPA Canada

media@cpacanada.ca

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