Arton Capital consolide sa position de chef de file dans le Programme d’immigration des investisseurs du Québec grâce à l’acquisition du portefeuille de clients d’AURAY Capital Canada

MONTRÉAL, 15 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arton Capital , cabinet-conseil de premier plan mondial en migration par investissement, a annoncé aujourd’hui que sa filiale réglementée, Arton Investments, a acquis le portefeuille de clients d’AURAY Capital Canada (ACC), marquant le retrait d’ACC du Programme d’immigration des investisseurs du Québec (PIIQ).

Dans le cadre de cette transaction, Arton Investments acquiert le portefeuille de clients existants d’ACC. La transaction comprend également l’acquisition par Arton d’un portefeuille complet d’environ 20 000 relations historiques, constitué au fil du temps depuis la création d’ACC en 2013, à la suite de l’acquisition par Raymond Chabot Grant Thornton des activités du Programme d’immigration des investisseurs de Desjardins. Cette démarche stratégique assure un service ininterrompu et une continuité pour des centaines de clients actuellement en transition, tout en renforçant un leadership solide et la stabilité à long terme du programme.

Depuis sa création, le PIIQ a joué un rôle majeur dans la génération d’investissements directs étrangers pour la province, orientant d’importants capitaux vers des retombées sociales et soutenant directement la croissance des entreprises locales. Sa structure a permis aux clients de contribuer de manière significative au dynamisme économique à long terme du Québec, tout en renforçant la compétitivité de la province sur la scène mondiale.

Arton Investments est l’un des partenaires de plus longue date du gouvernement du Québec pour ce programme. L’entreprise est l’un des sept intermédiaires financiers autorisés à faciliter le programme. Arton Investments est une filiale d’Arton Capital et est réglementée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements. L’entreprise a commencé à travailler avec le PIIQ en 2006 et a joué un rôle clé dans la modernisation et la relance réussie du programme en 2024. Grâce à l’acquisition d’aujourd’hui, Arton Investments consolide sa position de principal acteur du PIIQ – l’un des sept seuls intermédiaires financiers autorisés à la suite du retrait d’ACC – représentant environ 40 % du marché avec un taux de réussite de 100 %.

Armand Arton, fondateur et chef de la direction d’Arton Capital, a déclaré : « Cette acquisition souligne notre engagement de près de deux décennies envers le PIIQ et envers les familles qui lui ont accordé leur confiance ainsi qu’à nous au fil des ans. En intégrant les clients transférés par ACC au sein d’Arton Investments et en maintenant une étroite collaboration avec Marc Audet, président d’ACC, nous renforçons les fondements du programme et assurons sa stabilité à un moment décisif. Notre priorité demeure claire : préserver l’intégrité, la continuité et le succès à long terme du programme, tout en maintenant notre statut de partenaire de confiance du gouvernement du Québec. »

Marc Audet, président d’AURAY Capital Canada, a déclaré : « Depuis plus d’une décennie, AURAY Capital Canada sert avec fierté les candidats du PIIQ avec professionnalisme et attention. Ayant commencé ma carrière il y a 30 ans chez Desjardins, où j’ai notamment dirigé la division des investisseurs immigrants de Desjardins Trust, avant de diriger ACC, mon équipe et moi avons accompagné plus de 25 000 investisseurs immigrants tout au long de leur parcours d’immigration. Je sais combien la continuité et l’expertise sont essentielles pour les clients lors des transitions de programme. L’envergure, l’expérience et la réputation mondiale d’Arton Capital en font le partenaire idéal pour l’avenir de nos clients. »

Notes pour le rédacteur

À propos d’Arton Capital / Arton Investments

Arton Capital est un cabinet-conseil mondial de premier plan qui accompagne des clients privés, des partenaires certifiés et des gouvernements, afin de concrétiser le potentiel des programmes de résidence et de citoyenneté par investissement, grâce à une expérience de service sur mesure qui simplifie la complexité, et repose sur la confidentialité et la confiance. Arton Investments (AI), sa filiale réglementée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), est l’entité juridique responsable de l’administration de sa participation au Programme d’immigration des investisseurs du Québec.

À propos d’AURAY Capital Canada

AURAY Capital Canada, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, un cabinet de services professionnels de premier plan au Québec, a été historiquement active exclusivement dans le Programme d’immigration des investisseurs du Québec (PIIQ) et a joué un rôle clé dans l’accompagnement des candidats et des partenaires tout au long de l’évolution du programme. Depuis 2026, l’organisation réoriente ses activités afin de refléter l’orientation stratégique élargie du groupe AURAY et l’évolution des dynamiques du paysage de l’immigration.

Concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent notamment des déclarations concernant les avantages, les résultats et les retombées attendus de la transaction, la continuité des services, le rôle d’Arton Investments dans le Programme d’immigration des investisseurs du Québec ainsi que la performance ou la position sur le marché à venir. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes, hypothèses et convictions actuelles de la direction à la date du présent communiqué et sont assujettis à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus susceptibles d’entraîner des résultats ou des issues réels sensiblement différents.

Les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs. Sauf dans la mesure requise par la législation applicable, Arton Capital et Arton Investments n’assument aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, afin de refléter de nouveaux renseignements, des événements futurs ou autrement.

Personne-ressource : artoncapital@theagencypartnership.com