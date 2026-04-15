Inteleos Foundation annonce les lauréats du Prix MedMissions 2026 pour renforcer l’accès à l’échographie maternelle dans cinq nations

ROCKVILLE, Maryland, 15 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Inteleos Foundation a annoncé aujourd’hui les cinq organisations bénéficiaires de son Prix MedMissions 2026, une initiative visant à améliorer l’accès à l’échographie en santé maternelle au Malawi, en Sierra Leone, au Kenya, en Ouganda et en Côte d’Ivoire. Ce programme annuel soutient les initiatives locales menées par des ONG, visant à élargir la formation à l'échographie au point de soins (Point-of-Care Ultrasound), à renforcer les systèmes de référence et d’orientation des patients et à améliorer la prise en charge des grossesses à haut risque dans des milieux à ressources limitées.

Désormais dans sa huitième année, le Prix MedMissions s’attaque à l’un des défis les plus urgents de la santé mondiale — le manque d’accès à l’imagerie médicale pour près de 5 milliards de personnes. En soutenant la formation et les connaissances et en établissant des partenariats stratégiques, l’initiative contribue à rendre l’échographie accessible à tous.

Lauréats du Prix MedMissions 2026

Pour cette édition, la Fondation a sélectionné les organisations à but non lucratif suivantes pour déployer et mettre en œuvre des interventions locales en santé maternelle dans cinq pays :

GAIA Global Health : œuvrant pour améliorer l’accès à des services d’échographie obstétricale de qualité et favoriser des grossesses et des accouchements plus sûrs dans les communautés rurales du Malawi.





: œuvrant pour améliorer l’accès à des services d’échographie obstétricale de qualité et favoriser des grossesses et des accouchements plus sûrs dans les communautés rurales du Malawi. Seed Global Health : visant à développer la formation et la prestation des services d'échographie au point de soins (Point-of-Care Ultrasound), pour renforcer les soins maternels et néonatals dans les établissements de santé en Sierra Leone.





: visant à développer la formation et la prestation des services d'échographie au point de soins (Point-of-Care Ultrasound), pour renforcer les soins maternels et néonatals dans les établissements de santé en Sierra Leone. Kenyatta University : ayant pour objectif de déployer l’échographie pour améliorer la détection précoce, le suivi obstétrical et l’orientation des grossesses à haut risque dans les quartiers informels reculés du comté de Nairobi, au Kenya.





: ayant pour objectif de déployer l’échographie pour améliorer la détection précoce, le suivi obstétrical et l’orientation des grossesses à haut risque dans les quartiers informels reculés du comté de Nairobi, au Kenya. Babies and Mothers Alive Foundation : visant à améliorer la qualité des soins obstétricaux, en intégrant l’échographie au point de soins (POCUS) dans les consultations prénatales de routine à travers les établissements de santé de la région du Grand Masaka, en Ouganda.





: visant à améliorer la qualité des soins obstétricaux, en intégrant l’échographie au point de soins (POCUS) dans les consultations prénatales de routine à travers les établissements de santé de la région du Grand Masaka, en Ouganda. Muso : visant à renforcer les compétences en échographie des prestataires à la première ligne des soins, afin d’améliorer les résultats obstétricaux et périnatals en Côte d’Ivoire.



Le Prix MedMissions établit un consortium d’organisations de santé et de ministères de la Santé locaux pour faire progresser la formation à l’échographie au point de soins (POCUS) et les systèmes d’orientation des patients, tout en renforçant les capacités des personnels de santé de première ligne dans les communautés isolées d’Afrique subsaharienne.

Les lauréats sélectionnés adopteront une approche centrée sur les résultats pour évaluer l’impact clinique chez les patients, l’utilisation de l’échographie et son adoption par les communautés. Ces partenariats permettront de transformer les données de terrain en politiques de santé nationales, de renforcer durablement les capacités de la main-d’œuvre et de favoriser une meilleure intégration des interventions dans les structures existantes des systèmes de santé. Pour la Inteleos Foundation, ces initiatives établiront les bases d’infrastructures essentielles et de modèles de formation reproductibles, permettant ainsi un accès universel à l’imagerie médicale pour les professionnels de santé et leurs patients.

Pour en savoir plus à propos des Prix MedMissions, veuillez consulter le lien suivant : https://inteleosfoundation.org/medical-missions

À propos de la Inteleos Foundation :

La Inteleos Foundation est une organisation mondiale à but non lucratif qui soutient des interventions technologiques communautaires et axées sur les résultats, afin de transformer la prise en charge des patients dans les zones mal desservies et à faibles ressources. Notre travail repose sur trois priorités majeures : renforcer la formation et la certification des professionnels de santé en imagerie médicale ; développer les compétences en échographie pour favoriser les opportunités économiques dans le secteur de la santé ; et améliorer l’accès aux services diagnostiques au sein des systèmes de santé grâce à la collaboration en réseau.

Contact Presse :

Samantha Forcum

Directrice de la Inteleos Foundation

Foundation@Inteleos.org

(240) 386-1710