L’Association canadienne de l’immobilier accueille son conseil d’administration de 2026-2027

OTTAWA, Ontario, 15 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Garry Bhaura a été nommé président du conseil d’administration de L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) lors de l’Assemblée générale annuelle de 2026 de l’organisation.

Garry Bhaura, agent immobilier et propriétaire dirigeant d’agence de Brampton, en Ontario, compte plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de l’immobilier. M. Bhaura est un leader authentique avec de solides antécédents de service au sein de la profession et de l’ensemble de la communauté des courtiers et agents immobiliers. Il a été président de la Toronto Regional Real Estate Board (TRREB) de 2018 à 2019 et a contribué à divers comités de la TRREB et de l’ACI. Son impact a été reconnu par de nombreuses distinctions, notamment le prestigieux prix du service communautaire de l’Institut canadien de l’immeuble (ICI) M. Bhaura se joint aux autres administrateurs de l’ACI, dont Darin Germyn, président élu, Luc Woolsey, vice-président, et Valérie Paquin, présidente sortante.

Les membres suivants complètent le conseil d’administration de l’ACI de 2026-2027 :



Anthony Bastiaanssen, administrateur régional, Colombie-Britannique/Yukon

Jennifer Lucas, administratrice régionale, Alberta/Territoires du Nord-Ouest

Kourosh Doustshenas, administrateur régional, Manitoba

Avril Reifferscheid, administratrice régionale, Saskatchewan

Winson Chan, administrateur régional, Ontario

Daniel Dagenais, administrateur régional, Québec

Chris Peters, administrateur régional, Atlantique

Linnea Vandenberghe, administratrice régionale, Atlantique

Raymond Chan, administrateur de représentation générale

David Oikle, administrateur de représentation générale

David Brown, administrateur de représentation générale

Paul Czan, administrateur de représentation générale





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