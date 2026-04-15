Nanterre, le 15 avril 2026

VINCI remporte la construction d’un tronçon autoroutier en République tchèque

Construction d'environ 20 km d'autoroute dans le nord de la République tchèque

Montant du contrat : 364 millions d'euros

Le groupement mené par Eurovia CZ, filiale de VINCI Construction en République tchèque, s'est vu attribuer par la Direction des routes et autoroutes la construction du dernier tronçon de l'autoroute D11 entre Jaroměř et Trutnov.

L'autoroute D11 fait partie du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Une fois achevée, elle s'étendra sur 155 km et reliera Prague à la frontière polonaise.

Les travaux de ce dernier tronçon - qui démarrent en avril 2026 pour une livraison fin 2029 - comprennent notamment la construction de 20 km de chaussée, de 31 ponts (d'une longueur totale de 2,5 km) et d’un tunnel de 767 m.

Ce projet sera mené dans le respect de l'environnement et du confort des riverains. En particulier, la réalisation du tunnel et de 12 km de murs antibruit contribuera à réduire les nuisances sonores. Par ailleurs, les couloirs de migration de la faune sauvage ont été identifiés, étudiés et sécurisés.

VINCI Construction est un acteur implanté de longue date en République tchèque, où il a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1,2 milliard d'euros en 2025. Par ailleurs, le groupe VINCI y est également présent à travers VINCI Energies - qui réalise principalement des infrastructures électriques - et VINCI Concessions, titulaire du contrat de partenariat public-privé de l’autoroute D4 (Via Salis). Au total, le Groupe emploie dans ce pays plus de 5 400 personnes.





À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com













Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

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