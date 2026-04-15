Dassault Aviation : Communiqué sur modification du lieu de l'AG

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DU 13 MAI 2026

Changement de lieu

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Le Conseil d’administration de Dassault Aviation a décidé de modifier le lieu de l’Assemblée Générale du 13 mai 2026, laquelle se tiendra au

Châteauform’ Le 28 George V

28 avenue George V

Paris (8ème).

Les autres informations figurant dans l’avis de réunion (ordre du jour, texte des résolutions présentées par le Conseil d’administration, modalités de participation et de vote à cette Assemblée) publié le 6 avril 2026 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°41 (BALO) demeurent inchangées.

Le cocktail sera remplacé par un léger rafraîchissement.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 800 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2025, Dassault Aviation comptait environ 15 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,42 milliards d’euros.

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CONTACTS :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort - Tél. +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand - Tél. +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

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Pièce jointe