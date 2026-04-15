Sezzle Canada lance la carte virtuelle, élargissant l’accès à l’achat maintenant, payer plus tard

TORONTO, 15 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sezzle Inc. (NASDAQ: SEZL ) (Sezzle ou la Société) // - Sezzle , la solution d'achat immédiat et de paiement différé (BNPL) la plus populaire au Canada, annonce aujourd'hui le lancement de sa carte virtuelle au Canada, propulsée par Marqeta , la plateforme mondiale d'émission de cartes nouvelle génération. Ce lancement permet aux acheteurs canadiens admissibles d'utiliser Sezzle chez les marchands participants, en ligne comme en magasin, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de croissance pour les marchands.

Au lancement, la carte virtuelle Sezzle sera acceptée en magasin chez plusieurs grandes marques, notamment SoftMoc , JD Sports Canada , CLÉMENT , QE Home , Mastermind Toys , Boutique Imaginaire , JOELLE , KaseMe , et bien d'autres, avec une expansion continue prévue dans les principales catégories de commerce de détail.

La carte virtuelle Sezzle offre aux détaillants un moyen simple de générer des ventes supplémentaires en rejoignant les consommateurs souhaitant payer en plusieurs fois à la caisse — que ce soit sur mobile, en ligne ou en magasin — sans intégration technique supplémentaire. Pour les acheteurs, la carte peut être ajoutée directement aux portefeuilles numériques comme Apple Pay et Google Wallet, offrant la flexibilité du modèle BNPL de Sezzle avec la commodité d'un paiement sans contact. Les paiements sans contact étant déjà acceptés dans plus de 90 % des commerces canadiens, il n'a jamais été aussi simple pour les marchands de rejoindre leurs clients là où ils se trouvent, financièrement parlant, en activant Sezzle.

« Nous offrons l’achat maintenant, payer plus tard en ligne depuis 2020, et le déployer dans l’ensemble de nos 75 magasins partout au Canada nous permet d’offrir l’expérience omnicanale fluide que nos clients nous demandaient », a déclaré Christina Xu, PDG de QE Home. « Nous sommes fiers de nous associer à Sezzle pour proposer des paiements flexibles sans intérêt dans nos magasins physiques — devenant ainsi l'un des premiers détaillants spécialisés en literie au Canada à le faire. »

La demande pour le BNPL en magasin est claire. Selon un sondage réalisé en 2025 auprès des utilisateurs canadiens de Sezzle, 74 % ont déclaré être plus enclins à faire leurs achats en magasin si Sezzle y était disponible — soulignant l'importante opportunité qui s'offre aux commerces physiques d'accroître leur achalandage et leurs ventes en proposant des options de paiement flexibles à la caisse.

« Le lancement de notre carte virtuelle constitue une étape majeure pour Sezzle au Canada », a déclaré Patrick Chan , directeur général de Sezzle Canada. « En permettant aux acheteurs d'utiliser une carte virtuelle Sezzle, nous élargissons considérablement l'accès aux paiements flexibles. Pour les marchands, cela signifie des ventes supplémentaires , un engagement accru et la capacité de rejoindre les consommateurs là où ils se trouvent. »

Répondre à une demande croissante au Canada

Ce lancement s'appuie sur l'élan de Sezzle sur le marché canadien, où la société est devenue la principale plateforme de BNPL :

Solution de BNPL la plus populaire au Canada

au Canada 1,9 million d'inscriptions d'utilisateurs au total au Canada

au total au Canada Près de 7 millions de commandes au total

au total Plus de 60 000 utilisateurs de Sezzle Up, le produit de création de crédit de la société

Forts de ces jalons, Sezzle est idéalement positionnée pour aider les marchands canadiens à tirer parti de la demande croissante en BNPL tout en stimulant l'innovation en magasin.

Propulsé par la plateforme d'émission de cartes nouvelle génération de Marqeta

La plateforme de Marqeta permet à Sezzle d'émettre et d'approvisionner instantanément des cartes dans les portefeuilles mobiles, de définir des contrôles de dépenses dynamiques et de fournir aux marchands et aux consommateurs des informations sur leurs dépenses en temps réel.

« En nous appuyant sur la forte dynamique et la demande observées pour la carte virtuelle Sezzle aux États-Unis, nous sommes ravis d'apporter ce succès sur le marché canadien », a déclaré Todd Pollak, directeur des revenus de Marqeta. « L'engagement de Sezzle envers l'innovation dans le commerce de détail, rendu possible par la technologie et l'expertise de paiement de Marqeta, fait de ce partenariat une base solide pour la croissance. Ensemble, nous offrons aux acheteurs canadiens des options de paiement plus flexibles et aidons les marchands à se développer sur les canaux en ligne et en magasin. »

Stimuler l'innovation dans le commerce de détail

Avec le lancement de la carte virtuelle au Canada, Sezzle réaffirme son engagement envers les détaillants : des taux d'approbation plus élevés, des transactions en magasin fluides et un modèle de BNPL éprouvé qui attire les consommateurs jeunes et avertis du numérique. Pour les marchands, cette innovation signifie une portée accrue, des paniers moyens plus élevés et davantage d'opportunités de convertir les visiteurs en acheteurs.

Vous souhaitez proposer la solution d'achat immédiat et de paiement différé de Sezzle à vos clients cette saison ? En savoir plus ici : https://sezzle.ca/merchants/

À propos de Sezzle Inc.

Sezzle est une entreprise fintech tournée vers l'avenir, engagée à renforcer l'autonomie financière de la prochaine génération. Grâce à sa plateforme de paiement à vocation sociale, Sezzle améliore le pouvoir d'achat des consommateurs en offrant l'accès à des options de financement au point de vente et à des services de paiement numérique — reliant des millions de clients à son réseau mondial de marchands. Axée sur la transparence, l'inclusion et la facilité d'utilisation, Sezzle permet aux consommateurs de gérer leurs dépenses de manière responsable, de prendre en main leurs finances et d'atteindre une indépendance financière durable.

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Contact médias Sezzle : Erin Foran Tél. : (651) 403-2184 Courriel : erin.foran@sezzle.com