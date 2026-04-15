VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 06 avril au 14 avril 2026

 | Source: VINCI VINCI

Nanterre, le 15 avril 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 06 avril au 14 avril 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 06 avril au 14 avril 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2026-04-07FR000012548627 818132,2070XPAR
VINCI2026-04-07FR000012548617 191132,1021CEUX
VINCI2026-04-07FR00001254864 929131,5692AQEU
VINCI2026-04-07FR00001254864 062131,8814TQEX
VINCI2026-04-08FR000012548616 625136,1223XPAR
VINCI2026-04-08FR00001254866 845136,1711CEUX
VINCI2026-04-08FR00001254862 103136,0553TQEX
VINCI2026-04-08FR00001254861 460136,1132AQEU
VINCI2026-04-09FR00001254869 828136,1236XPAR
VINCI2026-04-09FR00001254864 468136,1367CEUX
VINCI2026-04-09FR00001254861 005136,0772TQEX
VINCI2026-04-09FR0000125486999136,0225AQEU
VINCI2026-04-10FR00001254869 367136,8697XPAR
VINCI2026-04-10FR00001254864 813136,8486CEUX
VINCI2026-04-10FR00001254861 322136,7857TQEX
VINCI2026-04-10FR0000125486798136,4750AQEU
VINCI2026-04-13FR000012548643 188134,1203XPAR
VINCI2026-04-13FR000012548625 159134,1367CEUX
VINCI2026-04-13FR00001254867 717134,1878AQEU
VINCI2026-04-13FR00001254866 636134,1395TQEX
VINCI2026-04-14FR000012548633 010134,8809XPAR
VINCI2026-04-14FR000012548618 549134,9381CEUX
VINCI2026-04-14FR00001254866 512134,9363AQEU
VINCI2026-04-14FR00001254864 329135,0002TQEX
      
  TOTAL258 733134,3987 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration rachat d'actions du 06-04-26 au 14-04-26 vF
GlobeNewswire

Recommended Reading