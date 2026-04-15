KLÉPIERRE: MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 7 MAI 2026

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

MODALITÉS

DE MISE À DISPOSITION

OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 7 MAI 2026

Paris, le 15 avril 2026

Les actionnaires de la société Klépierre (la « Société ») sont invités à participer à l’assemblée générale mixte qui se tiendra le :

Jeudi 7 mai 2026 à 9 heures,

à l’Hôtel Kimpton St Honoré – 20, rue Daunou – 75002 Paris

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette assemblée générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 1er avril 2026, Bulletin n° 39.

L’avis de convocation valant avis rectificatif à l’avis de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 1er avril 2026 sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans un journal d'annonces légales dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°39 du 1er avril 2026, comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions, est modifié afin d’ajouter une nouvelle résolution (21ème résolution) et de procéder en conséquence à la renumérotation de la dernière résolution de l’assemblée (22ème résolution).

Ces avis ainsi que les documents préparatoires à l’assemblée générale mentionnés à l’article R.22-10-23 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la Société à l’adresse www.klepierre.com (rubrique « Espace Finance/Assemblée Générale 2026 »).

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-88 du Code de commerce modifié par le Décret n° 2026-94 du 13 février 2026, la Société sera dispensée d’envoyer aux actionnaires qui en feraient la demande les documents visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, qui sont publiés sur son site Internet à l’adresse suivante : https://www.klepierre.com/finance/assemblee-generale-2026-69c244cd3fa41.

Les autres documents et renseignements concernant l'assemblée générale sont tenus, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à la disposition des actionnaires au siège social de la Société.

CONTACTS RELATIONS INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Laurent Budd, CFA, Group Head of Investor Relations and Financial Communication

+33 (0)6 86 59 74 36 — laurent.budd@klepierre.com

Hugo Martins, IR Manager

+33 (0)7 72 11 63 24 — hugo.martins@klepierre.com

Tanguy Phelippeau, IR Manager

+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy.phelippeau@klepierre.com Hélène Salmon, Group Head of Communication

+33 (0)6 43 41 97 18 — helene.salmon@klepierre.com

Marie Gesquière, Taddeo

+33 (0)6 28 22 97 58 —teamklepierre@taddeo.fr



À PROPOS DE KLÉPIERRE Klépierre, est le leader européen des centres commerciaux en Europe continentale. Le portefeuille de la Société est estimé à 21,2 milliards d’euros au 31 décembre 2025, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent plus de 720 millions de visiteurs par an. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement de Klépierre dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.







Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com































Pièce jointe