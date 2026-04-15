Ipsos : Modalités de mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025 incluant le rapport financier annuel

Paris, le 15 avril 2026

Modalités de mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025

incluant le rapport financier annuel

Le Document d’enregistrement universel d’Ipsos relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2025 a été déposé le 15 avril 2026 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Le Document d’enregistrement universel a été déposé selon le format électronique unique européen ou « ESEF » (European Single Electronic Format) tel qu’établi par le Règlement délégué (UE) n°2019/815.

Le Document d’enregistrement universel inclut notamment :

le rapport financier annuel 2025, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes y afférents,

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,

le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées,

les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes,

le rapport de durabilité,

le descriptif du programme de rachat d’actions.

Le document peut être consulté ou téléchargé sur les sites internet d’Ipsos (https://www.ipsos.com/en/assemblees-generales) et de l’AMF (http://www.amf-france.org).

Des exemplaires du Document d’enregistrement universel sont disponibles au siège de la Société : 35, rue du Val de Marne, 75013 Paris.

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