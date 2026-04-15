Communiqué de presse

Paris, le 15 avril 2026 à 18h30

HOPSCOTCH GROUPE : Cessation et Mise en œuvre d’un Contrat de Liquidité avec NATIXIS ODDO BHF

Le contrat de liquidité entre la société Gilbert Dupont et Hopscotch Groupe, conclu initialement en date du 14 mai 2010, prend fin le 15 avril 2026, compte tenu de la cessation des activités de Gilbert Dupont.

A la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 936 titres

43 808,62 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 217 titres HOPSCOTCH GROUPE

39 223,77 euros

Lors de la mise en place du contrat initial le 14 mai 2010, les moyens suivants figuraient au compte du contrat de liquidité :

3 000 titres HOPSCOTCH GROUPE

100 000 euros

HOPSCOTCH GROUPE (Code ISIN : FR0000065278, Mnémonique : ALHOP), annonce confier à NATIXIS ODDO BHF SCA, à compter du 16 avril 2026 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).

Ce contrat a pour objet l’animation par ODDO BHF SCA de l’action HOPSCOTCH GROUPE sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

Les moyens affectés à sa mise en œuvre sont de :

▪ 2 936 titres

▪ 43 808,62 euros

Ce nouveau contrat pourra être suspendu :

• Dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021

• en cas cotation de l’action en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’Assemblée Générale de la Société ;

• Ou, à la demande de HOPSCOTCH GROUPE, sous sa responsabilité.

Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par HOPSCOTCH GROUPE à tout moment et sans préavis, ou par NATIXIS ODDO BHF SCA avec un préavis de deux semaines.

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Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 – pfmoley@hopscotch.one

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 – jodiekc@hopscotch.one

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A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un Groupe de communication international fondé en France, porté par une vision entrepreneuriale et par la complémentarité de ses talents et de ses expertises.

HOPSCOTCH, c’est une combinaison unique de métiers et la conviction que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans la qualité de son capital relationnel.

Avec plus de 1000 collaborateurs dont la moitié à l’international (40 bureaux répartis sur 5 continents), HOPSCOTCH couvre l’ensemble des métiers de la communication : influence, événementiel, relations presse, activations, digital, communication interne, affaires publiques ou encore marketing services. HOPSCOTCH structure ses agences autour de ses métiers et de ses expertises sectorielles.

HOPSCOTCH est engagé depuis plus de 15 ans dans des initiatives écologiques et sociétales ambitieuses, validées par des labels RSE reconnus à l’international. (RSE Agence Actives, ISO 20121, ou encore la médaille Platinum EcoVadis).

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le Groupe représente un volume d’affaires de 270,8 millions € et 98,8 millions € de Marge Brute en 2025.

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