Appian nomme Paulo Castellari nouveau PDG de Critical Minerals

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 15 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian Capital Advisory Limited (« Appian »), société de conseil en investissement auprès de fonds de capital privé à long terme axés sur la création de valeur dans les secteurs des métaux, des mines et des industries connexes, a annoncé aujourd'hui la nomination de Paulo Castellari en tant que PDG de Critical Minerals. Cette nomination vise à renforcer les capacités opérationnelles du portefeuille et à soutenir le développement des actifs d’Appian dans les minéraux critiques.

Appian nomme Paulo Castellari nouveau PDG du portefeuille Critical Minerals

Cadre dirigeant expérimenté du secteur minier, ayant occupé auparavant les postes de PDG chez Eramet, Anglo American et Emirates Global Aluminium

Ancien PDG d'Appian Capital Brésil, ayant supervisé le redémarrage réussi des opérations de la mine de nickel (Atlantic Nickel) et la mise en production les projets d’exploration et de production de cuivre Mineração Vale Verde et de graphite Graphcoa

Cette nomination renforce davantage le modèle investisseur-opérateur intégré d'Appian et sa capacité à accélérer le développement de l'approvisionnement en minéraux critiques

Dans ses nouvelles fonctions, Paulo supervisera l’ensemble du portefeuille de minéraux critiques d'Appian, notamment les investissements existants dans le graphite, les sables minéralisés et les terres rares. Il pilotera également les futurs investissements dans ce segment, alors que l’entreprise poursuit l’expansion de son exposition aux matières premières essentielles à la sécurité énergétique, aux chaînes d’approvisionnement industrielles et aux technologies de demain. Il sera également chargé d’identifier et d’évaluer de nouvelles opportunités dans le secteur.

Paulo rejoint Appian, ayant exercé les fonctions de PDG au sein d’Eramet. Il cumule plus de 30 ans d'expérience dans des projets miniers et métallurgiques en Amérique, en Europe et en Afrique, et possède un solide historique opérationnel en matière d’exploitation, d’allocation disciplinée du capital, de la mise en œuvre de pratiques responsables et de gestion de projets complexe.

De 2019 à 2025, Paulo Castellari a précédemment dirigé Appian Capital Brésil en tant que CEO. Sous sa direction, l'entreprise a mis en production trois projets miniers, renforcé leur intégration avec les communautés locales, et a mis en place des pratiques minières innovantes, sûres et responsables.

Avant de rejoindre Appian en 2019, Paulo a mené une carrière exécutive distinguée, couvrant plusieurs secteurs et régions géographiques. Chez Anglo American, il a occupé plusieurs postes de direction dans les domaines du marketing, du développement commercial et de la gestion opérationnelle d’actifs stratégiques clés. En 2016, il a rejoint le secteur de l'énergie en tant que directeur général adjoint et directeur financier de CEMIG, l'une des principales entreprises brésiliennes d'électricité. Il a été ensuite PDG de Guinea Alumina Corporation au sein de l’Emirates Global Aluminium.

La nomination de Paulo vient consolider le modèle investisseur-opérateur d'Appian, qui allie le sourcing stratégique pour identifier des projets économiquement et techniquement viables avec une expertise technique et opérationnelle interne. Ce modèle hybride permet de mettre ces projets en production de manière responsable, tout en assurant une intégration complète des activités sur l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis l’amont jusqu’à l’aval.

Cette approche soutient également le partenariat d'un milliard de dollars américains conclu entre Appian et la Société financière internationale (« IFC »), membre du World Bank Group (Groupe de la Banque mondiale), visant à accélérer le développement responsable de projets de minéraux critiques sur les marchés émergents d'Amérique latine et d'Afrique. Ce partenariat sert de modèle de référence pour les gouvernements et les fonds souverains cherchant à sécuriser l'accès aux minéraux critiques par le biais de partenariats public-privé (PPP), dans un contexte de demande mondiale en forte croissance.

Michael W. Scherb, fondateur et directeur général d’Appian, a déclaré :

« Paulo est un leader opérationnel très respecté, doté d’un solide historique dans la réalisation de projets miniers complexes répondant aux plus hauts standards de performance et de sécurité. Son expertise technique, son approche disciplinée en matière d'allocation du capital et sa capacité à structurer et à développer des opérations complexes renforceront encore davantage les capacités opérationnelles d'Appian. À mesure que nous poursuivons le développement de notre portefeuille de minéraux critiques, l'expérience de Paulo jouera un rôle déterminant dans l'avancement de nos projets et la création de valeur à long terme pour l’ensemble de nos partenaires. »

Pour sa part, Paulo Castellari, PDG de Critical Minerals chez Appian, a commenté :

« Je suis ravi de retourner chez Appian pour travailler sur son portefeuille mondial de minéraux critiques. Appian s'est forgé une solide réputation d'excellence opérationnelle et d'investissement discipliné, et je me réjouis de collaborer avec l'équipe pour renforcer davantage ces fondamentaux. Ensemble, nous continuerons à faire progresser nos projets de manière sûre et efficace, à développer des opérations résilientes et à créer de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes, tout en soutenant la demande mondiale croissante en minéraux critiques. »

Pour en savoir plus :

Appian Capital Advisory Limited

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À propos d’Appian Capital Advisory Limited

Appian Capital Advisory Limited est une société de conseil en investissement auprès de fonds de capital privé à long terme axés sur la création de valeur, investissant dans des entreprises des secteurs des métaux, de l’exploitation minière et des industries connexes.

Appian est un conseiller en investissement de premier plan qui possède une expérience internationale en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Australie et en Afrique, et dispose d’un historique éprouvé dans l’accompagnement des entreprises des secteurs des métaux, de l’exploitation minière et des industries connexes pour atteindre leurs objectifs de développement. Le portefeuille opérationnel mondial d’Appian regroupe environ 8 500 employés.

La société compte une équipe mondiale de plus de 100 professionnels expérimentés, alliant expertise financière et technique, avec des bureaux à Londres, Abu Dhabi, New York, Dubaï, Belo Horizonte, São Paulo, Beijing, Hong Kong, Toronto, Lima, et Perth.

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