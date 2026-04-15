Rocket Lab schließt Übernahme von Mynaric ab und erweitert sein wachsendes Portfolio an Raumfahrtsystemen um optische Laserkommunikation

LONG BEACH, Kalifornien, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Rocket Lab Corporation (Nasdaq: RKLB) („Rocket Lab“ oder „das Unternehmen“), ein weltweit führender Anbieter von Startdienstleistungen und Raumfahrtsystemen, hat heute die Übernahme der Mynaric AG („Mynaric“) bekannt gegeben, einem führenden Anbieter von Terminals für die optische Laserkommunikation für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt und im Mobilfunkbereich. Rocket Lab hat einen Gesamtkaufpreis von 155,3 Millionen US-Dollar gezahlt, bestehend aus einer nominalen Barzahlung und 2.277.002 Stammaktien von Rocket Lab. Die Übernahme stärkt Rocket Labs umfangreiche Kompetenzen als führender Startanbieter, Raumfahrzeughersteller und Lieferant von Satellitenkomponenten in großem Maßstab für den globalen Raumfahrtmarkt weiter.

„Laserkommunikation ist eine wichtige Voraussetzung für Satellitenkonstellationen, ist jedoch seit langem ein Schwachpunkt in der Lieferkette für kommerzielle und staatliche Konstellationsbetreiber. Leistungsstarke und kostengünstige Produkte waren bisher in großen Stückzahlen einfach nicht verfügbar. Mit der offiziellen Übernahme von Mynaric durch Rocket Lab hat sich das heute geändert“, so Sir Peter Beck, Gründer und CEO von Rocket Lab. „Wir haben langjährige Erfahrung darin, Engpässe bei Satellitensubsystemen zu beseitigen und branchenführende Technologie erschwinglich und in großem Maßstab verfügbar zu machen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Mynaric-Team, damit wir auch im Bereich der Laserkommunikation Ähnliches erreichen können.“

Der Abschluss der Transaktion erfolgte nach erfolgreicher Prüfung und Genehmigung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Da Mynaric weiterhin in München, Deutschland, ansässig sein wird, wird Rocket Lab erstmals in Europa vertreten sein und seine Möglichkeiten zur Unterstützung deutscher und europäischer Raumfahrtprogramme ausbauen können.

Ein wesentlicher Treiber hinter der Übernahmeentscheidung war Rocket Labs eingehende Kenntnis des Mynaric-Teams und dessen Technologie. Mynaric hatte Rocket Lab im Rahmen von Hauptverträgen im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar mit optischen Kommunikationsterminals vom Typ CONDOR Mk3 beliefert, die für die Produktion von 36 Satelliten für die „Proliferated Warfighter Space Architecture“ der Space Development Agency (SDA) bestimmt waren. Diese Zusammenarbeit gab Rocket Lab großes Vertrauen in das Team und die Technologie von Mynaric und verschaffte dem Unternehmen gleichzeitig Erkenntnisse darüber, wie die Produkte skaliert und Effizienzsteigerungen erzielt werden können, um der schnell wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Außerdem ist Mynaric Lieferant für weitere SDA-Aufträge, und Mynaric und Rocket Lab haben viele gemeinsame Kunden, darunter Betreiber kommerzieller Satellitenkonstellationen, Hauptauftragnehmer für Satellitenprojekte sowie Verteidigungs- und zivile Regierungsbehörden.

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Über Rocket Lab Rocket Lab ist ein führendes Raumfahrtunternehmen, das Startdienstleistungen, Raumfahrzeuge, Nutzlasten und Satellitenkomponenten für den kommerziellen Sektor, Behörden und den Bereich der nationalen Sicherheit anbietet. Die Electron-Rakete von Rocket Lab ist die weltweit am häufigsten eingesetzte kleine Orbitalrakete; die HASTE-Rakete des Unternehmens bietet der US-Regierung und verbündeten Nationen die Möglichkeit zu Hyperschall-Teststarts; und die in der Entwicklung befindliche Trägerrakete Neutron wird den Einsatz mittlerer Trägerraketen für den Aufbau von Satellitenkonstellationen, nationale Sicherheits- und Erkundungsmissionen ermöglichen. Die Raumfahrzeuge und Satellitenkomponenten von Rocket Lab haben mehr als 1.700 Missionen ermöglicht, unter anderem im Bereich der kommerziellen Raumfahrt, der Verteidigung und der nationalen Sicherheit, darunter GPS-Missionen, Satellitenkonstellationen sowie Erkundungsmissionen zum Mond, zum Mars und zur Venus. Rocket Lab ist ein an der Nasdaq-Börse notiertes Unternehmen (RKLB). Weitere Informationen finden Sie unter www.rocketlabcorp.com.

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