BRIDGE Alliance étend son sommet à cinq jours dans le cadre de l’expansion de sa plateforme mondiale des médias

Le BRIDGE Summit, dédié à l’avenir des médias mondiaux, se tiendra sur cinq jours, du 28 novembre au 2 décembre 2026, à Yas Island, Abou Dhabi.

Le choix de Yas Island assurera la disponibilité d’espaces pour accueillir des expositions et une programmation de plus grande envergure et plus ambitieuses.

Cette évolution marque l’évolution de BRIDGE en une plateforme institutionnelle pérenne, destinée à stimuler la transformation du secteur mondial des médias.

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 15 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRIDGE Alliance annonce une nouvelle envergure à son sommet phare, le BRIDGE Summit , qui s’étendra sur cinq jours pour sa deuxième édition, du 28 novembre au 2 décembre 2026. L’événement prendra également place dans un cadre plus vaste et emblématique, Yas Island à Abou Dhabi, en partenariat avec Miral, leader dans la création de destinations et d’expériences immersives au sein de l’Émirat.

Cette évolution stratégique majeure traduit l’ambition de BRIDGE de s’imposer comme une plateforme mondiale de référence, active tout au long de l’année. Elle vise à jouer un rôle déterminant dans la transformation du paysage médiatique, le développement de l’économie créative et le renforcement des collaborations transfrontalières.

L’annonce a été faite lors de la troisième réunion du conseil d’administration, présidée par Son Excellence Cheikh Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, au cours de laquelle les membres ont présenté des plans visant à faire évoluer BRIDGE, d’un rassemblement à fort impact, vers une plateforme institutionnelle plus pérenne, conçue pour impulser une transformation durable du secteur.

Le BRIDGE Summit 2026 réunira des leaders issus des médias, des technologies, de l’investissement et de la création de contenu, avec pour objectif de renforcer l’engagement professionnel. Il s’agira notamment de favoriser l’émergence de nouveaux modèles économiques, de stimuler la coproduction et de faciliter l’accès aux marchés régionaux et internationaux.



Son Excellence Cheikh Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, Président de BRIDGE Alliance



« BRIDGE est un projet institutionnel de long terme qui redéfinit en profondeur le rôle des médias dans l’équation du développement, de l’économie et du savoir », affirme Son Excellence Cheikh Abdulla Al Hamed.

La programmation continuera de s’articuler autour de sept secteurs stratégiques — médias, économie des créateurs, technologies et intelligence artificielle, marketing, gaming, musique et cinéma — autant de forces motrices qui transforment en profondeur l’écosystème mondial du contenu. L’allongement de la durée du sommet, conjugué au choix d’un site d’envergure accrue, illustre une demande internationale croissante pour des plateformes capables de dépasser le simple échange d’idées, au profit de résultats tangibles, mesurables et à fort impact.

Son Excellence Dr Jamal Al Kaabi, Vice-président de BRIDGE Alliance, ajoute : « Le BRIDGE Summit incarne la transition stratégique des Émirats arabes unis, qui passent d’un rôle de soutien à l’économie des médias à celui d’architecte et d’opérateur de ses plateformes ».





Son Excellence Dr Jamal Al Kaabi, Vice-président de BRIDGE Alliance



La première édition du BRIDGE Summit , organisée en décembre 2025 à l’ADNEC, a connu un succès remarquable en rassemblant plus de 40 000 participants venus de 182 pays. Elle a également donné lieu à 1 276 réunions d’affaires et à la conclusion de 48 accords et partenariats stratégiques, posant ainsi des bases solides et structurantes pour son développement et son expansion à l’échelle internationale.

À propos de BRIDGE Alliance

BRIDGE Alliance est une organisation mondiale indépendante, dont le siège est basé à Abou Dhabi, dédiée à la promotion de la collaboration, de la confiance et de l’innovation à travers l’écosystème médiatique international.

Contact: Kholood Albuainain, Executive.Office@bridge-summit.com