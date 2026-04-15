Des résultats d’analyse positifs à Golden Eye laissent entrevoir une croissance des ressources indiquées

Projet de cuivre-or Chibougamau, Canada

FAITS SAILLANTS :

Les forages intercalaires à Golden Eye ont recoupé des intervalles aurifères à haute teneur atteignant jusqu’à 105,5 g/t ÉqAu sur 1,0 m, ainsi que des teneurs en cuivre atteignant jusqu’à 11,9 % Cu sur 0,8 m.

Les résultats publiés aujourd’hui concordent bien avec le modèle de blocs et confirment la continuité de la minéralisation aurifère; ils comprennent notamment : 5,9 m à 28,8 g/t ÉqAu (24,8 g/t Au, 2,7 % Cu et 31,5 g/t Ag) (LDR-26-12A) Incluant 1,0 m à 105,5 g/t ÉqAu (102,9 g/t Au, 1,4 % Cu et 53,0 g/t Ag) 7,7 m à 4,0 g/t ÉqAu (2,7 g/t Au, 0,8 % Cu et 8,2 g/t Ag) (LDR-26-12A) 11,5 m à 4,3 g/t ÉqAu (2,5 g/t Au, 1,1 % Cu et 26,1 g/t Ag) (LDR-26-13) Incluant 0,8 m à 31,2 g/t ÉqAu (13,3 g/t Au, 11,9 % Cu et 141,8 g/t Ag) 6,7 m à 5,9 g/t ÉqAu (4,4 g/t Au, 1,0 % Cu et 9 g/t Ag) (LDR-26-14) Incluant 2,0 m à 13,8 g/t ÉqAu (10,3 g/t Au, 2,4 % Cu et 21,0 g/t Ag)

Ces résultats soulignent le fort potentiel de croissance des ressources indiquées, ainsi que les possibilités d’extension supplémentaires.

Les ressources minérales du gisement Golden Eye s’élèvent à 0,5 Mt à 5,6 g/t ÉqAu pour 91 000 onces ÉqAu (indiquées) et à 1,2 Mt à 4,6 g/t ÉqAu pour 182 000 onces ÉqAu (présumées).¹

Plusieurs résultats d’analyse demeurent en attente à la suite de la finalisation des travaux d’exploration à Golden Eye le 8 avril 2026, avec environ 5 632 m de forages complétés à partir de la plateforme de glace aménagée.

L’exploration se poursuit sur plusieurs cibles, avec un levé détaillé de polarisation provoquée (« PP ») presque achevé sur la propriété Joe Mann. Ce programme vise à générer des cibles de forage à accès direct dans un district aurifère très recherché.





David Southam, président exécutif de Cygnus, a déclaré : « Ces résultats comptent parmi les meilleurs intervalles enregistrés au gisement Golden Eye, qui n’est pas exploité, est situé près de la surface et bénéficie d’infrastructures existantes déjà en place.



« Les résultats d’analyse publiés aujourd’hui pour l’or, l’argent et le cuivre confirment la nature à haute teneur du gisement ainsi que sa continuité, avec un équilibre parfait entre les métaux.



« Ces résultats seront intégrés à la prochaine mise à jour des ressources, y compris une révision des ressources indiquées. »



TORONTO et PERTH, Australie-Occidentale, 15 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX: CY5; TSXV: CYG; OTCQB: CYGGF) (« Cygnus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer des résultats à haute teneur provenant des forages au gisement Golden Eye, au sein de son projet de cuivre-or Chibougamau, au Québec.

Les récents forages visaient la conversion et l’extension des ressources, dans l’objectif d’accroître les ressources minérales actuelles.

Les plus récents résultats des forages intercalaires comprennent des intersections significatives à haute teneur atteignant jusqu’à 105,5 g/t ÉqAu sur 1,0 m. Ces intersections aurifères à haute teneur sont accompagnées de teneurs en cuivre impressionnantes pouvant atteindre 11,9 % sur 0,8 m, ainsi que de teneurs en argent allant jusqu’à 142 g/t sur 0,8 m. Les résultats significatifs comprennent notamment :

5,9 m à 28,8 g/t ÉqAu (24,8 g/t Au, 2,7 % Cu et 31,5 g/t Ag) (LDR-26-12A); Incluant 1,0 m à 105,5 g/t ÉqAu (102,9 g/t Au, 1,4 % Cu et 53,0 g/t Ag)

(LDR-26-12A); 7,7 m à 4,0 g/t ÉqAu (2,7 g/t Au, 0,8 % Cu et 8,2 g/t Ag) (LDR-26-12A);

(LDR-26-12A); 11,5 m à 4,3 g/t ÉqAu (2,5 g/t Au, 1,1 % Cu et 26,1 g/t Ag) (LDR-26-13); et Incluant 0,8 m à 31,2 g/t ÉqAu (13,3 g/t Au, 11,9 % Cu et 141,8 g/t Ag)

(LDR-26-13); et 6,7 m à 5,9 g/t ÉqAu (4,4 g/t Au, 1,0 % Cu et 9 g/t Ag) (LDR-26-14) Incluant 2,0 m à 13,8 g/t ÉqAu (10,3 g/t Au, 2,4 % Cu et 21,0 g/t Ag)





(LDR-26-14)

Les forages intercalaires concordent bien avec le modèle de blocs et confirment davantage la forte continuité de la minéralisation à un espacement de 50 m. Les résultats des récents travaux de forage seront utilisés pour mettre à jour les ressources minérales et convertir une plus grande part des ressources dans la catégorie des ressources indiquées. Les ressources minérales du gisement Golden Eye s’établissent actuellement à 0,5 Mt à 5,6 g/t ÉqAu pour 91 000 onces ÉqAu (indiquées) et à 1,2 Mt à 4,6 g/t ÉqAu pour 182 000 onces ÉqAu (présumées).¹

Le programme de forage à Golden Eye est désormais terminé, bien que deux foreuses devraient poursuivre les forages au cours du prochain trimestre sur d’autres cibles du portefeuille de projets. La stratégie demeure axée sur la croissance et la conversion des ressources afin de faire progresser le projet Chibougamau vers le stade de développement et d’optimiser les rendements pour les actionnaires.

Golden Eye constitue un excellent exemple de la valeur générée par les travaux continus de compilation, qui contribuent à révéler le potentiel de ce district historique et permettent à la Société de poursuivre le développement des ressources de cuivre-or à haute teneur existantes grâce à des travaux d’exploration sur des sites existants à faible risque. L’équipe poursuit ses efforts de mise en valeur du potentiel de la région, avec plusieurs cibles issues du processus de compilation qui feront l'objet de tests, notamment dans les secteurs de Joe Mann, Copper Rand et Gwillim.

La région de Chibougamau est dotée d'infrastructures bien établies, ce qui confère au projet une longueur d'avance considérable en tant qu'opportunité de développement pour le cuivre et l'or. Ces infrastructures comprennent une usine de traitement d'une capacité de 900 000 tpa, une ville minière locale, une autoroute goudronnée, un aéroport, une infrastructure ferroviaire régionale et une centrale hydroélectrique de 25 kV alimentant le site de traitement. De plus, l'usine de traitement de Chibougamau est la seule usine de traitement de métaux de base dans un rayon de 250 km qui comprend plusieurs autres projets avancés de cuivre et d'or.





Figure 1 : Ressources de Golden Eye avec des résultats récents de forages intercalaires

atteignant jusqu’à 5,9 m à 28,8 g/t ÉqAu.





Figure 2 : Trois foreuses complétant le programme de conversion des ressources de Golden Eye

sur la plateforme de glace aménagée (mars 2026).

La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.

David Southam

Président exécutif

T : +61 8 6118 1627

C : info@cygnusmetals.com Nicholas Kwong

Président et chef de la direction

T : +1 416 892 5076

C : info@cygnusmetals.com Médias :

Paul Armstrong

Read Corporate

T : +61 8 9388 1474



À propos de Cygnus Metals

Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG, OTCQB: CYGGF) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir certains énoncés prospectifs et des projections concernant les estimations, les ressources et les réserves; les profils de production et de coûts d'exploitation prévus; les besoins en capitaux prévus; et les stratégies planifiées et les objectifs de l'entreprise. Ces énoncés prospectifs/projections sont des estimations à des fins de discussion uniquement et ne doivent pas être considérés comme fiables. Elles ne constituent pas des garanties de performances futures et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de Cygnus. Cygnus ne fait aucune représentation et ne fournit aucune garantie concernant l'exactitude des projections et décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs/projections sur la base de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où les lois en vigueur l'exigent. Bien que les informations contenues dans ce communiqué aient été préparées de bonne foi, ni Cygnus ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, agents, employés ou conseillers ne font de représentations ou ne donnent de garanties, expresses ou implicites, quant à l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la justesse des informations, des opinions et des conclusions contenues dans ce communiqué. En conséquence, dans toute la mesure permise par la loi, ni Cygnus, ni ses administrateurs, employés ou agents, ni ses conseillers, ni aucune autre personne n'accepte de responsabilité directe ou indirecte, expresse ou limitée, contractuelle, délictuelle, statutaire ou autre, en ce qui concerne l'exactitude ou l'exhaustivité des informations ou des opinions contenues dans le présent communiqué, ou pour toute erreur, omission ou inexactitude, ou pour toute perte, quelle qu'en soit la cause, résultant de l'utilisation du présent communiqué.

Notes de fin de document

Se reporter à l'annonce de Cygnus sur l'ASX datée du 17 septembre 2025 et au rapport technique subséquent daté du 31 octobre 2025 intitulé « NI 43-101 Technical Report Chibougamau Hub and Spoke Complex, Québec, Canada », préparé conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 ») et au Joint Ore Reserves Committee (JORC) Code (2012 Edition).





Personnes qualifiées et déclarations de conformité

Les informations scientifiques et techniques contenues dans la présente annonce ont été révisées et approuvées par M. Louis Beaupré, directeur de l’exploration au Québec de Cygnus, une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Les résultats d'exploration divulgués dans le présent communiqué sont également basés sur des informations et des documents justificatifs compilés par M. Beaupré et représentent fidèlement ces informations et documents. M. Beaupré détient des options et des droits liés à la performance dans Cygnus. M. Beaupré est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (P. Eng.), une organisation professionnelle d'outre-mer enregistrée telle que définie dans les règles de cotation de l'ASX, et possède suffisamment d'expérience pertinente pour le style de minéralisation et le type de gisements considérés, ainsi que pour l'activité entreprise pour être qualifié en tant que personne compétente telle que définie dans l'édition 2012 du « Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves ». M. Beaupré consent à l'inclusion dans le présent communiqué des questions fondées sur les informations sous la forme et dans le contexte dans lesquels elles apparaissent.

Les informations contenues dans le présent communiqué qui se rapportent à l'estimation des ressources minérales du projet Chibougamau, rapportées conformément au Code JORC 2012 et au Règlement 43-101, ont été publiées par Cygnus dans un communiqué intitulé « Mise à jour importante sur les ressources » publié sur l'ASX le 17 septembre 2025. Les détails de l'estimation des ressources minérales sont inclus dans l'annexe B.

Les teneurs individuelles des métaux compris dans les calculs des équivalents en métal pour l'estimation des ressources minérales, ainsi que les hypothèses de prix, les taux de récupération métallurgique et les calculs des équivalents en métal eux-mêmes, figurent à l'annexe B du présent communiqué. Les teneurs individuelles des métaux compris dans le calcul des équivalents en métal pour les résultats d'exploration figurent à l'annexe A du présent communiqué. Les équivalents en métal pour les résultats d'exploration du présent communiqué ont été calculés à un prix du cuivre de 9 370 $US/tonne, un prix de l'or de 2 400 $US/once et un prix de l'argent de 30 $US/once, avec des équivalents cuivre calculés selon la formule ÉqCu(%) = Cu(%) + (Au(g/t) x 0,73681) + (Ag(g/t) x 0,00921) et des équivalents or calculés selon la formule ÉqAu(g/t) = Au(g/t) + (Cu(%) x 1,35719)+(Ag(g/t) x 0,0125). Des facteurs de récupération métallurgique ont été appliqués aux calculs des équivalents cuivre pour les résultats d’exploration, la récupération métallurgique du cuivre étant estimée à 95 % et celle de l’or à 85 %, sur la base de la production historique de l'usine de traitement de Chibougamau et des résultats métallurgiques contenus dans le communiqué de Cygnus daté du 28 janvier 2025. La Société est d'avis que tous les éléments des calculs d'équivalents cuivre et or ont un potentiel raisonnable de récupération et de vente.

Cygnus n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée susceptible d'avoir une incidence significative sur les informations contenues dans ces annonces et, dans le cas des estimations des ressources minérales, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations figurant dans l'annonce publique pertinente continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions des personnes compétentes sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport aux annonces publiques initiales.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.





ANNEXE A – Intersections significatives provenant des forages d’exploration

Coordonnées fournies en UTM NAD83 (zone 18). Les longueurs d'intersection peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres en raison des arrondissements effectués pour obtenir la précision appropriée. À Golden Eye, des intersections significatives de plus de 2 g/t ÉqAu ont été rapportées sur des largeurs supérieures à 1 m. L'épaisseur vraie est estimée entre 70 et 90 % de l'épaisseur en fond de trou.

Sondage X Y Z Prof.

(m) Azi. Pen. De

(m) À

(m) Inter.

(m) Au (g/t) Cu (%) Ag (g/t) ÉqAu (g/t) LDR-26-11A 549570 5525254 376 297 240 -65 256,9 261,4 4,5 1,8 0,3 4,0 2,3 LDR-26-12A 549345 5525425 376 333 213 -64 232,3 240,0 7,7 2,7 0,8 8,2 4,0 et 274,0 279,9 5,9 24,8 2,7 31,5 28,8 Incluant 276,8 277,8 1,0 102,9 1,4 53,0 105,5 LDR-26-13 549485 5525287 376 270 221 -65 216,1 227,5 11,5 2,5 1,1 26,1 4,3 Incluant 226,7 227,5 0,8 13,3 11,9 141,8 31,2 LDR-26-14 549385 5525395 376 291 211 -58 197,9 204,6 6,7 4,4 1,0 9,0 5,9 Incluant 202,0 204,0 2,0 10,3 2,4 21,0 13,8 et 264,85 271,2 6,3 2,6 0,7 8,6 3,6 Incluant 266 268,6 2,6 5,7 1,0 12,3 7,2



ANNEXE B – Estimation des ressources minérales du projet Chibougamau au 17 septembre 2025

Projet Cu

Classification

TC ÉqCu

Tonnage

Teneur moyenne Contenu en métal Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu % Mt % g/t g/t % g/t kt koz koz kt koz Corner Bay

Indiquées 1,2



4,9 2,5 0,3 8,4 2,8 4,1 124 43 1 316 137 638 Présumées 5,4 2,7 0,2 8,9 3,0 4,3 146 41 1 543 159 744 Devlin

Mesurées 1,5











0,1 2,7 0,3 0,5 2,9 4,7 4 1 2 4 19 Indiquées 0,6 2,0 0,2 0,2 2,1 3,4 13 4 5 13 69 M+I 0,8 2,1 0,2 0,3 2,3 3,6 16 5 7 17 88 Présumées 0,3 2,0 0,2 0,3 2,1 3,4 7 2 3 7 36 Joe Mann Présumées 2,0 0,7 0,2 6,0 - 4,6 6,3 2 143 - 34 151 Cedar Bay

Indiquées 1,8











0,3 1,6 6,0 9,9 6,4 8,1 4 50 82 16 67 Présumées 0,8 2,0 5,1 11,8 6,1 7,8 17 134 309 50 205 Golden Eye

Indiquées 0,5 1,0 4,3 9,9 4,4 5,6 5 69 161 22 91 Présumées 1,2 0,9 3,4 7,9 3,6 4,6 11 134 313 45 182 Projet

Classification

Tonnage Teneur moyenne Contenu en métal Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu Mt % g/t g/t % g/t kt koz koz kt koz En étoile

Mesurées 0,1 2,7 0,3 0,5 2,9 4,7 4 1 2 4 19 Indiquées 6,3 2,3 0,8 7,8 3,0 4,3 146 166 1 563 189 865 M+I 6,4 2,3 0,8 7,6 3,0 4,3 149 167 1 565 193 884 Présumées 8,5 2,1 1,7 7,9 3,5 4,8 182 454 2 168 295 1 318



Notes:

L'estimation des ressources minérales de Cygnus pour le projet de cuivre-or Chibougamau, qui comprend les gisements Corner Bay, Devlin, Joe Mann, Cedar Bay et Golden Eye, est présentée conformément au Code JORC et aux définitions de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM ») (2014) prévues par le Règlement 43-101. Les ressources minérales sont estimées en utilisant un prix du cuivre à long terme de 9 370 $US/t, un prix de l'or de 2 400 $US/once et un prix de l'argent de 30 $US/once, ainsi qu'un taux de change $US/$CA de 1:1,35. Les ressources minérales sont estimées à une teneur de coupure de 1,2 % ÉqCu pour Corner Bay et de 1,5 % ÉqCu pour Devlin. Une teneur de coupure de 1,8 g/t ÉqAu a été utilisée pour Cedar Bay et Golden Eye, et de 2,0 g/t ÉqAu pour Joe Mann. La densité apparente à Corner Bay varie entre 2,85 tonnes par mètre cube (t/m3) et 3,02 t/m3 pour les domaines d'estimation et 2,0 t/m3 pour le stérile. À Devlin, la densité apparente varie de 2,85 t/m3 à 2,90 t/m3. Cedar Bay, Golden Eye et Joe Mann utilisent une densité apparente de 2,90 t/m³ pour les domaines d'estimation. Les taux de récupération métallurgique présumés sont les suivants : Corner Bay : 93 % pour le cuivre, 78 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Devlin : 96 % pour le cuivre, 73 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Joe Mann : 95 % pour le cuivre, 84 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Cedar Bay et Golden Eye : 91 % pour le cuivre, 87 % pour l'or et 80 % pour l'argent. Les hypothèses utilisées pour les calculs de l'ÉqCu et de l'ÉqAu (présentées ci-dessous) sont les suivantes : les teneurs individuelles des métaux sont indiquées dans le tableau. Prix des matières premières utilisés : prix du cuivre de 9 370 $US/t, prix de l'or de 2 400 $US/once et prix de l'argent de 30 $US/once. Facteurs de récupération métallurgique présumés : indiqués ci-dessus. La Société estime que tous les éléments pris en compte dans les calculs d'équivalents en métal ont un potentiel raisonnable d'être récupérés et vendus. Les calculs en ÉqCu sont les suivants : (A) Corner Bay = teneur en Cu (%) + 0,68919 * teneur en Au (g/t) + 0,00884 * teneur en Ag (g/t); (B) Devlin = teneur en Cu (%) + 0,62517 * teneur en Au (g/t) + 0,00862 * teneur en Ag (g/t); (C) Joe Mann = teneur en Cu (%) + 0,72774 * teneur en Au (g/t); et (D) Golden Eye et Cedar Bay = teneur en Cu (%) + 0,78730 * teneur en Au (g/t) + 0,00905 * teneur en Ag (g/t). Les calculs en ÉqAu sont les suivants : (A) Corner Bay = teneur en Au (g/t) + 1,45097 * teneur en Cu (%) + 0,01282 * teneur en Ag (g/t); (B) Devlin = teneur en Au (g/t) + 1,59957 * teneur en Cu (%) + 0,01379 * teneur en Ag (g/t); (C) Joe Mann = teneur en Au (g/t) + 1,37411 * teneur en Cu (%); et (D) Cedar Bay et Golden Eye = teneur en Au (g/t) + 1,27016 * teneur en Cu (%) + 0,01149 * teneur en Ag (g/t). Les modèles filaires ont été construits en utilisant une épaisseur minimale approximative de 2 m à Corner Bay, 1,8 m à Devlin, 1,2 m à Joe Mann et 1,5 m à Cedar Bay et Golden Eye. Les ressources minérales sont limitées par les formes souterraines rapportées. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique. Les montants totaux peuvent varier en raison des arrondissements.





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