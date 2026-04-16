Yazaki entscheidet sich für die AQX-Plattform von Anaqua für das globale IP-Management

TOKIO, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua , ein führender Anbieter von innovativen Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP), gab heute bekannt, dass Yazaki Corporation , ein weltweit führender Anbieter von Kabelbäumen und elektrischen Komponenten für die Automobilindustrie, sich für die KI-gestützte IP-Management-Plattform AQX® von Anaqua entschieden hat, um die Verwaltung seines weltweiten IP-Portfolios zu optimieren, zu vereinheitlichen und zu verbessern.

Yazaki, ein in Japan ansässiger Hersteller, der für seine Kompetenz in den Bereichen Kabelbäume, Messgeräte und Automobiltechnologien der nächsten Generation bekannt ist, wird die AQX-Plattform einsetzen, um seine weltweiten IP-Aktivitäten zu vereinheitlichen, die Entscheidungsfindung durch fortschrittliche Analysen zu verbessern und ein sicheres, zentralisiertes Portfoliomanagement zu gewährleisten. Als Unternehmen, das über mehrere Regionen hinweg ein umfangreiches und vielfältiges Portfolio an geistigem Eigentum verwaltet, suchte Yazaki nach einer modernen, skalierbaren Lösung, um seine langfristige Innovationsstrategie zu unterstützen und gleichzeitig die täglichen Abläufe zu vereinfachen.

Die AQX-Plattform zeichnete sich durch ihre Flexibilität, leistungsstarken Analysefunktionen und die Möglichkeit aus, Arbeitsabläufe in globalen Teams zu vereinheitlichen, wodurch unternehmensweit Konsistenz, Transparenz und Effizienz gewährleistet wurden. Die enge Zusammenarbeit mit dem Anaqua-Team während des gesamten Evaluierungsprozesses hat das Vertrauen von Yazaki in den Aufbau einer langfristigen strategischen Partnerschaft weiter gestärkt.

Die AQX-Plattform von Anaqua bietet Yazaki folgende Vorteile:

Integriertes IP-Datenmanagement mit Anbindung an Patentämter für Genauigkeit und Compliance

mit Anbindung an Patentämter für Genauigkeit und Compliance Erweiterte Dashboards und Analysen für die strategische Entscheidungsfindung

für die strategische Entscheidungsfindung Skalierbare globale Umsetzung zur Unterstützung der expandierenden Geschäftstätigkeit von Yazaki





Yazaki wird zudem die integrierten Annuity Services (AQS) von Anaqua nutzen, um die finanzielle Nachverfolgung von geistigem Eigentum zu vereinheitlichen und einen vollständigen Überblick über die Lebenszykluskosten seiner Patentfamilien zu erhalten. Mit Tools wie den HyperView-Dashboards und dem Annuities Decision Report (ADR) erhält das IP-Team von Yazaki umsetzbare Erkenntnisse sowie eine zentrale Arbeitsumgebung, um schnellere, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

„Es ist uns eine Ehre, Yazaki in der Anaqua-Gemeinschaft willkommen zu heißen“, sagte Justin Crotty, CEO von Anaqua. „Die Entscheidung für die branchenführende AQX-Plattform von Anaqua unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung flexibler, sicherer und datengestützter Lösungen für das IP-Management, die den sich wandelnden Anforderungen globaler Innovatoren gerecht werden.“

„Die Yazaki Corporation ist einer der weltweit größten und renommiertesten Automobilzulieferer und bekannt für ihre führende Rolle in den Bereichen Kabelbäume, Stromverteilungssysteme und fortschrittliche Konnektivitätslösungen. Ihr Engagement für Innovation erstreckt sich nicht nur auf den Automobilsektor, sondern auch auf Energie- und Umwelttechnologien, darunter solarbetriebene Anlagen und Klimaanlagen“, sagte Kazuyasu Adachi, President und General Manager für Japan und den asiatisch-pazifischen Raum bei Anaqua. „Wir sind stolz darauf, mit Yazaki zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen bei seinen weltweiten Aktivitäten im Bereich des geistigen Eigentums zu unterstützen. Durch den Einsatz der AQX-Plattform von Anaqua wird Yazaki in der Lage sein, die Verwaltung und den Schutz seiner wertvollen geistigen Eigentumsrechte grundlegend zu verändern und so für mehr Effizienz, strategische Einblicke und langfristigen Innovationserfolg zu sorgen.“

Über die Yazaki Corporation

https://www.yazaki-group.com/en/

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE® und RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung zu schaffen, die IP-Strategien aufzeigt, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe optimiert – zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments. Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com oder auf dem LinkedIn-Profil von Anaqua.