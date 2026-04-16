Yazaki choisit la plateforme AQX d’Anaqua pour la gestion de sa propriété intellectuelle à l’échelle mondiale

TOKYO, 16 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua , le principal fournisseur de solutions et services technologiques de gestion de l’innovation et de la propriété intellectuelle (PI), a annoncé aujourd’hui que Yazaki Corporation , leader mondial de la fabrication de faisceaux de câbles automobiles et de composants électriques, a choisi la plateforme de gestion de propriété intellectuelle AQX® d’Anaqua, alimentée par l’IA, afin de rationaliser, unifier et améliorer la gestion de son portefeuille mondial de propriété intellectuelle.

Yazaki, fabricant basé au Japon reconnu pour son expertise dans les faisceaux de câbles, les compteurs et les technologies automobiles de nouvelle génération, déploiera la plateforme AQX afin d’unifier ses opérations mondiales de propriété intellectuelle, d’améliorer la prise de décision grâce à des analyses avancées et de garantir une gestion centralisée et sécurisée de son portefeuille. En tant qu’entreprise gérant un portefeuille important et diversifié d’actifs de propriété intellectuelle dans plusieurs régions, Yazaki recherchait une solution moderne et évolutive pour soutenir sa stratégie d’innovation à long terme tout en simplifiant ses opérations quotidiennes.

La plateforme AQX a été retenue pour sa flexibilité, la puissance de ses analyses et sa capacité à standardiser les flux de travail à l’échelle mondiale, garantissant ainsi cohérence, transparence et efficacité au sein de l’organisation. La collaboration étroite avec les équipes d’Anaqua tout au long du processus d’évaluation a également conforté Yazaki dans sa volonté d’établir un partenariat stratégique à long terme.

La plateforme AQX d’Anaqua offrira à Yazaki :

Une gestion intégrée des données de propriété intellectuelle , assortie d’une connectivité aux offices de brevets afin de garantir l’exactitude et la conformité

, assortie d’une connectivité aux offices de brevets afin de garantir l’exactitude et la conformité Des tableaux de bord et des capacités analytiques avancés pour une prise de décision stratégique

pour une prise de décision stratégique Un déploiement mondial évolutif pour accompagner l’expansion des activités de Yazaki





Yazaki s’appuiera également sur les services intégrés de gestion des annuités (AQS) d’Anaqua afin d’unifier le suivi financier de sa propriété intellectuelle et d’obtenir une visibilité complète sur le coût du cycle de vie de ses familles de brevets. Grâce à des outils tels que les tableaux de bord HyperView et le rapport d’aide à la décision sur les annuités (ADR), les équipes responsables de la propriété intellectuelle de Yazaki disposeront d’analyses exploitables ainsi que d’un espace de travail centralisé pour prendre des décisions plus rapides, fondées sur les données.

« Nous sommes ravis d’accueillir Yazaki au sein de la communauté d’Anaqua », a déclaré Justin Crotty, CEO d’Anaqua. « Le choix de la plateforme AQX d’Anaqua, leader du secteur, souligne notre engagement à fournir des solutions de gestion de la propriété intellectuelle flexibles, sécurisées et axées sur les données, répondant aux besoins en constante évolution des innovateurs à l’échelle mondiale. »

« Yazaki Corporation est l’un des plus grands et des plus respectés équipementiers automobiles au monde, reconnu pour son leadership dans les faisceaux de câbles, les systèmes de distribution d’énergie et les solutions de connectivité avancées. « Son engagement en faveur de l’innovation s’étend non seulement au secteur automobile, mais aussi aux technologies de l’énergie et de l’environnement, notamment les systèmes à énergie solaire et de climatisation », a déclaré Kazuyasu Adachi, président et directeur général Japon & APAC d’Anaqua. « Nous sommes fiers de collaborer avec Yazaki pour soutenir ses opérations mondiales en matière de propriété intellectuelle. En s’appuyant sur la plateforme AQX d’Anaqua, Yazaki pourra transformer la gestion et la protection de ses actifs de propriété intellectuelle, en gagnant en efficacité, en vision stratégique et en performance d’innovation à long terme. »

À propos de Yazaki Corporation

https://www.yazaki-group.com/en/

À propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier ordre en matière de solutions et de services technologiques intégrés dédiés à la gestion de la propriété intellectuelle (PI), destinés aux entreprises et aux cabinets d’avocats. Ses plateformes logicielles de gestion de la propriété industrielle, AQX®, PATTSY WAVE® et RightHub® proposent des flux de travail basés sur les meilleures pratiques, avec des analyses de mégadonnées et des services technologiques, afin de créer un environnement de travail intelligent conçu pour éclairer la stratégie en matière de propriété intellectuelle, faciliter la prise de décisions dans ce domaine et rationaliser les opérations liées à la PI, en fonction des besoins de chaque segment. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 principaux déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets d’avocats à travers le monde utilisent les solutions d’Anaqua. Plus de deux millions de professionnels de la PI, d’avocats, d’assistants juridiques, d’administrateurs et d’innovateurs utilisent la plateforme pour la gestion de leurs besoins en matière de PI. La société est domiciliée à Boston, et exploite un réseau de bureaux implantés aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com ou la page LinkedIn d’Anaqua.