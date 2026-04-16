Ceres bringt Ceres® Endura™ auf den Markt – eine wegweisende Festoxid-Stack-Plattform

Auf Skalierung ausgelegt – reduziert Risiken und beschleunigt die Bereitstellung

– reduziert Risiken und beschleunigt die Bereitstellung Auf Langlebigkeit ausgelegt – in der Praxis bewährt, mit einer Stack-Lebensdauer von fünf Jahren

– in der Praxis bewährt, mit einer Stack-Lebensdauer von fünf Jahren Kosteneffizient – bis zu ein Drittel niedrigere Systemkosten für Brennstoffzellen im skalierten Betrieb



HORSHAM, Vereinigtes Königreich, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ceres Power Holdings plc („Ceres“) hat heute Ceres® Endura™ vorgestellt, seine Flaggschiff-Plattform für Festoxid-Stacks, die darauf ausgelegt ist, die steigende Nachfrage nach zuverlässiger, effizienter Energieerzeugung vor Ort für Rechenzentren und andere energieintensive Anwendungen zu bedienen.

Von einer einzigen Produktionsstätte aus können die Partner von Ceres über eine gemeinsame Plattform sowohl den Strom- als auch den Wasserstoffmarkt adressieren. Die Brennstoffflexibilität ermöglicht heute den Betrieb mit Erdgas und unterstützt künftig Wasserstoff sowie andere kohlenstoffarme Brennstoffe.

Die Systeme lassen sich innerhalb von Monaten statt Jahren installieren und in Betrieb nehmen, wodurch lange Vorlaufzeiten für Netzausbau und konventionelle Infrastruktur entfallen. Die Plattform unterstützt Hochspannungs-Gleichstromarchitekturen bis 800 V und darüber hinaus, erfüllt aktuelle Rechenzentrumsstandards und ermöglicht bei kompakter Bauweise eine schnelle Lastreaktion.

Konzipiert für Skalierbarkeit

Jedes Element von Ceres Endura ist auf eine zuverlässige Stromversorgung ausgelegt – zur Risikominimierung, für hohe Skalierbarkeit und eine beschleunigte Bereitstellung. Durch den Einsatz stahlbasierter Zellen arbeitet Ceres Endura bei niedrigeren Temperaturen von 450 bis 630 °C im Vergleich zu herkömmlichen Hochtemperatur-Festoxid-Systemen. Dies ermöglicht den Einsatz weit verbreiteter, kostengünstiger und recycelbarer Materialien. Das eigens von Ceres entwickelte System senkt die Gesamtkosten von Brennstoffzellensystemen um rund ein Drittel und reduziert zugleich Risiken in der Lieferkette, wodurch die Fertigung im Gigawattmaßstab für Strom- und Wasserstoffanwendungen unterstützt wird.

Entwickelt für den Einsatz unter realen Betriebsbedingungen

Bei der Stromerzeugung erreicht Ceres Endura einen elektrischen Wirkungsgrad von über 65 % bei Erdgas sowie einen Gesamtwirkungsgrad von über 90 % in Kraft-Wärme-Kopplungsanwendungen. Die Leistung bleibt über die gesamte Lebensdauer des Produkts stabil, wodurch es sich gegenüber vergleichbaren Lösungen als besonders effizient erweist. Darüber hinaus ist das System für den zuverlässigen Betrieb unter realen Einsatzbedingungen ausgelegt und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Laständerungen sowie robuste Notabschaltungen und zügige Leistungs- und Temperaturzyklen.

Ausgelegt für kostengünstigen Wasserstoff

In Verbindung mit industrieller Abwärme erreicht Ceres Endura einen um rund 30 % höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Niedertemperatur-Elektrolyseverfahren, was die Betriebskosten deutlich senkt und die Wirtschaftlichkeit von Wasserstoff im industriellen Maßstab verbessert.

In Kombination mit dem Partnerschaftsmodell von Ceres bietet Ceres Endura einen direkten Marktzugang für Unternehmen, die schnell und wettbewerbsfähig skalieren möchten. Ceres unterstützt seine Partner durch ein bewährtes Geschäftsmodell sowie einen Fertigungsansatz, der lokale Produktion, den Zugang zu nationalen Fördermitteln und den Export in globale Märkte ermöglicht.

„Ceres Endura bündelt jahrzehntelange Entwicklung im Bereich der Festoxidtechnologie in einer ausgereiften Plattform, die für den großskaligen Einsatz bereit und auf Langlebigkeit ausgelegt ist.“

Nick Lawrence, Chief Product Officer bei Ceres

Weitere Informationen finden Sie unter www.ceres.tech oder wenden Sie sich an:

Ceres Power Holdings plc



Merryl Black Tel.: +44(0)7770 853463



E-Mail: investors@cerespower.com

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