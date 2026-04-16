Ceres lance Ceres® Endura™ — une plateforme à oxyde solide révolutionnaire

Conçue pour une production à grande échelle – réduit les risques et accélère le déploiement

– réduit les risques et accélère le déploiement Pensée pour durer – fonctionne dans des conditions réelles, avec une durée de vie de pile de cinq ans

– fonctionne dans des conditions réelles, avec une durée de vie de pile de cinq ans Faible coût – jusqu’à un tiers de réduction du coût des systèmes de piles à combustible à grande échelle

HORSHAM, Royaume-Uni, 16 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ceres Power Holdings plc (« Ceres ») a annoncé aujourd’hui le lancement de Ceres® Endura™, sa plateforme phare de piles à oxyde solide, conçue pour répondre à la demande croissante en énergie sur site fiable et performante, pour les centres de données et d’autres applications à forte intensité énergétique.

À partir d’un site de production unique, les partenaires de Ceres peuvent accéder à la fois aux marchés de l’énergie et de l’hydrogène grâce à une plateforme commune. La flexibilité en matière de carburant permet une utilisation au gaz naturel dès aujourd’hui, tout en étant compatible avec l’hydrogène et d’autres carburants bas carbone à l’avenir.

Les systèmes peuvent être installés et mis en service en quelques mois plutôt qu’en plusieurs années, évitant ainsi les longs délais liés aux mises à niveau du réseau et aux infrastructures traditionnelles. La plateforme prend en charge des architectures en courant continu haute tension jusqu’à 800 V et au-delà, en conformité avec les normes modernes des centres de données, et permet une réponse rapide à la charge dans un format compact.

Conçue pour une production à grande échelle

Chaque élément de Ceres Endura a été conçu pour fournir une alimentation fiable, réduire les risques, permettre le déploiement à grande échelle et accélérer la mise en œuvre. Grâce à des cellules à support en acier, Ceres Endura fonctionne à une température plus basse (450–630 °C) que celle des technologies à oxyde solide à haute température. Cela permet l’utilisation de matériaux largement disponibles, économiques et recyclables. Cette conception exclusive de Ceres réduit le coût global des systèmes de piles à combustible d’environ un tiers, tout en diminuant les risques liés à la chaîne d’approvisionnement, facilitant ainsi une production à l’échelle du gigawatt dans les domaines de l’énergie et de l’hydrogène.

Conçue pour des performances en conditions réelles

Pour la production d’électricité, Ceres Endura offre un rendement électrique supérieur à 65 % au gaz naturel et une efficacité globale de plus de 90 % dans les applications de cogénération. Ces performances se maintiennent tout au long de la durée de vie du produit, le rendant plus performant que les solutions concurrentes. De plus, le système est conçu pour résister à toutes les conditions d’exploitation réelles : il permet un suivi rapide des variations de charge, tout en offrant une grande robustesse face aux arrêts d’urgence et aux cycles rapides de puissance et de température.

Conçue pour un hydrogène à faible coût

Lorsqu’elle est intégrée à la chaleur issue de procédés industriels, Ceres Endura atteint une efficacité environ 30 % plus élevée que celle de l’électrolyse conventionnelle à basse température, réduisant significativement les coûts d’exploitation et soutenant l’économie de l’hydrogène à l’échelle industrielle.

Associée au modèle de partenariat de Ceres, la plateforme offre une voie directe vers le marché pour les entreprises souhaitant se développer rapidement et de manière compétitive. Ceres accompagne ses partenaires grâce à un modèle économique éprouvé et un schéma industriel reproductible, permettant une production locale, l’accès à des incitations nationales et l’exportation vers les marchés mondiaux.

« Ceres Endura transforme des décennies de développement dans les technologies à oxyde solide en une plateforme mature, prête à être déployée à grande échelle et conçue pour durer »

Nick Lawrence, directeur produit chez Ceres

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.ceres.tech ou contacter :

Ceres Power Holdings plc



Merryl Black Tél : +44(0)7770 853463



E-mail : investors@cerespower.com

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