BRIDGE Alliance verlängert ihren Gipfel auf fünf Tage und baut ihre globale Medienplattform aus

Der BRIDGE Summit, der sich mit der Zukunft der globalen Medien befasst, findet vom 28. November bis zum 2. Dezember 2026 auf der Yas-Insel in Abu Dhabi statt

Die Verlegung auf die Insel Yas sorgt für mehr Platz für anspruchsvollere Ausstellungen und ein umfangreicheres Programm

Dies signalisiert die Entwicklung von BRIDGE zu einer langfristigen institutionellen Plattform, die den Wandel der globalen Medienbranche vorantreibt



ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die BRIDGE Alliance wird die zweite Ausgabe ihrer Flaggschiff-Veranstaltung, den BRIDGE Summit, auf fünf Tage ausweiten; sie findet vom 28. November bis zum 2. Dezember 2026 statt und wird in Zusammenarbeit mit Miral, dem führenden Entwickler von immersiven Reisezielen und Erlebnissen im Emirat, an einen größeren Veranstaltungsort auf die Yas-Insel in Abu Dhabi verlegt.

Diese Erweiterung ist Ausdruck einer umfassenderen strategischen Neuausrichtung, mit der BRIDGE als ganzjährige globale Plattform positioniert werden soll, welche die Zukunft der Medien, der Kreativwirtschaft und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mitgestaltet.

Die Ankündigung erfolgte während der dritten Vorstandssitzung unter dem Vorsitz von Seiner Exzellenz Scheich Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, bei der die Mitglieder Pläne vorstellten, BRIDGE von einer hochkarätigen Veranstaltung zu einer dauerhaften institutionellen Plattform weiterzuentwickeln, die darauf ausgerichtet ist, den langfristigen Wandel der Branche voranzutreiben.

Der BRIDGE Summit 2026 bringt führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Medien, Technologie, Investitionen und Content-Erstellung zusammen, mit dem Ziel, die berufliche Zusammenarbeit zu vertiefen, um neue Geschäftsmodelle, Koproduktionen und den Zugang zu regionalen und globalen Märkten zu fördern.



Seine Exzellenz Scheich Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, Vorsitzender der BRIDGE Alliance

„BRIDGE ist ein langfristiges institutionelles Projekt, das die Rolle der Medien im Zusammenspiel von Entwicklung, Wirtschaft und Wissen neu definiert“, sagt S.E Scheich Abdulla Al Hamed.

Das Programm wird weiterhin sieben Kernbereiche abdecken – Medien, Kreativwirtschaft, Technologie und künstliche Intelligenz, Marketing, Gaming, Musik und Filmproduktion. Diese stehen für die Kräfte, die die Content-Landschaft neu gestalten. Das erweiterte Format und der größere Veranstaltungsort unterstreichen die wachsende internationale Nachfrage nach Plattformen, die über den Dialog hinausgehen und zu messbaren Ergebnissen führen.

Seine Exzellenz Dr. Jamal Al Kaabi, stellvertretender Vorsitzender der BRIDGE Alliance, fügt hinzu: „Der BRIDGE Summit spiegelt den Wandel der Vereinigten Arabischen Emirate wider: Weg von der bloßen Unterstützung der Medienwirtschaft und hin zur Entwicklung eigener operativer Plattformen.“



Seine Exzellenz Dr. Jamal Al Kaabi, stellvertretender Vorsitzender der BRIDGE Alliance

Der erste BRIDGE Summit, der im Dezember 2025 im ADNEC stattfand, zog mehr als 40.000 Teilnehmende aus 182 Ländern an, bot den Rahmen für 1.276 geschäftliche Meetings und resultierte in 48 Vereinbarungen und Partnerschaften – damit wurde eine solide Grundlage für die weitere Expansion geschaffen.

Über BRIDGE Alliance

BRIDGE Alliance ist eine unabhängige, weltweit tätige Organisation mit Sitz in Abu Dhabi, deren Ziel es ist, Zusammenarbeit, Vertrauen und Innovation in der internationalen Medienlandschaft zu fördern.

Kontakt: Kholood Albuainain, Executive.Office@bridge-summit.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30815fbe-abb3-4df1-a38d-c5fc572115cc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a5bbaef-558b-4b55-947f-749ee99b2d52