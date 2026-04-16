COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Résultats du 1er trimestre 2026

Le portefeuille élargi délivre la performance attendue

Wereldhave Belgium a clôturé le premier trimestre 2026 conformément aux attentes: une croissance solide du portefeuille, une hausse de 23% du résultat locatif net et une augmentation de la valeur nette par action à € 74,23. Ceci, malgré un contexte macroéconomique difficile. Par ailleurs, Wereldhave Belgium a poursuivi ses investissements dans des actifs de qualité situés dans des zones à potentiel de croissance: avec l’acquisition de la dernière unité de Ville2, le site est désormais entièrement sous le contrôle de la Société.

Messages clés:

Augmentation du résultat locatif net de 23,0% à € 21,9 mio (€ 17,8 au 31 mars 2025);

Légère augmentation de la valeur totale du portefeuille des immeubles de placement (+0,4% par rapport au 31 décembre 2025);

Augmentation de la valeur nette par action à € 74,23 (+1,7% par rapport à 2025: € 73,00);

Légère diminution du taux d’occupation EPRA pour l’ensemble du portefeuille de 0,5% à 96,8% (97,3% au 31 décembre 2025) en raison d’un nombre plus élevé de contrats pop-up en fin d’année;

Taux d’endettement (EPRA) sain de 31,1% au 31 mars 2026 (31,9% au 31 décembre 2025);

Maintien de l’indication du résultat net des activités clés entre € 5,20- € 5,30 par action.

Pièce jointe