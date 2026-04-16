BOURSE DIRECT : Forte croissance de l’activité au 1er trimestre 2026 Chiffre d’affaires consolidé de 22,1 millions d’euros : + 18,2 % Hausse de 20,2% du volume d’ordres exécutés

Depuis le début de l’année 2026, les marchés boursiers ont connu une forte volatilité entraînant une activité soutenue. Ainsi, le nombre d’ordres exécutés par les particuliers au 1er trimestre 2026 s’élève à 1,7 million en hausse de 20,2% par rapport à la même période en 2025 et en hausse de 28,4% par rapport au 4ème trimestre 2025.

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2026 s’établit à 22,1 millions d’euros, en hausse de 18,2% par rapport à la même période en 2025. Le chiffre d’affaires individuel de Bourse Direct s’inscrit à 19,5 millions d’euros, en croissance de 16,3 % par rapport au 1er trimestre 2025.

Bourse Direct comptabilise plus de 415 000 comptes au 31 mars 2026, en croissance de 9,6% par rapport au 31 mars 2025, avec un niveau de recrutement soutenu sur le début d’année 2026, en croissance de 13,5% par rapport au 4ème trimestre 2025.

L’activité professionnelle d’EXOE enregistre une forte croissance de son activité avec un chiffre d’affaires en hausse de 35,0%, à 2,6 millions d’euros.

La situation financière de Bourse Direct n’a pas connu de changement significatif depuis l’arrêté de ses comptes annuels. Ses capitaux propres consolidés s’élevaient à 88,7 millions d’euros au 31 décembre 2025 avec une trésorerie disponible consolidée de 59,7 millions d’euros.

Avec un ordre à moins de 1 €, Bourse Direct propose une plateforme complète et performante pour investir sur une large gamme de produits financiers : actions françaises et internationales, ETF, produits dérivés, OPC… sur les principaux marchés européens et internationaux.

Bourse Direct complète son offre avec des solutions d’épargne long terme : l’assurance-vie et le Plan d’Épargne Retraite (PER), permettant aux particuliers de se construire un patrimoine en toute sécurité, avec des avantages fiscaux et des options de gestion personnalisées.

L’offre globale de Bourse Direct est conçue pour répondre aux besoins des investisseurs individuels en matière d’investissement et d’épargne





Acteur majeur français de la bourse sur Internet, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le compartiment B de Euronext Paris. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique Corporate.

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