Eurobio Scientific signe un accord définitif en vue de l'acquisition de la division « Lab Products » de CareDx dédiée à la transplantation

EUROBIO SCIENTIFIC SIGNE UN ACCORD DÉFINITIF EN VUE DE L'ACQUISITION DE LA DIVISION « LAB PRODUCTS1 » DE CAREDX

DÉDIÉE À LA TRANSPLANTATION

L'acquisition du portefeuille « Lab Products » de CareDx ouvre de nouvelles perspectives de croissance et d'innovation sur le marché en forte expansion du diagnostic en transplantation

Accélération du plan stratégique d’Eurobio visant à devenir un leader du diagnostic moléculaire in vitro (« IVD »)

Création d’un prestataire mondial de premier plan pour les kits en génomique de la transplantation

Acquisition d’un portefeuille de produits 100 % propriétaires

Renforcement des capacités et changement d’échelle grâce à des complémentarités technologiques et commerciales

Paris, le 16 avril 2026 – 8h00

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible au PEA-PME), groupe français leader dans le domaine du diagnostic médical in vitro pour la transplantation, l’oncologie et les maladies infectieuses, annonce aujourd’hui avoir conclu un accord définitif en vue d’acquérir la division Lab Products de CareDx, une société américaine de médecine de précision spécialisée dans la transplantation, présente mondialement.

L’acquisition de la division Lab Products de CareDx réunit au sein d’Eurobio Scientific deux portefeuilles hautement complémentaires dans le domaine du typage des antigènes leucocytaires humains (« HLA ») et du diagnostic en transplantation. Elle combine l’expertise de GenDx, filiale d’Eurobio Scientific, en matière de tests de séquençage de nouvelle génération (« NGS »), de logiciels et de présence commerciale mondiale, avec le portefeuille de CareDx comprenant des kits de typage HLA et de suivi post-transplantation, ainsi que son service client leader sur le marché.

Fondements stratégiques

Cette acquisition permet à GenDx de proposer un portefeuille plus complet couvrant l’ensemble du processus de diagnostic in vitro en transplantation, du typage HLA pré-transplantation aux solutions de suivi post-transplantation. L’entité combinée proposera un portefeuille élargi de tests moléculaires, de réactifs et de logiciels, dans le but de permettre aux laboratoires de rationaliser leurs opérations et d’améliorer les résultats cliniques.

L'intégration de la division LabProducts de CareDx renforce la présence de GenDx sur des marchés clés, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique, tout en améliorant sa capacité à servir à la fois les laboratoires de recherche et les laboratoires cliniques.

Points clés

Un portefeuille de produits élargi : Intégration des kits de typage HLA de CareDx, y compris les solutions basées sur la réaction en chaîne par polymérase (« PCR ») en temps réel et le séquençage de nouvelle génération (NGS), aux tests NGS et aux plateformes logicielles de GenDx

Intégration des kits de typage HLA de CareDx, y compris les solutions basées sur la réaction en chaîne par polymérase (« PCR ») en temps réel et le séquençage de nouvelle génération (NGS), aux tests NGS et aux plateformes logicielles de GenDx Une empreinte commerciale mondiale : Capacités de distribution renforcées et accès aux clients sur les principaux marchés de la transplantation

Capacités de distribution renforcées et accès aux clients sur les principaux marchés de la transplantation Synergies technologiques : Accélération de l’innovation dans le typage HLA haute résolution, la capture hybride et les processus de suivi de la transplantation

Accélération de l’innovation dans le typage HLA haute résolution, la capture hybride et les processus de suivi de la transplantation Gains d’efficacité opérationnelle : opportunités de rationalisation des opérations de fabrication et de la chaîne d’approvisionnement

Commentaires des dirigeants

« Cette acquisition marque une étape importante dans notre mission visant à faire progresser la médecine de précision en matière de transplantation », a déclaré Denis Fortier, PDG d’Eurobio Scientific. « En combinant notre leadership technologique avec le solide portefeuille de produits de laboratoire de CareDx, nous sommes idéalement positionnés pour fournir des solutions complètes aux laboratoires de transplantation du monde entier. »

John Hanna, PDG de CareDx, a ajouté : « Cette transaction nous permet de nous concentrer davantage sur nos principaux atouts aux États-Unis, à savoir les services de tests diagnostiques en médecine de précision et les solutions numériques et destinées aux patients, tout en garantissant que notre activité de produits de laboratoire continue de prospérer sous la direction d’Eurobio. »

Détails de la transaction

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux autorisations réglementaires. Selon les termes de l’accord, Eurobio Scientific acquerra l’activité de produits de laboratoire de CareDx en numéraire pour un montant équivalent à 145 millions d’euros (170 millions de dollars), sous réserve des ajustements d’usage.

Une fois la transaction finalisée, la division LabProducts sera intégrée aux activités de GenDx, l’accent étant mis sur le maintien de la continuité pour les clients, les partenaires et les employés.

Eurobio Scientific est représentée par TD Cowen et Kahn Partners dans le cadre de cette transaction. CareDx est représentée par Rothschild & Co. et Fenwick.

A propos d’Eurobio Scientific







Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 360 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Milan en Italie, Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne, Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas.







Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EB Development, agissant de concert avec des fonds gérés par NextStage AM et IK Partners, ainsi que des membres du Conseil d’administration et de la direction générale de la Société.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com







Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP







Contacts Groupe Eurobio Scientific

Denis Fortier, Président Directeur Général

Olivier Bosc, Directeur Général Délégué / CFO

Tel. +33 1 69 79 64 80 Actus

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel. +33 1 53 65 68 68

eurobio-scientific@actus.fr





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