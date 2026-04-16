TME PHARMA ANNONCE LA PUBLICATION DANS *NATURE COMMUNICATIONS* DES RÉSULTATS DE L'ESSAI GLORIA CONCERNANT LE VOLET D'EXTENSION A DE PHASE 1/2 DE LA « TRIPLE THÉRAPIE » NOX-A12

Berlin, Allemagne, le 16 avril 2026, 8 h 00 CET – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le cancer du cerveau et les maladies oculaires, a le plaisir d’annoncer la publication d’un article dans Nature Communications sur les résultats de la cohorte de l’extension de phase 1/2 (bras A) de l’essai GLORIA, qui teste la « triple thérapie » associant NOX-A12, la radiothérapie et un anti-VEGF chez des patients atteints de glioblastome.

Cet article, publié dans la revue scientifique à comité de lecture et à fort impact Nature Communications, décrit les résultats de la cohorte de l'arm A de l'extension de l'essai de phase 1/2 GLORIA de TME Pharma. Dans cette cohorte, des patients atteints d'un glioblastome résistant à la chimiothérapie (MGMT non méthylé) présentant une tumeur résiduelle après chirurgie ont reçu la « triple thérapie » associant NOX-A12, radiothérapie et anti-VEGF (bévacizumab). Les auteurs ont noté que la survie globale (SG) des patients recevant la triple thérapie NOX-A12 était nettement supérieure à celle de deux cohortes distinctes de patients similaires hors essai ayant reçu le traitement standard, et ont en outre souligné qu’en raison de la conception prudente de l’essai, l’étude « sous-estime probablement la survie par rapport à la plupart des essais contemporains ».

Comme déjà annoncé dans le communiqué de presse du 5 mars 2024, l'essai GLORIA a été modifié afin de permettre l'inclusion de 100 patients supplémentaires dans une partie randomisée et contrôlée de phase 2 de l'essai, composée de 5 bras supplémentaires (bras D à H du groupe d'extension), afin d'évaluer trois doses différentes de NOX-A12 dans la triple thérapie, une dose de NOX-A12 + radiothérapie et le traitement standard. Il est prévu de lancer cette partie de phase 2 de l'essai une fois que des partenariats appropriés auront été mis en place.

Les résultats décrits dans la publication démontrent le potentiel et la valeur de l’actif NOX-A12 de TME Pharma. TME Pharma reste confiante dans sa stratégie visant à rechercher un partenaire stratégique pour concéder une licence sur le NOX-A12, dans le but d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché du NOX-A12. Comme annoncé le 5 janvier 2026, TME Pharma poursuit ses discussions actives avec des partenaires potentiels pour le programme NOX-A12.

Comme indiqué dans son communiqué de presse du 9 mars 2026, la trésorerie de TME Pharma s'étend désormais jusqu'au deuxième trimestre 2027, ce qui offre à la société la flexibilité nécessaire pour identifier le partenariat optimal pour le NOX-A12.

Diede van den Ouden, CEO de TME Pharma, a déclaré : « Nous sommes encouragés par la publication dans Nature Communications, qui souligne la validité scientifique de notre approche. Nous restons pleinement engagés à mener NOX-A12 vers le succès et sommes convaincus qu’un partenariat stratégique constitue la voie optimale à suivre. Grâce à notre trésorerie suffisante, nous sommes bien placés pour poursuivre nos négociations avec des partenaires potentiels. »

L’article complet est disponible sur le site web de TME Pharma. Consultez la page d’accueil ou rubrique « Approche scientifique », puis « Publications scientifiques ».

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

TME Pharma NV

Diede van den Ouden, CEO

ir@tmepharma.com

À propos de TME Pharma

TME Pharma est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le cancer et les maladies oculaires. Les principaux composés de la société ont été conçus pour agir sur le microenvironnement tumoral (TME) et le cycle immunitaire du cancer en brisant les barrières de protection des tumeurs contre le système immunitaire et en bloquant la réparation des tumeurs. Les deux principaux actifs de la société sont :

NOX-A12 (olaptesed pegol, un aptamère L-ARN anti-CXCL12), qui fait actuellement l'objet d'une étude (essai clinique de phase 1/2 GLORIA) chez des patients nouvellement diagnostiqués avec un cancer du cerveau qui ne bénéficieront pas cliniquement d'une chimiothérapie standard. La FDA américaine et le BfArM allemand ont approuvé la conception d'un essai randomisé de phase 2 sur le glioblastome, et TME Pharma a obtenu la désignation Fast Track de la FDA pour le NOX-A12 en association avec la radiothérapie et le bevacizumab pour le traitement du glioblastome, un cancer agressif du cerveau chez l'adulte. Le NOX-A12 en association avec la radiothérapie avait également reçu auparavant la désignation de médicament orphelin (ODD) pour le glioblastome aux États-Unis et le gliome en Europe.

NOX-E36 (emapticap pegol, aptamère L-ARN inhibant le CCL2 et les chimiokines apparentées), qui est en cours d'évaluation dans les maladies ophtalmiques nécessitant des traitements bien tolérés et ayant un effet antifibrotique.

Sous la direction de son nouveau PDG, Diede van den Ouden, qui a rejoint la société en juin 2025, celle-ci entreprend actuellement une restructuration stratégique dans le but de fournir les ressources financières nécessaires pour libérer la valeur de NOX-A12 et NOX-E36. Ces mesures comprennent :

Levée de fonds auprès de sources alternatives (1,7 million d'euros levés en mai 2025, dont 500 000 euros provenant du nouveau PDG)

La recherche d'opportunités commerciales stables et génératrices de trésorerie afin d'atteindre un flux de trésorerie opérationnel positif pour la société

L'exploitation des reports de pertes fiscales

La possibilité d'accéder à des actifs numériques via un compte de courtage cryptographique nouvellement créé

Pour plus d'informations, consultez le site : www.tmepharma.com .

À propos de l'étude GLORIA

GLORIA (NCT04121455) est une étude en plusieurs parties menée par TME Pharma sur l'augmentation des doses, de phase 1/2 et de phase 2, du NOX-A12 en association avec la radiothérapie +/- le bevacizumab (anti-VEGF) chez des patients atteints d'un glioblastome (cancer du cerveau) de première ligne partiellement réséqué ou non réséqué avec un promoteur MGMT non méthylé (résistant à la chimiothérapie standard).

À propos de l'étude OPTIMUS

OPTIMUS (NCT04901741) est une étude ouverte de phase 2 à deux bras envisagée par TME Pharma [AA1] sur le NOX-A12 associé au pembrolizumab et à l'irinotécan nanoliposomal/5-FU/leucovorine ou à la gemcitabine/nab-paclitaxel chez des patients atteints d'un cancer du pancréas métastatique microsatellite stable.

Avertissement

Les traductions de tout communiqué de presse dans des langues autres que l'anglais sont fournies uniquement à titre de commodité pour le public non anglophone. La société s'est efforcée de fournir une traduction fidèle du texte original en anglais, mais en raison des nuances inhérentes à la traduction dans une autre langue, de légères différences peuvent exister. Ce communiqué de presse contient certaines informations qui constituent des « déclarations prospectives ». Les déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de TME Pharma et sont soumises à des incertitudes, des risques et des hypothèses inhérents difficiles à prévoir. Les facteurs susceptibles d'entraîner des résultats réels différents comprennent, sans s'y limiter, les risques inhérents au développement de médicaments oncologiques, y compris les essais cliniques et le calendrier et la capacité de TME Pharma à obtenir les autorisations réglementaires pour NOX-A12 ainsi que pour tout autre médicament candidat. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont faites à la date d'aujourd'hui, et TME Pharma n'assume aucune obligation de mettre à jour ces informations, sauf si la loi applicable l'exige. Parallèlement à ses activités principales dans le domaine des biotechnologies, la société explore des possibilités d'acquisitions et de partenariats dans des secteurs d'activité stables et rentables. Ces efforts visent à créer une structure d'entreprise fondamentalement rentable dans laquelle les revenus provenant d'activités non essentielles soutiendront et renforceront le développement de ses médicaments candidats brevetés, qui restent les produits phares de la société, NOX-A12 et NOX-E36.

[AA1]Je ne suis pas sûr que l'on puisse parler de projet, car il n'y a pas de plans concrets pour le faire.

Pièce jointe