ATOSS unterstützt Charité bei der Workforce Management-Modernisierung

BERLIN und MÜNCHEN, Deutschland, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die ATOSS Software SE, führender Anbieter digitaler Workforce Management Lösungen, wird der Charité – Universitätsmedizin Berlin künftig die Dienstplanung und Zeiterfassung mit ihrer innovativen ATOSS Plattform ermöglichen. Mit der Plattform lassen sich individuelle Präferenzen der Mitarbeitenden strukturiert erfassen, Teamabstimmungen vereinfachen und kurzfristige Änderungen digital organisieren. Ziel ist eine Planung, die gleichermaßen effizient, transparent und mitarbeiterorientiert ist.





„Wir bei ATOSS freuen uns sehr, bei der Charité einen Beitrag zu einer modernen Arbeitswelt leisten zu können“, sagt Andreas Obereder, Gründer und CEO der ATOSS Software SE. „Mit unseren digitalen Workforce Management Lösungen helfen wir, administrative Aufgaben signifikant zu reduzieren und so wichtige Kapazitäten und Zeit für die Patientenversorgung verfügbar zu machen. Auf strategischer Ebene führen die Möglichkeiten eines modernen Workforce Management Systems, insbesondere durch zukunftsgerichtete Servicefunktionen, zu einer spürbaren Steigerung der Arbeitgeberattraktivität.“

Carla Eysel, Vorstand Personal und Pflege der Charité, ordnet die Vergabe strategisch ein: „Mit der neuen Plattform stärken wir die digitale Steuerungsfähigkeit der Charité. Ziel ist es, die immer komplexer werdenden gesetzlichen und tariflichen Vorgaben verlässlich abzubilden, den administrativen Aufwand zu reduzieren und eine zukunftsfähige, integrierte Systemlandschaft für die Personaleinsatzplanung zu schaffen.“

Mit der neuen Plattform können Präferenzen und individuelle Bedarfe strukturiert erfasst werden. Auch Abstimmungen im Team sollen erleichtert und kurzfristige Änderungen digital organisiert werden. Ziel ist eine bessere Planbarkeit für alle Beteiligten – bei gleichzeitig höherer Flexibilität im Klinikalltag und steigender Produktivität.

„Laut dem Statistischen Bundesamt werden bis 2049 mindestens 280.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt – während aktuell schon ein dramatischer Fachkräftemangel herrscht. Als Klinikbetrieb muss man jetzt handeln, um mit diesen Herausforderungen in Zukunft umgehen zu können. Mehr Leute einzustellen ist nicht immer möglich. Man muss die bestehende Belegschaft optimiert einsetzen“, so Andreas Obereder. „Genau hier kommt die ATOSS-Lösung ins Spiel: es geht darum, die Teams besser zu unterstützen und ihren Einsatz nachhaltiger zu gestalten“, führt er aus.

ATOSS ist speziell auf die hochdynamischen Anforderungen im Pflege- und Kliniksektor ausgerichtet und vereint Personalbedarfsplanung, Dienstplanung und Zeitwirtschaft in einer durchgängig integrierten Plattform. Fortschrittliche, datengetriebene Algorithmen ermöglichen es, komplexe Workflows präzise abzubilden, flexible Schichtmodelle zu gestalten und die Einhaltung gesetzlicher wie tariflicher Vorgaben jederzeit sicherzustellen.

Durch eine vorausschauende, bedarfsorientierte Besetzungsplanung lassen sich Ressourcen optimal an volatile Auslastungen anpassen – von der langfristigen Personaleinsatzplanung bis zur kurzfristigen Umplanung bei Ausfällen oder Belastungsspitzen. Gleichzeitig werden alle Prozesse von der Planung über Zeiterfassung und Kontenführung bis hin zu Analysen und Management-Reports digital, revisionssicher und weitgehend automatisiert unterstützt.

So schafft ATOSS die Basis für eine zukunftsorientierte, resiliente Personaleinsatzsteuerung in Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die sowohl Versorgungsqualität als auch Wirtschaftlichkeit und Mitarbeiterzufriedenheit nachhaltig stärkt.

Presseinformationen und Bilder stehen hier zum Download bereit: www.atoss.com/de/unternehmen/news-presse

Bildmaterial: © Charité | Wiebke Peitz

ATOSS auf der DMEA 2026 persönlich treffen:

vom 21. bis 23. April in Halle 4.2, Stand C-112.

Über ATOSS

ATOSS ist führender Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob Zeitwirtschaft, Self Services, Apps, Personalbedarfsermittlung, Einsatzplanung oder strategische Kapazitätsplanung, ATOSS hat die passende Lösung. In der Cloud, On Premises und für SAP Anwender. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten mit rund 21.100 Kunden in 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für höhere Planungsgerechtigkeit und mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören u.a. A.T.U, Coca-Cola, Fressnapf, Klinikum Leverkusen, LMU Klinikum München, Heineken, Hornbach, Lufthansa, OBI, Schmitz Cargobull, SRH-Kliniken, Stadt München, Universitätsmedizin Mainz, Universitätsklinikum Frankfurt, W.L. Gore & Associates und XXXLutz. www.atoss.com

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