Communiqué de presse

Atos accompagne l'Agence spatiale européenne dans la sélection et le suivi de douze prestataires d’applications et de services avancés pour sa plateforme DestinE, suite à un appel à concurrence

Ces applications et services facilitent la compréhension des phénomènes terrestres en vue de prises de décision soutenant un avenir plus durable. Certaines de ces applications et services sont d’ores et déjà opérationnels.

Paris, France – 16 avril 2026 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd'hui avoir été mandaté par l'Agence spatiale européenne (ESA) pour lancer des appels à concurrence visant à développer l'écosystème DestinE. Cette initiative phare est pilotée par la Commission européenne et mise en œuvre par l'ESA, le Centre européen des prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) et l'Organisation européenne d'exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT). Elle a pour objectif la création d’un jumeau numérique de la Terre de grande précision afin d’aider les décideurs publics, chercheurs et innovateurs à simuler, surveiller et mieux comprendre les phénomènes naturels et l'activité humaine. DestinE propose de nouvelles façons d'interagir avec notre planète et de nouvelles clés de compréhension avec lesquelles construire un avenir durable.

À la suite du premier appel à concurrence, 12 prestataires de services innovants ont été sélectionnés pour fournir des Applications et Services Avancés (AAS) sur la plateforme DestinE.

Certains de ces services sont désormais pleinement opérationnels, offrant des opportunités inédites d'exploration et de nouveaux enseignements.

Évaluer la qualité de vie avec CALIFE





CALIFE (« Quality of Life »), développé par Murmuration, vise à rendre accessibles à tous, grand public et autorités locales, les données d’observation de la Terre issues des satellites. CALIFE fournit des rapports personnalisés et faciles à comprendre sur les conditions environnementales et sanitaires à une échelle hyper-locale.

CALIFE propose :

un service gratuit pour les municipalités,

des rapports premium sur la qualité de vie pour les citoyens,

des projections personnalisées pour les décideurs.





En sensibilisant, en soutenant les politiques locales et en renforçant la résilience face au changement climatique, CALIFE crée un cercle vertueux vers des communautés plus saines et plus durables.

Surveiller les cultures de pommes de terre avec Harvic (Harvest in Control)





Harvic, développé par GeoVille, offre aux acteurs de la filière de production de la pomme de terre une vision claire et fiable du développement des cultures tout au long de la saison, ainsi que des prévisions météorologiques précises sur la période de récolte, les quantités et la qualité attendues. En combinant des informations satellitaires, des données météorologiques et des observations de terrain, HARVIC transforme des ensembles de données complexes en informations simples et exploitables.

Ce service innovant aide les utilisateurs à :

comprendre l’état des cultures et surveiller leur évolution,

anticiper les rendements et la qualité, réduisant l'incertitude,

identifier les risques en amont et agir de manière proactive.





HARVIC améliore la planification des récoltes et de la logistique, en complément des contrôles de terrain traditionnels et de l'expertise métier courante. Conçu pour répondre à des besoins opérationnels réels, ce service s'intègre parfaitement aux flux de travail existants, renforçant la capacité d’intervention et la confiance dans la prise de décision.

En faisant gagner du temps, en optimisant les ressources et en favorisant des pratiques agricoles plus durables, HARVIC contribue à la fois à la performance de la filière pomme de terre et à une meilleure compréhension des dynamiques agricoles dans un environnement en mutation rapide.

Explorer la température terrestre en haute résolution avec Hi-Rest LST





Développé par OHB Digital Services, Hi-Rest LST fournit des analyses thermiques précises à une résolution de 30 mètres. Grâce à des techniques avancées d'apprentissage automatique et de fusion de données, le service combine les données de Sentinel-3 (résolution spatiale de 1 km) aux vues de température haute résolution de Landsat-8.

Hi-Rest LST haute résolution propose :

une visualisation détaillée des couches de température de la surface terrestre et des séries chronologiques selon les zones définies par l'utilisateur,

des domaines d'intérêt personnalisables et des jeux de données adaptés à des besoins spécifiques,

des outils de suivi permettant de lancer des traitements à la demande et d’accéder facilement aux résultats.





En améliorant l’estimation des températures de la surface terrestre, Hi-Rest LST s’intègre à des applications nécessitant une grande précision, comme la planification de la résilience urbaine et le suivi des infrastructures.

Ce service permet aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées et de développer des solutions durables.

Compresser les données d'observation de la Terre avec COMEO

COMEO (« Compression Of Models & Earth Observations »), développé par VisioTerra, optimise l’utilisation des données d’observation de la Terre et de modélisation grâce à des algorithmes de compression de données. Avec des données de ciblage provenant des satellites Sentinel-1 et Sentinel-2 ainsi que des données de modélisation terrestre comme C3S ERA5, COMEO propose une solution innovante pour gérer efficacement les volumes de données.

COMEO propose :

des algorithmes de compression avancés permettant la réduction de taille allant de ×10 à ×250,

un outil de démonstration illustrant l'impact de la compression avec perte sur la qualité des données,

un outil cartographique synthétisant les données IW de Sentinel-1 sur la mer Méditerranée, pendant toute la durée de la mission Sentinel-1.





COMEO permet d’optimiser l’utilisation des données tout en conservant leur pertinence pour des applications critiques telles que le suivi environnemental et l’analyse climatique.

Étudier les impacts des criquets pèlerins avec DLMS





Le Desert Locust Monitoring Service (DLMS), développé par Sistema, est à la pointe des initiatives visant à atténuer les impacts dévastateurs des criquets pèlerins, considérés comme les ravageurs migrateurs les plus destructeurs au monde.

Ces nuisibles représentent des menaces importantes pour l'économie, la qualité de vie et l'environnement, leur impact étant aggravé par le changement climatique.

Principales caractéristiques du service de surveillance des criquets pèlerins :

détection pilotée par l'IA : utilisation d’algorithmes d'IA pour analyser diverses sources de données climatiques, images satellites, modèles de données et d’observations in situ, afin d'identifier les conditions de reproduction favorables à la prolifération des criquets,

modélisation prédictive : prévision des déplacements des essaims pour anticiper et limiter les dégâts potentiels,

portée géographique : de l'Afrique à l'Asie, où l'activité des sauterelles est la plus répandue.





En tirant parti de ces technologies innovantes, le service de surveillance des criquets pèlerins joue un rôle crucial dans la protection des ressources agricoles et des écosystèmes, garantissant la proactivité des parties prenantes face aux menaces. Ce service de lutte anti-nuisibles joue un rôle essentiel dans la protection des ressources agricoles et de l’environnement.

D’autres services innovants seront bientôt opérationnels, prêts à relever de nouveaux défis.

CityNexus Pro par Solenix : une version professionnelle du service CityNexus déjà opérationnelle sur la plateforme DestinE avec une application avancée de jumeau numérique urbain évaluant les impacts du changement climatique sur les réseaux routiers et l’aménagement urbain ;

: une version professionnelle du service CityNexus déjà opérationnelle sur la plateforme DestinE avec une application avancée de jumeau numérique urbain évaluant les impacts du changement climatique sur les réseaux routiers et l’aménagement urbain ; CONOPS de EDGE in Earth Observation : un modèle prédictif utilisant des données satellitaires et de recensement pour simuler les populations de moustiques et estimer les risques de maladies ;

de : un modèle prédictif utilisant des données satellitaires et de recensement pour simuler les populations de moustiques et estimer les risques de maladies ; CC-PLAN de CGI Italia : un service fournissant des données localisées sur les îlots de chaleur urbains et la dynamique d'analyse climatique à l'aide de jeux de données DestinE, ainsi que la modélisation de stratégies d'atténuation et de visualisations dynamiques ;

de : un service fournissant des données localisées sur les îlots de chaleur urbains et la dynamique d'analyse climatique à l'aide de jeux de données DestinE, ainsi que la modélisation de stratégies d'atténuation et de visualisations dynamiques ; AQWALYTICS de Magellium : une solution évolutive permettant de surveiller la qualité des plans d'eau européens en combinant des données satellitaires avec des données en temps réel provenant de stations de recueil de données in situ ;

de : une solution évolutive permettant de surveiller la qualité des plans d'eau européens en combinant des données satellitaires avec des données en temps réel provenant de stations de recueil de données in situ ; Eki'Learning d' Ekitia : un service d’utilisation éthique de la donnée pour la plateforme DestinE qui comprend des modules d'apprentissage en ligne faciles à suivre sur l'utilisation éthique des données et de l'IA, ainsi qu'un outil d'auto-évaluation pour aider les utilisateurs à vérifier la maturité éthique de leurs services et projets ;

d' : un service d’utilisation éthique de la donnée pour la plateforme DestinE qui comprend des modules d'apprentissage en ligne faciles à suivre sur l'utilisation éthique des données et de l'IA, ainsi qu'un outil d'auto-évaluation pour aider les utilisateurs à vérifier la maturité éthique de leurs services et projets ; MoMo de Detektia : un service détectant et analysant les schémas de déformation d’infrastructures en raison de facteurs externes, facilitant l'identification des anomalies ;

de : un service détectant et analysant les schémas de déformation d’infrastructures en raison de facteurs externes, facilitant l'identification des anomalies ; Surveillance de la déformation InSAR de GeoKinesia : trois services, basés sur le radar à synthèse d'ouverture interférométrique (InSAR) ; service InSAR, carte des zones de déformation active et service de carte de déformation différentielle.





Valérie Dehlinger, directrice des marchés aérospatial, automobile, chimie, industrie manufacturière, énergie & utilities, commerce de détail, télécoms, médias & technologie, et transports d’Atos en France, a déclaré : « Nous sommes heureux de soutenir les travaux de l'ESA pour faire progresser l'écosystème DestinE et l'innovation numérique en observation de la Terre, et de jouer un rôle clé dans le futur de DestinE, en développant son attrait auprès d’une grande diversité de parties prenantes à travers l'Europe. »

Dans le cadre de ce projet visionnaire, le consortium Atos, comprenant Atos, Mews Partners et ACRI-ST, s'est vu confier en 2024 la réalisation de quatre activités clés qui sont essentielles au succès de DestinE :

attractivité et gestion de portefeuille : stimuler l'engagement et élargir la portée de l'écosystème afin d'en maximiser l'impact et l'utilisabilité,

démonstrateurs : proposer des cas d'usage inspirants et des services structurants pour permettre aux fournisseurs de l'écosystème de gagner en autonomie et mettre en valeur le potentiel de la plateforme,

support du cycle de vie : accélérer la croissance de l'écosystème en simplifiant l'intégration des services et en assurant une mise en œuvre fluide,

services collaboratifs & forum : développer un environnement dynamique et collaboratif pour favoriser la créativité, le partage de connaissances et l'innovation.

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La plateforme DestinE est cofinancée par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés dans ce communiqué de presse sont uniquement ceux des contributeurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne ni celui de la Commission européenne. Ni l'Union européenne ni la Commission européenne ne peuvent être tenues responsables des vues exprimées ici.

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A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 61 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (pro forma de la vente des activités Advanced Computing). Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | +33 (0) 6 64 56 74 88

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