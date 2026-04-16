Refresco Europe s'associe à ISN®pour renforcer la supervision des sous-traitants dans l'ensemble de ses activités européennes

DALLAS, 16 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ISN , leader mondial des services de gestion des informations sur les sous-traitants et les fournisseurs, a annoncé que Refresco Europe , fournisseur mondial de solutions de boissons, avait choisi ISNetworld comme principale plateforme de gestion des informations sur les sous-traitants. ISN aidera Refresco Europe à optimiser la qualification des sous-traitants et les processus de gestion continue, et à aligner ses opérations sur les meilleures pratiques en matière de gestion des sous-traitants.

« Le maintien des normes de santé et de sécurité de Refresco sur l’ensemble de son réseau de production géographiquement dispersé nécessite des processus organisés de supervision des sous-traitants », a déclaré Remy Wierenga, directeur de la sécurité du groupe chez Refresco Europe. « ISNetworld nous aide à adopter une approche plus unifiée de la vérification de la conformité afin d’assurer une plus grande cohérence, transparence et maîtrise entre les régions et les sites. »

Pourquoi Refresco Europe a-t-elle choisi ISNetworld ?

Basée à Rotterdam, aux Pays-Bas, Refresco Europe dispose d’un vaste réseau d’usines de fabrication de boissons fournissant des produits de marque et des produits appartenant à des détaillants sur de nombreux marchés européens. L’ampleur et la répartition géographique des sites de Refresco nécessitent des processus structurés de gestion des sous-traitants, s’appuyant sur des données centralisées et vérifiables.

Pour faciliter la mise en œuvre des normes de sécurité de Refresco applicables aux sous-traitants, l’entreprise avait besoin d’une plateforme de gestion capable de fournir des données structurées, une automatisation des processus et une visibilité en temps réel sur la conformité. ISNetworld sera d’abord déployé au Royaume-Uni, puis en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, en Finlande et en Pologne, afin de faciliter l’harmonisation opérationnelle tout en assurant la continuité entre les sites de production.

Quels outils et services Refresco Europe va-t-elle utiliser ?

Refresco Europe utilisera une combinaison d'outils et de services de gestion des sous-traitants d'ISNetworld pour faciliter la mise en place de contrôles de gouvernance cohérents et rationaliser les processus de travail automatisés de qualification.

Les principaux outils et services ISNetworld que Refresco prévoit d'utiliser comprennent :

Services d'examen et de vérification (RAVS™) pour évaluer la documentation relative à la santé et à la sécurité des sous-traitants

pour évaluer la documentation relative à la santé et à la sécurité des sous-traitants Vérification du certificat d'assurance afin de s'assurer du respect des exigences en matière de couverture

afin de s'assurer du respect des exigences en matière de couverture Vérification auprès du registre des sociétés britannique (Companies House) pour confirmer le statut d'enregistrement de l'entreprise du sous-traitant au Royaume-Uni

pour confirmer le statut d'enregistrement de l'entreprise du sous-traitant au Royaume-Uni Formulaires de reconnaissance numériques pour s'assurer que les salariés consultent et acceptent le manuel HSE de Refresco destiné aux sous-traitants

pour s'assurer que les salariés consultent et acceptent le manuel HSE de Refresco destiné aux sous-traitants Outil de formation en ligne pour dispenser des formations individuelles aux salariés et vérifier leurs compétences





« La centralisation des données relatives aux sous-traitants est essentielle pour réduire les risques opérationnels », a déclaré David Bibby, vice-président des opérations internationales chez ISN. « En standardisant les processus de préqualification et de conformité, Refresco renforce la responsabilité et améliore la protection des travailleurs à travers son réseau de fabrication européen. »

Pour plus d’informations sur les logiciels et services de pointe d’ISN, rendez-vous sur isn.com .

À propos d'ISN

ISN est le leader mondial de la gestion des informations sur les sous-traitants et les fournisseurs, avec plus de 25 ans d’expérience dans la mise en relation de 900 clients issus de secteurs à forte intensité capitalistique avec 90 000 sous-traitants et fournisseurs actifs, afin de promouvoir la sécurité, la santé et la durabilité sur le lieu de travail. Les marques d’ISN comprennent ISNetworld ® , une plateforme mondiale en ligne de gestion des sous-traitants et des fournisseurs, Transparency-One ® , une plateforme d’approvisionnement responsable conçue pour apporter de la transparence à la gestion de la chaîne d’approvisionnement, et Empower ® , une application destinée aux travailleurs et conçue pour les aider à progresser.

ISN dispose de 12 bureaux à travers le monde qui fournissent un soutien et des formations primés à ses clients dans plus de 85 pays. ISN est fière de mener des efforts mondiaux visant à améliorer l'efficacité des systèmes de gestion des sous-traitants et des fournisseurs, et en tant que forum de premier plan pour le partage des meilleures pratiques du secteur, l'analyse comparative des performances, la mise à disposition d'informations issues des données parmi ses membres, et l'aide aux décideurs, y compris les membres des conseils d'administration, pour garantir que les risques liés aux sous-traitants et aux fournisseurs soient évalués et surveillés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur isn.com .

À propos de Refresco Europe

Refresco est le premier fournisseur indépendant de solutions de boissons pour des marques mondiales et locales de premier plan, avec des sites de production en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Refresco propose une vaste gamme de combinaisons de produits et d'emballages, allant des boissons gazeuses, jus, thés prêts à boire et eaux minérales aux boissons énergisantes, boissons sportives et boissons à base de plantes, conditionnées en brique, en PET (aseptique), en canettes et en verre. Refresco recherche en permanence de nouvelles solutions alternatives pour améliorer la qualité de ses produits et de ses combinaisons d'emballages, en accord avec les demandes des consommateurs et des clients ainsi qu'avec ses responsabilités environnementales. Refresco a son siège social à Rotterdam, aux Pays-Bas, et emploie plus de 14 000 personnes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur refresco.com .