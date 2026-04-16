Les ventes résidentielles au Canada changent peu en mars

OTTAWA, Ontario, 16 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En mars 2026, les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens sont demeurées presque inchangées (-0,1 %) d’un mois à l’autre.

« Les ventes résidentielles se sont maintenues à des niveaux plus bas en mars. L’incertitude économique mondiale croissante, conjuguée à une hausse en milieu de mois des taux hypothécaires fixes liée à la perspective d’une inflation plus élevée, est venue s’ajouter à un début d’année économique déjà fragile, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI. On s’attend toujours à une légère reprise des ventes et à une stabilisation des prix en 2026, en raison de l’arrivée sur le marché de certains acheteurs d’une première propriété qui avaient reporté leur projet pendant longtemps, mais les prévisions pour l’année ont dû être revues à la baisse. Le moment auquel les taux hypothécaires ont augmenté, ainsi que l’impression qu’il s’agit d’une hausse temporaire, pourrait dissuader les acheteurs potentiels de se lancer pendant la période la plus active de l’année – avril, mai et juin – alors qu’ils attendent que les taux redescendent. »

Faits saillants de mars

À l’échelle nationale, les ventes de propriétés sont restées pratiquement inchangées (-0,1 %) d’un mois à l’autre.

Les ventes mensuelles réelles (non désaisonnalisées) étaient inférieures de 2,3 % par rapport à mars 2025.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a baissé de 0,2 % d’un mois à l’autre.

L’Indice des prix des propriétés MLS ® (IPP MLS ® ) a baissé de 0,4 % d’un mois à l’autre, et de 4,7 % d’une année à l’autre.

(IPP MLS ) a baissé de 0,4 % d’un mois à l’autre, et de 4,7 % d’une année à l’autre. En mars 2026, le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a baissé de 0,8 % d’une année à l’autre.





En mars 2026, le nombre de nouvelles inscriptions a légèrement reculé de 0,2 % d’un mois à l’autre. La baisse des ventes mensuelles enregistrée jusqu’à présent en 2026 pourrait s’expliquer en partie par le fait que le nombre de nouvelles inscriptions se situe à son plus bas niveau depuis le milieu de 2024.

Puisque le nombre de nouvelles inscriptions et les ventes ont très peu changé en mars, le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions est resté inchangé, à 47,8 %. La moyenne à long terme de ce ratio est de 54,8 %. On parle normalement d’un marché de l’habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

« La situation des taux d’intérêt a récemment changé, donc ce qui pourrait constituer un défi pour un acheteur à la recherche d’un prêt hypothécaire à taux fixe peut, au contraire, être perçu comme une occasion d’avoir plus de choix et moins de concurrence pour celui qui opte pour un taux variable, a expliqué Garry Bhaura, président de l’ACI de 2026-2027. Le printemps est généralement une période bien animée sur le marché immobilier, même si elle n’est peut-être pas autant que nous l’avions prévu récemment. Si la hausse récente des taux hypothécaires ne vous touche pas, contactez dès aujourd’hui un courtier ou un agent immobilier de votre région. »

À la fin de mars 2026, 167 524 propriétés étaient inscrites à la vente dans l’ensemble des systèmes MLS® au Canada, ce qui représente une hausse de seulement 1 % par rapport à la même période l’année dernière, et un résultat de 10,6 % sous la moyenne à long terme pour cette période de l’année. De manière générale, le nombre de nouvelles inscriptions est en baisse depuis mai de l’année dernière.

On comptait 5 mois d’inventaire à l’échelle nationale à la fin de mars 2026, comme c’était le cas en janvier et février, ce qui correspond largement à la moyenne à long terme pour cette mesure. Sur la base d’un écart-type au-dessus et au-dessous de cette moyenne à long terme, un marché favorable aux vendeurs serait inférieur à 3,6 mois et un marché favorable aux acheteurs serait supérieur à 6,4 mois.

En mars, l’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) global et composé a enregistré une baisse de 0,4 % d’un mois à l’autre, ce qui n’est pas un léger recul, mais plus léger qu’en février et seulement la moitié de la baisse enregistrée en janvier. Cette tendance concorde avec le resserrement des rapports prix d’inscription/prix de vente observé ces derniers mois, à mesure que le nombre d’inscriptions a diminué. La stabilisation des prix fait partie des prévisions de l’ACI pour 2026 et constituera une étape importante pour les acheteurs qui finiront par revenir en grand nombre sur le marché.

L’IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) a baissé de 4,7 % par rapport à mars 2025, soit un léger recul par rapport à la baisse de 4,8 % d’une année à l’autre enregistrée en février.

À l’échelle régionale, les prix demeurent en baisse d’une année à l’autre en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, ce qui compense les hausses enregistrées dans les autres provinces.

Le prix moyen non désaisonnalisé des propriétés à l’échelle nationale était de 673 084 $ en mars 2026, soit une baisse de 0,8 % par rapport à la même période en 2025.

Le prochain rapport de statistiques de l’ACI sera publié le jeudi 14 mai 2026.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l’échelle nationale le mois précédent.

L’ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d’une période, mais qu’il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu’il ne tient pas compte des différences de prix d’une région géographique à l’autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 155 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 61 chambres et associations immobilières.

Plus de renseignements sont affichés au http://CREA.ca/fr/statistics.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Pierre Leduc, Relations auprès des médias

L’Association canadienne de l’immobilier

Téléphone : 613-237-7111 ou 613-884-1460

Courriel : pleduc@CREA.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/02d75c1e-9dc9-4a02-be9e-28d08cd233d9/fr