L’ACI révise à la baisse ses prévisions pour le marché résidentiel de la revente

OTTAWA, Ontario, 16 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) a révisé ses prévisions pour 2026 et 2027 des ventes résidentielles qui seront réalisées par l’entremise des systèmes Multiple Listing Service (MLS®) des chambres et associations immobilières canadiennes et des prix moyens des propriétés.

Le principal facteur qui sous-tend les prévisions de longue date de l’ACI concernant une reprise des ventes est la demande refoulée, en particulier chez les acheteurs d’une première propriété, qui commencerait à se manifester après avoir été écartée du marché au cours des quatre dernières années. Une étape importante de ce processus réside dans le fait que l’on s’attend à ce que les taux d’intérêt ne baissent plus et que le prix des propriétés dans les régions concernées du pays cesse de diminuer.

Cela dit, à partir de la deuxième moitié de mars, l’inflation liée à la flambée des prix du pétrole a accru la probabilité d’une hausse des taux de la Banque du Canada dans le courant de l’année, ce qui entraînera une hausse des rendements obligataires et, par conséquent, une augmentation des taux des prêts hypothécaires à taux fixe. Si la hausse des taux hypothécaires devrait à elle seule freiner les ventes, l’idée que le choc pétrolier pourrait être de courte durée incitera probablement aussi de nombreux acheteurs à attendre que les taux redescendent, ce qui freinera encore davantage les ventes à la période la plus intense de l’année pour les marchés immobiliers.

Compte tenu d’un début d’année globalement morose pour l’économie canadienne et d’une activité immobilière plus faible que prévu au cours des trois premiers mois de 2026, l’ACI a révisé à la baisse ses prévisions.

Il est prévu qu’environ 474 972 propriétés résidentielles changeront de mains par l’entremise des systèmes MLS® canadiens en 2026, représentant une hausse de 1 % par rapport à 2025. Conformément aux prévisions antérieures, la croissance nationale continuera d’être largement attribuable à la Colombie-Britannique et à l’Ontario, où les ventes ont une plus grande marge de progression. Les ventes ne devraient augmenter que modestement, voire diminuer dans d’autres provinces où elles avaient auparavant été élevées, notamment en raison d’une croissance démographique record qui n’est plus un facteur déterminant.

Le prix moyen national des propriétés devrait augmenter de 1,5 % sur une base annuelle pour atteindre 688 955 $ en 2026, avec une croissance pratiquement nulle en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, et des gains se situant entre 2 % et 5 % dans les autres provinces.

En 2027, les ventes de propriétés à l’échelle nationale devraient encore augmenter de 2,1 % pour atteindre 485 071 unités. Cela dit, ce chiffre pourrait être révisé à la hausse si des taux d’intérêt plus élevés s’avéraient inutiles pour lutter contre l’inflation.

Le prix moyen national d’une propriété devrait augmenter légèrement de 0,9 % par rapport à 2026 pour atteindre 695 094 dollars en 2027, les hausses restant globalement inférieures à l’inflation. Comme pour les ventes, ce chiffre pourrait être révisé à la hausse si le choc pétrolier actuel et l’inflation qui en découle s’avéraient de courte durée.

Ces prévisions marqueraient les sixième et septième années consécutives où le prix moyen des propriétés à l’échelle nationale se maintiendrait près de la barre des 700 000 $.

Chaque trimestre, l’ACI analyse les données des systèmes MLS® des chambres et associations immobilières canadiennes et met à jour ses prévisions sur les ventes résidentielles et le prix moyen des propriétés. L’ACI publiera ses prochaines prévisions le mercredi 15 juillet 2026.

À propos de L’Association canadienne de l’immobilier

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada. L’ACI œuvre au nom de plus de 155 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® qui contribuent au bien-être économique et social des collectivités du Canada. Ensemble, ils défendent les intérêts des propriétaires, des acheteurs et des vendeurs.

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