Communiqué - Kering conclut un partenariat stratégique avec ICCF autour d'ICICLE - 20260416





COMMUNIQUÉ DE PRESSE



16 Avril 2026

KERING CONCLUT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC ICCF AUTOUR DE SA MARQUE PHARE ICICLE, ET PREND UNE PARTICIPATION MINORITAIRE

Kering et ICCF ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique visant à conjuguer leurs atouts complémentaires dans le secteur du luxe. Dans le cadre de cet accord, Kering prendra une participation minoritaire au capital d’ICCF.

Ce partenariat associe la connaissance approfondie qu’a ICCF de l’écosystème du luxe et du paysage culturel chinois à l’expertise de longue date de Kering en matière d’artisanat, d’opérations et de développement de marques en Europe.

L’investissement de Kering soutiendra la nouvelle phase de développement de la marque phare d’ICCF, ICICLE, et notamment la poursuite de son expansion internationale ainsi que l’enrichissement de son offre de produits sur de nouvelles catégories.

Fondée à Shanghai en 1997, ICICLE est une marque de mode reconnue pour son esthétique ancrée dans la culture de l’Orient, alliant matériaux naturels, savoir-faire raffiné et une sensibilité contemporaine et discrète. La marque est spécialisée dans le prêt-à-porter et les accessoires pour femmes et hommes et exploite plus de 200 boutiques, dont des emplacements emblématiques à Pékin, Shanghai et Paris.

Ce partenariat stratégique s’inscrit dans le cadre de House of Wonders, une initiative clé récemment lancée par Kering, destinée à accompagner de manière sélective des Maisons de luxe émergentes présentant une forte pertinence culturelle sur l’ensemble des marchés, des catégories et des zones géographiques. À travers House of Wonders, Kering vise à créer de la valeur à long terme grâce à une approche rigoureuse et fondée sur le partenariat, en s’engageant aux côtés de marques portées par une vision distinctive, une authenticité profonde et un potentiel de résonance mondiale.

À propos de Kering



Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.

À propos d’ICCF

Issu d’ICICLE Fashion Group fondé à Shanghai en 1997, ICCF est un groupe de mode verticalement intégré qui développe des marques de luxe contemporaines en s’appuyant sur une plateforme industrielle solide, une approche responsable de la création et de la production, ainsi qu’une vision créative de long terme. Le groupe, dirigé depuis Paris et Shanghai, poursuit son développement international à travers sa marque phare ICICLE, qui porte une vision de la mode ancrée dans les matières naturelles, un savoir-faire d’exception et l’authenticité culturelle.

Contacts

Kering

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Pénélope Linage +33 (0)6 76 09 42 10 penelope.linage-ext@kering.com Analistes/investisseurs Philippine de Schonen +33 (0)6 13 45 68 39 philippine.deschonen@kering.com Victoria Gerard +33 (0)6 79 39 85 16 victoria.gerard@kering.com

ICCF

Presse press@icicle.com

Chine

Linjia Dai +86 156 5270 2921 linjia.dai@iccfgroup.com

France/international

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