Bitget lance le programme Broker Max Check avec jusqu’à 12 000 USDT pour les nouveaux courtiers

VICTORIA, Seychelles, 16 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, a annoncé aujourd’hui le lancement du programme Broker Max Check, une nouvelle campagne d’incitation destinée aux courtiers rejoignant la plateforme à partir du 1er avril 2026. Le programme offre jusqu’à 12 000 USDT de récompenses supplémentaires, en plus des commissions standards, en fonction du volume de transactions généré au cours des 60 premiers jours suivant l’intégration.

Le marché du courtage reste largement dominé par les commissions, avec peu de différenciation entre les différents paliers. Le programme de Bitget introduit un niveau de récompense distinct, lié à l’activité de trading initiale, offrant ainsi aux nouveaux courtiers une source de revenus supplémentaire durant leurs deux premiers mois.

Les courtiers éligibles débloquent des récompenses par paliers en atteignant des seuils de volume de transactions définis pendant la période de la campagne. La structure se concentre sur les 60 premiers jours, une période généralement déterminante pour la vitesse d’activation et la conversion des clients. Outre les commissions, les participants bénéficient d’un accès au portail des courtiers de Bitget, d’un soutien opérationnel dédié et de l’infrastructure de la plateforme utilisée pour la croissance des comptes et la gestion des clients.

Gracy Chen, PDG de Bitget, a déclaré : « Les premières semaines suivant l’intégration déterminent généralement la rapidité avec laquelle un courtier peut générer du volume et développer l’activité de ses clients. Un modèle de récompense structuré sur cette période améliore la visibilité des revenus et crée une base plus solide pour une expansion à long terme. Alors que Bitget continue d’étendre son réseau de courtiers à l’échelle mondiale, ce programme vise à offrir aux nouveaux partenaires le parcours le plus clair possible vers une croissance durable dès le premier jour. »

Le programme est déployé sous le thème « Join the best, Earn the Max » (Rejoignez les meilleurs, gagnez le maximum), reflétant l’approche de Bitget en matière d’acquisition de courtiers, fondée sur des incitations structurées et axées sur la performance, allant au-delà des seules commissions.

Le programme Broker Max Check est accessible via le portail des courtiers de Bitget ici et vous pouvez obtenir plus d’informations à ce sujet ici.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde, avec plus de 125 millions d’utilisateurs. Cette plateforme donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto, ainsi qu’à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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