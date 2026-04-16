Zoomex lance ZoomexStocks : trading d’actions mondiales en USDT + campagne de remboursement des frais limitée dans le temps

VICTORIA, Seychelles, 16 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plateforme de trading crypto Zoomex a annoncé aujourd’hui officiellement le lancement de ZoomexStocks, permettant aux utilisateurs de trader des actifs actions mondiaux directement en USDT — sans avoir besoin d’un compte de courtage traditionnel.

Au lancement, 12 principaux actifs liés aux actions américaines sont disponibles, couvrant les actions technologiques de premier plan, les indices principaux et les actions liées aux cryptomonnaies, y compris Apple, Tesla et NVIDIA. Les utilisateurs peuvent commencer à trader avec seulement 5 USDT.

Pour célébrer le lancement, Zoomex introduit une campagne de remboursement des frais de trading limitée dans le temps, offrant jusqu’à 100 USDT de remboursements afin de réduire encore davantage la barrière à l’entrée.

Breaking Traditional Barriers : une expérience de trading d’actions conçue pour les utilisateurs crypto

ZoomexStocks introduit une nouvelle façon d’accéder aux marchés actions — différente des systèmes de courtage traditionnels — permettant aux utilisateurs de gérer à la fois l’exposition crypto et actions au sein d’un seul compte :

Aucun compte de courtage requis — trader directement avec un compte Zoomex existant

Aucun dépôt fiat nécessaire — prend en charge le trading en USDT / USDC

Flux simplifié — sans changement de plateforme ni transferts transfrontaliers

Ce produit est conçu spécifiquement pour les utilisateurs crypto-natifs, permettant un accès fluide aux marchés mondiaux.

Trois catégories principales d’actifs

Le lancement initial comprend trois catégories pour soutenir diverses stratégies de trading :

Actions technologiques

Apple (AAPLx), Tesla (TSLAx), Alphabet (GOOGLx), NVIDIA (NVDAx), Meta (METAx), Amazon (AMZNx)

Actifs indices

Nasdaq (QQQx), S&P 500 (SPYx)

Actions liées aux cryptomonnaies

MicroStrategy (MSTRx), Robinhood (HOODx), Circle (CRCLx), Coinbase (COINx)

Avec un compte unifié, les utilisateurs peuvent gérer sans difficulté l’allocation d’actifs et l’exécution de stratégies au sein d’une seule plateforme.

Tarification transparente et conception de liquidité

ZoomexStocks utilise un mécanisme de réplication des prix basé sur des données de marché en temps réel, en se référant aux grandes bourses telles que le Nasdaq et le NYSE :

Synchronisation des prix en temps réel pour minimiser les écarts

Profits et pertes calculés selon les mouvements de prix

Achat et vente à tout moment pour une liquidité accrue

Note : ZoomexStocks offre une exposition à la performance des prix des actifs sous-jacents et ne représente pas une propriété directe des actions.

Trading 24/7 : au-delà des horaires de marché traditionnels

Contrairement aux marchés actions traditionnels, ZoomexStocks prend en charge le trading 24/7, permettant aux utilisateurs de :

Prendre position avant le week-end

Réagir instantanément aux actualités macro ou sectorielles

Couvrir dynamiquement entre actifs crypto et actions

Ce modèle offre une plus grande flexibilité et correspond à la nature toujours active des marchés crypto.

Campagne de remboursement des frais limitée dans le temps

Pour encourager les utilisateurs à découvrir le nouveau produit, Zoomex lance une campagne promotionnelle :

Remboursement de 100% des frais de trading des stock tokens pendant la campagne

Remboursement maximum par utilisateur : 100 USDT

Pool total de récompenses : 50 000 USDT

Récompenses distribuées dans les 7 jours ouvrables après la fin de la campagne

Les utilisateurs doivent s’inscrire pour être éligibles.

Rejoindre maintenant :

https://www.zoomex.com/en/alpha

Un product lead de Zoomex a commenté :

« ZoomexStocks ne vise pas à reproduire les courtiers traditionnels — il s’agit d’offrir aux utilisateurs crypto une manière plus intuitive d’accéder aux actifs mondiaux. »

« En réduisant les barrières et en simplifiant le processus, nous visons à permettre aux utilisateurs de gérer des portefeuilles multi-actifs au sein d’une seule plateforme. »

Pour plus d’informations sur les actifs liés aux actions américaines de Zoomex, veuillez visiter

À propos de ZOOMEX

Fondée en 2021, Zoomex est une plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies avec plus de 3 millions d’utilisateurs dans plus de 35 pays et régions, offrant plus de 700 paires de trading. Guidée par ses valeurs fondamentales « Simple × Convivial × Rapide », Zoomex est également engagée dans les principes d’équité, d’intégrité et de transparence, offrant une expérience de trading performante, à faible barrière et fiable.

Propulsée par un moteur de matching haute performance et des affichages transparents des actifs et des ordres, Zoomex garantit une exécution cohérente des transactions et des résultats entièrement traçables. Cette approche réduit l’asymétrie d’information et permet aux utilisateurs de comprendre clairement leur statut d’actifs et chaque résultat de trading. Tout en privilégiant la rapidité et l’efficacité, la plateforme continue d’optimiser la structure du produit et l’expérience utilisateur globale avec une gestion des risques robuste.

En tant que partenaire officiel de l’équipe Haas F1, Zoomex apporte le même souci de vitesse, de précision et d’exécution fiable des règles de la piste de course au trading. En outre, Zoomex a établi un partenariat mondial exclusif d’ambassadeur de marque avec le gardien de but de classe mondiale Emiliano Martínez. Son professionnalisme, sa discipline et sa constance renforcent davantage l’engagement de Zoomex envers un trading équitable et la confiance à long terme des utilisateurs.

En matière de sécurité et de conformité, Zoomex détient des licences réglementaires incluant Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA et Australia AUSTRAC, et a réussi des audits de sécurité réalisés par la société de sécurité blockchain Hacken. Opérant dans un cadre conforme tout en offrant des options flexibles de vérification d’identité et un système de trading ouvert, Zoomex construit un environnement de trading plus simple, transparent, sécurisé et accessible pour les utilisateurs du monde entier.

Pour plus d’informations : ZOOMEX Website | X | Telegram | Discord

Contact: catherine.shi@zoomex.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

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