George Weston Limitée s'engage à effectuer un placement en titres de capitaux propres auprès de Propriétés de Choix pour un montant de 600 millions de dollars, dans le cadre de son projet d'acquisition d'actifs immobiliers auprès de FPI First Capital

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TORONTO, 16 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- George Weston Limitée (« GWL ») (TSX : WN) a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est engagée à effectuer un placement en titres de capitaux propres de 600 millions de dollars auprès de FPI Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix ») (TSX : CHP.UN). L'engagement a été pris dans le cadre de l'acquisition prévue par Propriétés de Choix d'actifs d'une valeur d'environ 5,0 milliards de dollars auprès de FPI First Capital (« First Capital ») (l'« acquisition »).

Richard Dufresne, président et chef de la direction financière de GWL, a déclaré : « Nous sommes heureux de soutenir Propriétés de Choix dans le cadre de cette transaction stratégique et déterminante. Cette acquisition devrait améliorer la qualité du portefeuille de Propriétés de Choix et renforcer son profil de croissance à long terme. Le maintien de notre participation majoritaire souligne notre confiance dans la capacité de Propriétés de Choix à générer des flux de trésorerie stables et croissants et à créer de la valeur à long terme pour ses porteurs de parts et les actionnaires de GWL. »

Propriétés de Choix prévoit financer l'acquisition par l'émission d'environ 1,7 milliard de dollars de nouveaux titres de capitaux propres, le reste étant financé par la dette, y compris la prise en charge de certaines dettes de First Capital.

GWL a l'intention de financer l'engagement de titres de capitaux propres au moyen de ses facilités de crédit existantes et de l'émission d'une dette supplémentaire. Cet engagement de GWL, qui doit être financé en même temps que la clôture de l'acquisition, donnera lieu à l'émission d'environ 38,0 millions de parts de fiducie de Propriétés de Choix. Une fois l'acquisition réalisée, GWL devrait conserver sa position de propriétaire majoritaire dans Propriétés de Choix, avec une participation d'environ 58 %. L'investissement ne devrait pas avoir d'incidence sur le programme actuel de rachat d'actions de GWL.

Des détails supplémentaires sur l’acquisition sont fournis dans le communiqué de presse de Propriétés de Choix publié plus tôt aujourd'hui.

Conférence téléphonique et webémission

George Weston Limitée tiendra une conférence téléphonique ce matin, le 16 avril 2026, à 9 h (heure de l'Est) avec une webémission audio simultanée (lien). Pour accéder à la téléconférence, veuillez composer le 647-932-3411 ou le numéro sans frais 800-715-9871 et utiliser le numéro d'identification de la conférence : 9783167.

À propos de George Weston Limitée

George Weston Limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La société exerce ses activités par l’intermédiaire de deux secteurs d’exploitation à présenter : Les Compagnies Loblaw Limitée et FPI Propriétés de Choix. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des services financiers et des produits et services de téléphonie mobile. Propriétés de Choix possède, gère et développe des propriétés commerciales et résidentielles, de grande qualité partout au Canada.

À propos de Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est la fiducie de placement immobilier de premier plan au Canada, guidée par une raison d'être claire : créer des espaces où prospérer et s'épanouir. C'est ainsi que Propriétés de Choix génère de la valeur durable. En tant que propriétaire, exploitant et promoteur d’envergure nationale d’immeubles commerciaux et résidentiels de grande qualité, Propriétés de Choix va au-delà de la simple gestion d'actifs. Elle crée des espaces qui améliorent la façon dont ses locataires et ses collectivités vivent, travaillent et créent des liens. Sa stratégie repose sur un leadership sectoriel en matière de durabilité, d'engagement communautaire et d'impact social, qui est intégré dans l'ensemble de ses activités. Ses valeurs ÊTRE – Engagement, Tenir à cœur, Respect et Excellence – guident ses actions et ses décisions et façonnent sa manière d’exploiter, de construire et de croître.

Pour plus d'informations, consultez le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse www.choicereit.ca et son profil d'émetteur sur www.sedarplus.ca.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Les informations prospectives reflètent les attentes actuelles de GWL à l'égard d'événements futurs. Il ne peut y avoir aucune assurance concernant (a) la clôture prévue de l'acquisition par Propriétés de Choix, (b) le moment de cette clôture, (c) d'autres risques inhérents pouvant avoir une incidence sur l'acquisition, ou (d) l'incidence de l'engagement de titres de capitaux propres dans le cadre du programme de rachat d'actions de la GWL. Les informations prospectives reflètent les estimations, les opinions et les hypothèses de GWL, qui sont fondées sur la perception qu'a la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances. De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les attentes de GWL diffèrent matériellement de celles exprimées, sous-entendues ou projetées dans les informations prospectives, y compris celles décrites dans le dossier d'information continue de GWL disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com. GWL ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige expressément. Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont fournies à la date des présentes et sont assorties de la présente mise en garde.

Demandes de renseignements de la part des investisseurs, contacter :

Roy MacDonald

Vice-président du groupe, Relations avec les investisseurs

George Weston Limitée

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