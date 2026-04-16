Rogers étend sa couverture satellite à mobile aux États-Unis

TORONTO, 16 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd’hui que les Canadiennes et Canadiens peuvent maintenant utiliser leur service en itinérance aux États-Unis à des endroits où la couverture cellulaire traditionnelle n’est pas offerte. Il s’agit d’une couverture satellite à mobile supplémentaire représentant 1,3 million de kilomètres carrés.

En combinant la portée de la Connexion satellite de Rogers, un service unique en son genre au Canada, à celle de T-Satellite de T-Mobile, le premier et seul réseau satellite à mobile aux États-Unis, Rogers propose maintenant la plus grande couverture au Canada et aux États-Unis.

« Les Canadiennes et Canadiens veulent pouvoir rester connectés où qu’ils soient, même en voyage, a déclaré Mark Kennedy, chef de la direction de la Technologie, Rogers. En déployant encore davantage la technologie satellite à mobile, nous permettons à notre clientèle de profiter d’une meilleure couverture et d’une connexion sans souci aux États-Unis. »

Dans les régions sans service cellulaire, la technologie satellite à mobile permet d’avoir accès à la messagerie texte, y compris au service de texto au 911, et aux alertes de sécurité publique. Le service prend aussi en charge des applis populaires comme WhatsApp, Messenger et X, la navigation avec Google Maps et AllTrails ainsi que des alertes météo en temps réel via AccuWeather. D’autres applis s’ajouteront au fil du temps.

« La mission de T-Satellite consiste à étendre la couverture là où le signal cellulaire n’a jamais été accessible afin de permettre à notre clientèle de rester connectée à plus d’endroits que jamais auparavant, a déclaré Jeff Giard, vice-président, Développement des affaires et marketing de partenariat, T-Mobile. En collaboration avec Rogers, nous proposons cette même expérience aux voyageuses et voyageurs qui désirent explorer au-delà des limites des réseaux traditionnels aux États-Unis. »

Pour la clientèle de Rogers, le service satellite à mobile en itinérance aux États-Unis est compris sans frais supplémentaires dans les forfaits Populaire et Suprême qui offrent une couverture aux États-Unis, l’option Partout chez vous et certaines Passes voyage.

Pour savoir où la Connexion satellite de Rogers est offerte au Canada, cliquez ici. Et pour savoir où le service T-Satellite est disponible aux États-Unis, cliquez ici (en anglais).

Vous trouverez plus d’information sur la Connexion satellite de Rogers au rogers.com/satellite.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications, de sport et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou aproposde.rogers.com/relations-avec-les-investisseurs.

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