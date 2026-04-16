NanoXplore présentera à la conférence RBC Marchés des Capitaux Secteur Industriel Canadien 2026, le 21 mai 2026

MONTRÉAL, 16 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (“NanoXplore”) (TSX: GRA et OTCQX: NNXPF), a annoncé aujourd'hui que Rocco Marinaccio, président et chef de la direction générale et Pedro Azevedo, chef de la direction financière présenterons à la conférence RBC Marchés des Capitaux Secteur Industriel Canadien (évènement en présentiel) le jeudi, 21 mai 2026. (Horaire est susceptible d'être modifié sans préavis)

Messieurs Marinaccio et Azevedo discuterons des activités et de la stratégie de la société, telles qu’énoncées dans la présentation aux investisseurs publiée sur www.nanoxplore.ca ainsi que dans la plus récente notice annuelle de la société et d’autres documents publics disponibles sur www.sedarplus.ca

À Propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour le stockage d’énergie, les marchés industriels et de la défense. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Svp visiter www.nanoxplore.ca.