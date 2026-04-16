PALO ALTO, Californie, 16 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, leader de la gestion des données, a publié aujourd’hui les résultats de son rapport intitulé The AI Trust Gap Report, une étude mondiale approfondie révélant que la prochaine frontière de l’intelligence artificielle — l’IA agentique — fait face à une crise de confiance majeure.

À mesure que l’IA évolue, passant de chatbots passifs à des agents capables de prendre des décisions de manière autonome et de déclencher des processus opérationnels, les exigences en matière de qualité et de fiabilité des données n’ont jamais été aussi élevées. Toutefois, l’étude met en évidence plusieurs obstacles techniques qui compromettent ces initiatives :

La recherche de contexte : 63 % des organisations identifient la difficulté à « trouver des données pertinentes » dans des contextes métiers spécifiques comme un obstacle majeur au déploiement de l’IA.

63 % des organisations identifient la difficulté à « trouver des données pertinentes » dans des contextes métiers spécifiques comme un obstacle majeur au déploiement de l’IA. Le besoin de données en temps réel : 66 % des répondants estiment que les données doivent être accessibles en temps réel pour être jugées fiables.

66 % des répondants estiment que les données doivent être accessibles en temps réel pour être jugées fiables. Le paradoxe de la sécurité : 67 % peinent à maintenir des contrôles d’accès et des niveaux de sécurité cohérents entre les systèmes, pourtant essentiels pour des opérations agentiques sécurisées.

67 % peinent à maintenir des contrôles d’accès et des niveaux de sécurité cohérents entre les systèmes, pourtant essentiels pour des opérations agentiques sécurisées. Échelle et complexité : une initiative d’IA d’entreprise mobilise en moyenne plus de 400 sources de données , et 20 % des organisations en gèrent plus de 1 000 simultanément.

une initiative d’IA d’entreprise mobilise en moyenne , et 20 % des organisations en gèrent plus de 1 000 simultanément. Goulots d’étranglement en matière de performance : près de 60 % des répondants rencontrent des difficultés à optimiser les performances nécessaires aux charges de travail intensives de l’IA à grande échelle.





« L’IA évolue rapidement, passant de systèmes qui se contentent de répondre à des questions à des systèmes capables d’agir de manière autonome, et cette transition modifie profondément les exigences en matière de données », a déclaré Dominic Sartorio, vice-président en charge du marketing produit chez Denodo. « Lorsqu’un agent d’IA déclenche une action métier, il n’y a aucune place pour des données obsolètes ou non gouvernées. Pour déployer l’IA agentique à grande échelle en toute confiance, les entreprises doivent dépasser les silos de données statiques et adopter une base de données en temps réel, gouvernée et contextualisée. »

Le rapport conclut que ce « déficit de confiance » ne provient pas d’une défaillance des modèles d’IA, mais reflète les limites de l’architecture de données sous-jacente. Pour passer d’une IA expérimentale à une automatisation à grande échelle, les organisations doivent combler l’écart entre leurs environnements de données fragmentés et les exigences en temps réel des systèmes agentiques.

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Découvrez l’ensemble des conclusions du rapport AI Trust Gap Report, réalisé par Arlington Research.

À propos de Denodo

Denodo est un leader mondial de la gestion des données, au service d’agents et d’applications d’IA fiables. La plateforme Denodo, une solution de gestion logique des données primée, transforme les données d’entreprise en informations fiables pour l’IA, l’analyse et les initiatives en libre-service. Des organisations du monde entier utilisent Denodo pour fournir des données prêtes pour l’IA et l’entreprise en un temps record par rapport aux data lakehouses traditionnels, obtenant ainsi un temps d’accès aux informations jusqu’à 4 fois plus rapide, un retour sur investissement de 345 % et des performances 10 fois supérieures. Pour en savoir plus, consultez le site denodo.com.

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