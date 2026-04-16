Rogers Sugar Inc. : Appel conférence – résultats du 2e trimestre 2026

MONTRÉAL, 16 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar Inc. (RSI) tiendra une téléconférence pour discuter des résultats de son deuxième trimestre 2026, jeudi le 7 mai 2026 à 17h30 (heure de l’est).

L’appel sera présidé par M. Michael Walton, Chef de la direction et M. Jean-Sébastien Couillard, Chef de la direction financière.

Si vous désirez participer, veuillez composer le 1-800-717-1738. Un enregistrement de la téléconférence sera accessible peu de temps après, en composant le 1-888-660-6264, code d’accès 52000#. Cet enregistrement sera disponible jusqu’au 7 juin 2026.

La discussion ainsi qu’une présentation seront accessibles en ligne à l’adresse suivante :

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=22C402D7-09B4-4AE7-B8A9-0564E00ED728&LangLocaleID=1033

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