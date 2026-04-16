Virbac: forte croissance de +7,7 % au premier trimestre 2026 à pcc, portée par la croissance à deux chiffres de nos plateformes prioritaires Supercharge⁴

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 a atteint 384 M€ : +7,7 % à taux de change et périmètre constants par rapport au T1 2025. +2,2 % à taux réels, impactés par des effets de change significativement défavorables.

Croissance équilibrée des deux segments : animaux de compagnie (+9,9 %) et animaux de production (+8,4 %), avec une forte contribution de nos plateformes Supercharge (hors Thyronorm) qui ont progressé d'environ +15 % à tcc.

Solide effet volume/mix d'environ +6 %, complété par une hausse des prix d'environ +2 %.

Excellente performance au T1 2026 tirée par une croissance exceptionnelle en Amérique du Nord (+20,7 % à tcc), suivie d'une solide expansion dans la région International (+9,1 %) et d'une dynamique positive soutenue en Europe (+2,0 %).

L'acquisition de Thyronorm a contribué à hauteur d'environ 1 point à notre croissance globale sur le premier trimestre.





Perspectives 2026 inchangées: incluant l'impact de l'acquisition de Thyronorm la croissance du chiffre d'affaires est attendue entre 5,5 % et 7,5 % à tcc. Le résultat opérationnel courant ajusté¹ est attendu autour de 17 %.





Paul Martingell, Directeur Général

« Notre excellent début d'année souligne la force compétitive de notre modèle, porté par une performance très équilibrée sur nos segments Animaux de compagnie et Animaux de production. Nos plateformes prioritaires "Supercharge" progressent nettement plus vite, affichant une croissance d'environ +15 %, en ligne avec notre stratégie "Growing Together" récemment présentée.

Notre dynamique en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans la zone IMEA a été renforcée par l'intégration réussie de Thyronorm, consolidant ainsi notre leadership croissant en endocrinologie.

Tout en gérant activement les pressions concurrentielles dans le Pacifique et en naviguant à travers d'importantes incertitudes mondiales ainsi que des effets de change défavorables, notre solide performance du premier trimestre nous conforte dans notre capacité à atteindre nos perspectives ambitieuses pour 2026. »

Chiffre d'affaires du 1er trimestre par zone géographique

en €m, consolidés (non audités) 2026 2025 Taux de

change réel à TCC2 à PCC3 Europe 159 158 0.3 % 2.0 % 2.0 % Amérique du Nord 55 51 8.4 % 20.7 % 20.7 % International 170 166 2.2 % 9.1 % 9.1 % Chiffre d'affaires 384 375 2.2 % 7.7 % 7.7 %

1Le résultat opérationnel courant ajusté correspond au « résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions ».

2TCC : à taux de change constants. Cette évolution est calculée sur le périmètre réel, incluant les impacts de périmètre issus des acquisitions (Sasaeah), pour lesquels l'indicateur considéré est calculé sur la base du taux de change de l'exercice précédent.

3PCC : à périmètre et change constants. Correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de change, en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation matérielle de périmètre, en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent.

4Les plateformes "Supercharge" constituent nos principaux moteurs de croissance, ciblant des domaines à fort besoin non satisfait. À travers ces plateformes, nous proposons des produits et des expériences de qualité supérieure dans des portefeuilles clés : petfood, reproduction, dentaire, mobilité, otologie, endocrinologie et ruminants.

Notre chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre s'est élevé à 384 millions d'euros, représentant une forte croissance de +7,7 % à taux de change et périmètre constants (CERS) par rapport à la même période en 2025, et de +2,2 % à taux réels en raison d'effets de change significativement défavorables. Cette solide performance organique est principalement tirée par l'Amérique du Nord (+20,7 % à pcc), suivie d'une solide expansion dans la région International (+9,1 % à pcc).

Europe (+2,0 % à pcc) : La croissance du premier trimestre a été principalement tirée par le segment des animaux de compagnie, soutenue par de fortes ventes en petfood, en otologie et en dermatologie. Notre gamme d'endocrinologie a affiché une croissance exceptionnelle suite à l'acquisition de Thyronorm (dont le retraitement n'a pas été jugé significatif). La performance globale a été solide dans toutes les zones géographiques en Europe, à l'exception d'un démarrage plus modéré en France/Benelux, en raison principalement de ruptures temporaires de stock sur certains produits destinés aux animaux de production.





La croissance du premier trimestre a été principalement tirée par le segment des animaux de compagnie, soutenue par de fortes ventes en petfood, en otologie et en dermatologie. Notre gamme d'endocrinologie a affiché une croissance exceptionnelle suite à l'acquisition de Thyronorm (dont le retraitement n'a pas été jugé significatif). La performance globale a été solide dans toutes les zones géographiques en Europe, à l'exception d'un démarrage plus modéré en France/Benelux, en raison principalement de ruptures temporaires de stock sur certains produits destinés aux animaux de production. Amérique du Nord (+20,7 % à pcc) : La croissance du premier trimestre a été tirée par la dynamique continue de nos plateformes Supercharge (mobilité, dentaire et otologie), ainsi que par la forte montée en puissance de l'acquisition de Thyronorm. Cette performance a été partiellement compensée par le recul du segment Animaux de production, en raison de ruptures de stock causées par des difficultés chez nos sous-traitants (CMO) . De plus, le chiffre d'affaires de notre segment "Autres activités" a reculé en raison d'une mise à jour réglementaire obligatoire, qui empêche temporairement la libération d’un produit dans le cadre de l'un de nos contrats de fabrication à façon. Retraitée des mouvements de stocks au niveau des distributeurs, la croissance organique sous-jacente s'est établie dans le haut de la fourchette à un chiffre pour le trimestre.





La croissance du premier trimestre a été tirée par la dynamique continue de nos plateformes (mobilité, dentaire et otologie), ainsi que par la forte montée en puissance de l'acquisition de Thyronorm. Cette performance a été partiellement compensée par le recul du segment Animaux de production, en raison de ruptures de stock causées par des difficultés chez nos sous-traitants . De plus, le chiffre d'affaires de notre segment "Autres activités" a reculé en raison d'une mise à jour réglementaire obligatoire, qui empêche temporairement la libération d’un produit dans le cadre de l'un de nos contrats de fabrication à façon. Retraitée des mouvements de stocks au niveau des distributeurs, la croissance organique sous-jacente s'est établie dans le haut de la fourchette à un chiffre pour le trimestre. International (+9,1 % à pcc) : Très solide croissance de 9,1 % à pcc, principalement tirée par une croissance à deux chiffres dans la zone IMEA et en Amérique latine, avec une progression impressionnante des segments Animaux de production et Nutrition. À cela s'ajoute une croissance solide en Asie de l'Est, avec une forte performance au Japon (croissance à un chiffre dans la fourchette haute), particulièrement sur les ruminants. La croissance a été partiellement compensée par un recul dans le Pacifique, en raison de pressions concurrentielles en Australie (baisse à deux chiffres) sur les vaccins et les antiparasitaires, en partie atténuées par une performance remarquable en Nouvelle-Zélande sur les vaccins et les antibiotiques.





Perspectives 2026

Pour l'année 2026, nos perspectives restent inchangées et nous anticipons à ce jour, à pcc:

Une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5,5 % et 7,5 %.

Un ratio de « résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions » ( Ebit ajusté ) sur chiffre d'affaires autour de 17 %.

Notre génération de trésorerie devrait s'établir à environ +80 M€, incluant des dépenses d'investissement (Capex) prévues aux alentours de 125 M€.





Conformément à nos normes de reporting, l'acquisition de Thyronorm est incluse dans le périmètre organique 2026 (périmètre constant) en raison de son niveau de matérialité. Par conséquent, les perspectives fournies tiennent compte de la contribution de Thyronorm tant au niveau du chiffre d'affaires total (~+1 point de croissance) que du résultat opérationnel attendu (~+0,5 point d'Ebit ajusté).

À la lumière de l'évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient, Virbac reste mobilisé pour évaluer et gérer efficacement son exposition opérationnelle et financière. Le chiffre d'affaires annuel total réalisé dans les pays directement à risque représente moins de 0,5 % de notre chiffre d'affaires global. À ce jour, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement restent limitées et gérables dans le cadre de notre politique de stocks actuelle. Nous suivons également de près les tendances inflationnistes et n'anticipons pas, à ce stade, d'impact significatif qui nécessiterait une révision de nos perspectives, car nous restons confiants dans notre capacité à absorber ces pressions grâce à une gestion proactive.

À propos de Virbac - Faire avancer la santé animale ensemble

Chez Virbac, nous explorons sans cesse de nouvelles voies pour prévenir, diagnostiquer et traiter la majorité des pathologies animales. Nous développons des produits de soin, d’hygiène et de nutrition pour proposer des solutions complètes aux vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux partout dans le monde. Notre raison d’être : faire avancer la santé des animaux avec ceux qui en prennent soin chaque jour, pour mieux vivre tous ensemble..

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