COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION NON-RÉGLEMENTÉE

Luxembourg, le 16 avril 2026, 17h55





Une nouvelle transaction majeure à la Cloche d'Or





Luxembourg, le 16 avril 2026 - Nextensa, en collaboration avec Promobe, via leur joint-venture Grossfeld, annonce avoir conclu une transaction structurée concernant la société “The Rock”, détentrice d'un projet de construction d'un immeuble emblématique de dernière génération situé dans le quartier de la Cloche d'Or à Luxembourg.

Nextensa et Promobe annoncent avoir conclu un accord de partenariat, avec un acteur de premier ordre, en vue de la construction de l'immeuble "The Rock". À l’issue de la construction, et après la réception provisoire prévue mi-2027, celui-ci détiendra l’intégralité des parts sociales de la société “The Rock”.

Le cocontractant occupera lui-même environ 70 % du bâtiment. Pour les 30 % restants, Nextensa et Promobe ont signé en mars 2026 un bail de bureau à long terme portant sur les trois étages supérieurs avec la banque Citi, une institution financière internationale de premier plan.

Situé sur le boulevard Kockelscheuer, au cœur du quartier, l’édifice offre 9 492 m² d’espaces haut de gamme, répartis sur dix étages, complétés par deux niveaux de sous-sol avec 50 emplacements de parking et 555 m² d’archives, conçu par l’architecte Moreno. "The Rock" possède une architecture élégante et de caractère, dotée d’une façade métallique distinctive aux tons chauds et d’un apport généreux en lumière naturelle.

L’immeuble présentera les plus hauts standards du marché en termes de durabilité, avec notamment une certification BREEAM de niveau « Outstanding », et une certification WELL Core de niveau « Gold ».

La transaction est conclue pour un montant de 120 millions d’euros.

Cette signature souligne l’attrait du quartier de la Cloche d’Or, un quartier urbain durable et pleinement intégré, combinant logements, bureaux, commerces, soins, hôtels et de généreux espaces verts.





Cloche d’Or

Développé par Nextensa et Promobe (via la joint-venture Grossfeld), Cloche d’Or est devenu un quartier urbain de premier plan au Luxembourg, alliant fonctions résidentielles, professionnelles, commerciales et de loisirs. Facilement accessible, le quartier offre un écosystème urbain dynamique et de grande qualité, avec plus de 120 000 m² d’espaces de bureaux déjà construits.

L’approche durable adoptée par les développeurs a permis au nouveau quartier urbain Cloche d’Or d’obtenir le plus haut niveau de certification « Platinum » auprès de l’organisme allemand de référence DGNB.

Nextensa

Nextensa est un investisseur et promoteur immobilier spécialisé dans les projets à usage mixte, axés sur les bureaux, le commerce et le logement au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique et en Autriche.

Promobe

Promobe est un acteur majeur dans le domaine de la promotion immobilière au Grand-Duché de Luxembourg.

Grossfeld

Grossfeld, une coentreprise entre Promobe et Nextensa, est le principal acteur du développement du quartier mixte Cloche d'Or.





Pour plus d'informations :

PROMOBE

Anne Clarenne – Responsable Marketing & Communication du Groupe

+352 367381-1 anne.clarenne@promobe.lu

NEXTENSA

Michel Van Geyte – Chief Executive Officer

+32 2 882 10 08 - michel.van.geyte@nextensa.eu

GROSSFELD (joint-venture Promobe & Nextensa)

Patrick Labey – Responsable

+352 248393-1 - patrick.labey@grossfeld.lu

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