COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nanterre, 16 avril 2026

VINCI Airports – Trafic au 31 mars 2026

Croissance du trafic au premier trimestre 2026 de 1,5 % vs 2025, malgré les perturbations géopolitiques au Moyen-Orient et en Asie

L'Amérique latine comme moteur principal de la dynamique ce trimestre, confirmant la résilience du réseau international de VINCI Airports

Poursuite de la trajectoire de croissance de plusieurs plateformes européennes et au Cap- Vert





Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic du 1er trimestre 2026 en comparaison du 1er trimestre 2025.

Plus de 74 millions de passagers ont fréquenté les aéroports du réseau VINCI Airports au premier trimestre 2026, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à la même période en 2025. Ce résultat illustre la résilience et la diversité géographique du réseau, dans un contexte marqué par les perturbations géopolitiques. Bien que le conflit au Moyen-Orient et les tensions entre la Chine et le Japon aient affecté certains aéroports de manière localisée, leur impact sur la dynamique globale du réseau de VINCI Airports est resté limité, confirmant ainsi sa robustesse.

En Amérique latine, les aéroports du réseau ont affiché, une nouvelle fois, une excellente performance. Au Brésil, l’aéroport de Salvador Bahia a enregistré une progression remarquable du trafic à deux chiffres ce trimestre (+12 %), grâce à l'expansion des offres proposées par les compagnies aériennes GOL, Azul, LATAM et à la demande soutenue sur le long-courrier via TAP. Au Mexique, la croissance s’est poursuivie avec une très bonne dynamique à Monterrey principalement tirée par les vols domestiques ce trimestre. En République dominicaine, les aéroports du réseau ont affiché une fréquentation en hausse avec une forte progression de Arajet à Saint-Domingue. Le Costa Rica a consolidé son attractivité internationale. Seule exception, l’aéroport de Santiago au Chili, où le trafic a été en recul en raison de problèmes d’allocation de flotte qui touchent SKY Airlines.

Dans l'archipel du Cap-Vert, les aéroports du réseau VINCI Airports ont enregistré une dynamique de croissance très positive, avec une augmentation du trafic de 17 %. Cette performance a été portée par la diversification de l'offre de connectivité aérienne, incluant de nouvelles liaisons opérées par des compagnies partenaires comme easyJet et Transavia, avec de nouvelles lignes pour la saison hiver depuis la France, le Royaume-Uni et le Portugal.

En Europe, plusieurs aéroports du réseau ont poursuivi leur trajectoire de croissance. L’aéroport de Belgrade a confirmé son dynamisme notamment grâce au développement des lignes à destination de l'Europe de l'Ouest. À Édimbourg, la croissance du trafic a continué, stimulée par les destinations méditerranéennes. Malgré l’impact de la suspension des vols vers le Moyen-Orient, l’aéroport de Budapest a enregistré une fréquentation élevée qui s’explique par le renforcement des offres de Ryanair et easyJet, et par l’intérêt croissant pour des destinations telles que l’Italie, l’Espagne et la France.

Au Portugal, l’aéroport de Lisbonne a bénéficié de l’essor des vols long-courriers opérés par TAP vers le Brésil et les États-Unis. Quant à celui de Porto, il a affiché une forte augmentation de son trafic, grâce à une croissance soutenue sur les liaisons transatlantiques ainsi que vers l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Italie.

Certains aéroports ont dû composer avec des conditions de marché moins favorables. À Londres Gatwick, la réorganisation de l’offre moyen-courrier et les annulations liées au conflit au Moyen-Orient ont atténué la bonne performance de easyJet et British Airways sur le 1er trimestre, tandis qu’en France, le trafic domestique, pénalisé durablement par la hausse de la fiscalité, a freiné la performance des plateformes régionales.

Enfin, les tensions géopolitiques entre la Chine et le Japon ont affecté les résultats globaux des aéroports japonais. Toutefois, le marché régional a maintenu une forte dynamique avec un trafic en nette progression, notamment depuis la Corée du Sud.

À propos de VINCI Airports

Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports gère plus de 70 aéroports dans 14 pays. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite les aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie environnementale à l’échelle internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette (scopes 1 et 2) sur l’ensemble de son réseau d’ici 2050 tout en contribuant, au-delà de son périmètre, à la réduction de l’empreinte carbone de ses parties prenantes.

Pour plus d’informations :

www.vinci-airports.com

https://www.linkedin.com/company/vinci-airports/

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 31 mars 2026

I- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1





Mars 2026 T1 2026 % Variation 2026 / 2025 % Variation 2026 / 2025 VINCI Airports +1,6 % +1,5 % Portugal (ANA) +4,4 % +4,0 % Royaume-Uni +0,6 % -0,6 % France -3,1 % -2,0 % Serbie +10 % +8,8 % Hongrie +1,1 % +3,5 % Mexique (OMA) +3,0 % +5,0 % États-Unis -8,9 % -6,6 % République dominicaine (Aerodom) +17 % +9,9 % Costa Rica +15 % +12 % Chili (Nuevo Pudahuel) -2,4 % -1,8 % Brésil +1,8 % +8,0 % Japon (Kansai Airports) +0,1 % -2,4 % Cambodge (Cambodia Airports) -8,6 % -0,9 % Cap-Vert +19 % +17 %

1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

II- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports2





Mars 2026 T1 2026 % Variation 2026 / 2025 % Variation 2026 / 2025 VINCI Airports -1,0 % -0,8 % Portugal (ANA) +3,2 % +2,1 % Royaume-Uni -0,5 % -2,5 % France -1,5 % -1,3 % Serbie +4,8 % +5,0 % Hongrie 0,0 % +1,9 % Mexique (OMA) +2,0 % +2,8 % États-Unis -20 % -10 % République dominicaine (Aerodom) +7,3 % +3,6 % Costa Rica +30 % +26 % Chili (Nuevo Pudahuel) -3,2 % -3,9 % Brésil +1,1 % +3,6 % Japon (Kansai Airports) -5,5 % -7,3 % Cambodge (Cambodia Airports) -1,4 % +3,9 % Cap-Vert +14 % +15 %

2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

III- Trafic passagers par aéroport





En milliers de passagers T1 2026 % Variation 2026 / 2025 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 7 857 +3,1 % Porto (OPO) 3 483 +8,3 % Faro (FAO) 1 271 +2,4 % Madère (FNC, PXO) 1 187 +4,0 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 504 -5,4 % TOTAL 14 303 +4,0 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 8 127 -3,6 % Édimbourg (EDI) 3 363 +6,5 % Belfast (BFS) 1 381 +1,2 % TOTAL 12 870 -0,6 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 2 347 -0,9 % Nantes Atlantique (NTE) 1 302 -2,2 % Rennes Bretagne (RNS) 117 -5,9 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 182 -6,6 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 152 +6,3 % Toulon Hyères (TLN) 23 -21 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 42 -28 % Annecy (NCY) 2 -1,6 % 0,099284798 TOTAL 4 170 -2,0 % Serbie Belgrade (BEG) 1 758 +8,8 % TOTAL 1 758 +8,8 % Hongrie Budapest (BUD) 4 138 +3,5 % TOTAL 4 138 +3,5 % Mexique (OMA) dont Monterrey (MTY) 3 578 +8,2 % Chihuahua (CUU) 446 +5,7 % Ciudad Juarez (CJS) 472 -3,0 % Culiacan (CUL) 515 -4,3 % Mazatlan (MZT) 443 -8,0 % Acapulco (ACA) 190 +5,6 % San Luis Potosi (SLP) 198 +15 % Torreon (TRC) 190 -1,0 % Zihuatanejo (ZIH) 241 +10 % Durango (DGO) 148 +19 % Zacatecas (ZCL) 103 +17 % Tampico (TAM) 153 +13 % Reynosa (REX) 93 -9,5 % TOTAL 6 770 +5,0 % En milliers de passagers T1 2026 % Variation 2026 / 2025 États-Unis dont Hollywood Burbank (BUR)* 1 289 -5,6 % Atlantic City (ACY)* 199 -13 % TOTAL 1 488 -6,6 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 1 384 +10 % Puerto Plata (POP) 336 +2,4 % Samana (AZS) 63 +64 % La Isabela (JBQ) 10 +1,7 % TOTAL 1 793 +9,9 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 793 +12 % TOTAL 793 +12 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 7 387 -1,8 % TOTAL 7 387 -1,8 % Brésil dont Salvador (SSA) 2 280 +12 % Manaus (MAO) 851 +9,1 % Porto Velho (PVH) 144 -6,6 % Boa Vista (BVB) 92 -23 % Rio Branco (RBR) 109 -19 % TOTAL 3 514 +8,0 % Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 7 747 -6,6 % Itami (ITM) 3 919 +3,3 % Kobe (UKB) 992 +13 % TOTAL 12 658 -2,4 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (KTI)* 1 350 n.a. Sihanoukville (KOS) 78 x1,1 TOTAL 1 429 -0,9 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 217 +19 % Sal (SID) 484 +16 % Sao Vicente (VXE) 116 +18 % Boa Vista (BVC) 199 +16 % TOTAL 1 050 +17 % Total VINCI Airports 74 122 +1,5 %

* Management Contract

IV- Mouvements commerciaux par aéroport





Vols commerciaux (ATM) T1 2026 % Variation 2026 / 2025 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 51 352 +0,6 % Porto (OPO) 23 098 +5,8 % Faro (FAO) 9 136 +5,5 % Madère (FNC, PXO) 8 319 +2,4 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 6 059 -3,8 % TOTAL 98 012 +2,1 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 51 147 -4,0 % Édimbourg (EDI) 25 123 +1,0 % Belfast (BFS) 12 168 -3,2 % TOTAL 88 438 -2,5 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 23 312 -1,5 % Nantes Atlantique (NTE) 10 053 +3,1 % Rennes Bretagne (RNS) 1 825 -4,0 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 2 495 -6,6 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 4 393 -2,8 % Toulon Hyères (TLN) 663 -3,2 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 978 -8,1 % Annecy (NCY) 1 035 -6,1 % TOTAL 45 327 -1,3 % Serbie Belgrade (BEG) 18 940 +5,0 % TOTAL 18 940 +5,0 % Hongrie Budapest (BUD) 29 902 +1,9 % TOTAL 29 902 +1,9 % Mexique (OMA) dont Monterrey (MTY) 30 240 +5,5 % Chihuahua (CUU) 5 154 +3,6 % Ciudad Juarez (CJS) 4 144 -11 % Culiacan (CUL) 4 467 -8,7 % Mazatlan (MZT) 4 093 -6,3 % Acapulco (ACA) 2 553 +15 % San Luis Potosi (SLP) 3 738 +0,8 % Torreon (TRC) 2 818 +7,9 % Zihuatanejo (ZIH) 2 524 +13 % Durango (DGO) 2 366 +3,0 % Zacatecas (ZCL) 1 143 +19 % Tampico (TAM) 2 196 +26 % Reynosa (REX) 747 -30 % TOTAL 66 183 +2,8 % Vols commerciaux (ATM) T1 2026 % Variation 2026 / 2025 États-Unis dont Hollywood Burbank (BUR)* 31 361 -11 % Atlantic City (ACY)* 2 278 -4,0 % TOTAL 33 639 -10 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 11 074 +3,3 % Puerto Plata (POP) 2 128 +1,9 % Samana (AZS) 465 +51 % La Isabela (JBQ) 1 083 -3,8 % TOTAL 14 752 +3,6 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 9 160 +26 % TOTAL 9 160 +26 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 42 387 -3,9 % TOTAL 42 387 -3,9 % Brésil dont Salvador (SSA) 16 063 +11 % Manaus (MAO) 7 646 +2,1 % Porto Velho (PVH) 1 005 -14 % Boa Vista (BVB) 569 -29 % Rio Branco (RBR) 720 -25 % TOTAL 26 406 +3,6 % Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 43 760 -14 % Itami (ITM) 33 793 -0,1 % Kobe (UKB) 8 744 +5,8 % TOTAL 86 297 -7,3 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (KTI)* 12 195 n.a. Sihanoukville (KOS) 1 009 +74 % TOTAL 13 204 +3,9 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 2 581 +9,0 % Sal (SID) 4 732 +21 % Sao Vicente (VXE) 1 316 +10 % Boa Vista (BVC) 1 505 +9,8 % TOTAL 10 720 +15 % Total VINCI Airports 583 367 -0,8 %

* Management Contract

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

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